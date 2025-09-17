Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Белое бельё в стиральной машине
Белое бельё в стиральной машине
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:04

Как привычка стирать всё и сразу сокращает срок службы машинки

Инженеры указывают на износ подшипников и амортизаторов из-за перегрузки

Перегрузка барабана — одна из самых распространённых ошибок при эксплуатации стиральной машины. Желание сэкономить время и запустить "всё сразу" на деле приводит к обратному результату: техника быстрее ломается, а вещи отстирываются хуже.

Почему это опасно

Стиральная машина рассчитана на определённую загрузку (обычно 5-8 кг). Когда барабан перегружен, вес распределяется неравномерно. Это создаёт сильную вибрацию, изнашивает подшипники и амортизаторы. В результате техника работает громче и быстрее выходит из строя.

Влияние на качество стирки

При перегрузке вещи плотно сжаты и плохо перемещаются в барабане. Вода и порошок не проникают в ткань равномерно. Итог — плохо отстиранные и недополосканные вещи, которые могут даже пахнуть неприятно.

Дополнительная нагрузка на мотор

Мотор вынужден вращать барабан с избыточным весом. Это приводит к его перегреву и сокращает срок службы. В некоторых случаях машина может остановить цикл или выдать ошибку.

Частые последствия перегрузки

  • преждевременный износ подшипников;
  • поломка амортизаторов;
  • течи из-за повреждения уплотнителя;
  • дорогой ремонт двигателя.

Как правильно загружать

барабан должен быть заполнен на 70-80%;
между бельём и верхом барабана должно оставаться пространство толщиной ладони;
одеяла, пледы и куртки лучше стирать отдельно, чтобы избежать перегруза.

Перегрузка барабана кажется выгодной привычкой, но она вредит и технике, и одежде. Чтобы стиральная машина прослужила дольше, важно соблюдать норму загрузки и не пытаться стирать всё сразу.

