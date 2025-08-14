Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Белое бельё в стиральной машине
Белое бельё в стиральной машине
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:29

5 гениальных мест для стиралки, о которых вы даже не догадывались

Идеи для установки стиральной машины на кухне, в ванной и прихожей

Даже в небольшой квартире стиральную машину можно разместить так, чтобы она не выбивалась из интерьера и не мешала повседневной жизни. Главное — продумать расположение и учесть нюансы подключения.

Встроить в кухонный шкаф

Один из самых популярных способов — спрятать технику в специально сделанный шкаф, ставший частью кухонного гарнитура. Это не только сохраняет целостный стиль кухни, но и экономит пространство. Столешницу над машиной можно использовать как дополнительную рабочую поверхность.

Под столешницей на кухне

Если кухня просторнее, машину можно встроить под общую столешницу. Это создаёт единый рабочий ряд и помогает гармонично вписать технику в интерьер. Важно точно замерить нишу и подобрать модель подходящих размеров.

Под навесным шкафом в ванной

Классический вариант для совмещённых санузлов — установка под навесным шкафом или в специально выделенной нише. Такой способ удобен и не требует сложных переделок.

Под раковиной в ванной

Для малогабаритных ванных — идеальное решение. Машину размещают под раковиной, экономя драгоценные сантиметры. Если сместить прибор чуть в сторону, удастся избежать неудобств при открывании дверцы.

В шкафу в прихожей

Менее очевидный, но рабочий вариант — встроить стиральную машину в шкаф в коридоре. Туда же можно убрать моющие средства, гладильную доску или другие хозяйственные вещи. Минус — сложность с подводкой воды и необходимость гидроизоляции.

Продуманное размещение стиральной машины позволяет сделать жильё функциональным и эстетичным, даже если каждый метр на счету.

