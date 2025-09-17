Как привычка стирать всё и сразу сокращает срок службы машинки
Перегрузка барабана — одна из самых распространённых ошибок при эксплуатации стиральной машины. Желание сэкономить время и запустить "всё сразу" на деле приводит к обратному результату: техника быстрее ломается, а вещи отстирываются хуже.
Почему это опасно
Стиральная машина рассчитана на определённую загрузку (обычно 5-8 кг). Когда барабан перегружен, вес распределяется неравномерно. Это создаёт сильную вибрацию, изнашивает подшипники и амортизаторы. В результате техника работает громче и быстрее выходит из строя.
Влияние на качество стирки
При перегрузке вещи плотно сжаты и плохо перемещаются в барабане. Вода и порошок не проникают в ткань равномерно. Итог — плохо отстиранные и недополосканные вещи, которые могут даже пахнуть неприятно.
Дополнительная нагрузка на мотор
Мотор вынужден вращать барабан с избыточным весом. Это приводит к его перегреву и сокращает срок службы. В некоторых случаях машина может остановить цикл или выдать ошибку.
Частые последствия перегрузки
- преждевременный износ подшипников;
- поломка амортизаторов;
- течи из-за повреждения уплотнителя;
- дорогой ремонт двигателя.
Как правильно загружать
барабан должен быть заполнен на 70-80%;
между бельём и верхом барабана должно оставаться пространство толщиной ладони;
одеяла, пледы и куртки лучше стирать отдельно, чтобы избежать перегруза.
Перегрузка барабана кажется выгодной привычкой, но она вредит и технике, и одежде. Чтобы стиральная машина прослужила дольше, важно соблюдать норму загрузки и не пытаться стирать всё сразу.
