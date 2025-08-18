Ошибки, из-за которых стиралка ломается раньше времени и как их избежать

Стиральная машина для многих стала незаметным помощником, без которого трудно представить быт. Но часто именно мы сами сокращаем срок её службы. Я на собственном опыте понял, что привычки в стирке могут стоить дорого.

Перегрузка барабана

Часто хочется загрузить в машину максимум белья, чтобы постирать всё разом. Но именно перегрузка быстрее всего убивает подшипники и амортизаторы. Я пару раз ловил себя на том, что машинка начинала "прыгать" по ванной — это явный сигнал, что белья слишком много.

Избыточное количество порошка

Многие думают: чем больше порошка, тем чище стирка. На деле остатки средства оседают в системе и вызывают накипь и неприятный запах. Я однажды так "залечил" машину, что потом пришлось чистить лоток и фильтры несколько часов.

Игнорирование чистки фильтров

Фильтр насоса легко забивается нитками, шерстью или мелкими предметами. Если его не чистить, насос работает с перегрузкой и может выйти из строя. У меня он однажды остановился из-за застрявшей монетки.

Стирка без сортировки вещей

Стирка ковриков или обуви вместе с обычной одеждой сильно нагружает барабан. Тяжёлые предметы бьют по стенкам, а это постепенно разбалтывает механизмы.

Использование неправильных режимов

Я раньше часто включал "быструю стирку" даже для вещей, которым нужна деликатная программа. В итоге и вещи садились, и машина работала на износ.

Личный вывод

Большинство поломок стиральной машины происходят не от возраста, а от наших ошибок. Стоит чуть внимательнее относиться к загрузке, чистке и выбору режимов — и техника будет служить в два раза дольше.