Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стиральная машина
Стиральная машина
© freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:16

Остатки порошка и кондиционера: что остаётся в машинке при холодной стирке

Владельцы техники подтверждают эффективность горячей стирки против запаха

Современные стиральные машины экономичны и бережно относятся к тканям, поэтому большинство пользователей выбирает режимы при 30-40 °C. Но такая стирка не всегда полезна для самой техники. Регулярный цикл при высокой температуре — простая профилактика, которая сохраняет машинку чистой и рабочей.

Почему это важно

При низких температурах порошок и кондиционер не растворяются полностью. Их остатки оседают на стенках барабана, шлангах и уплотнителе. Постепенно образуется налёт, который становится питательной средой для бактерий и плесени.

Борьба с запахом

Горячая вода (60-90 °C) уничтожает бактерии и грибок, вызывающие неприятный запах. Без такой профилактики бельё может начать пахнуть сыростью даже сразу после стирки.

Продление срока службы техники

Налёт и плесень не только портят запах, но и разрушают детали машинки. Горячая стирка растворяет остатки порошка и смягчает отложения, снижая нагрузку на насос и уплотнитель.

Как часто проводить

Эксперты советуют запускать цикл при высокой температуре хотя бы раз в месяц. Если машинка используется очень часто или в доме есть пушистые животные, лучше делать это каждые 2-3 недели.

Что использовать

Для профилактики можно взять:

  • обычное бельё из хлопка, которое выдерживает горячую воду;
  • холостой цикл с добавлением соды или лимонной кислоты;
  • специальные чистящие средства для стиральных машин.

Результат для владельца

После регулярных горячих стирок исчезает запах, машинка работает тише и стабильнее, бельё остаётся свежим, а детали служат дольше.

Регулярные стирки при высокой температуре — это не трата ресурсов, а разумная профилактика. Один цикл в месяц избавляет от бактерий, налёта и плесени, продлевая жизнь вашей стиральной машине.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Борьба с муравьями в квартире: помогут уксус, сода, приманки и гели против насекомых вчера в 22:02

Бюджетные хитрости против муравьёв: работает дешевле, чем магазинные приманки

Муравьи на кухне появляются неожиданно и ведут себя нагло. Но есть практичные шаги и хитрости, которые помогут избавиться от них надолго.

Читать полностью » Уксус и микрофибра помогают убрать разводы с плитки и ламината вчера в 21:48

Полы без блеска даже после уборки — простая ошибка, которую совершают все

Узнайте, как простыми и доступными методами вернуть полу сияющий вид и навсегда избавиться от некрасивых разводов, не прибегая к агрессивной химии.

Читать полностью » Уксус продлевает срок службы стиральной машины и заменяет кондиционер для белья вчера в 20:42

Один продукт вместо трёх: он легко заменит кондиционер, химию от накипи и освежитель

Белый уксус способен заменить бытовую химию: он очищает стиральную машину от накипи, смягчает бельё и защищает вещи от выцветания.

Читать полностью » Простая паста из соды и пудры уничтожает колонии муравьёв без химии вчера в 19:34

Муравьи на кухне сдаются без боя: сладкая приманка превращается в смертельную ловушку

Простой домашний рецепт помогает справиться с нашествием муравьёв без химии. Работает быстро, безопасно и экономично — проверено на практике.

Читать полностью » Совместный сон: советы по созданию комфортной спальни для пары вчера в 18:29

Одна спальня — два характера: как обустроить пространство, чтобы не поссориться ночью

Создать спальню, в которой комфортно обоим партнёрам, — задача непростая. Но с правильным подходом она превращается в уютный проект, способный укрепить отношения.

Читать полностью » Птичий помёт на окне: пошаговый способ очистки в домашних условиях вчера в 17:24

Сода шипит, пятна тают: простой лайфхак спасает окна от птичьего помёта

Птичий помёт разъедает стекло и краску, но убрать его можно без усилий. Как работает сочетание уксуса и соды — проверенный способ чистки.

Читать полностью » Домашний освежитель воздуха держится до пяти дней — простой рецепт вчера в 16:18

Гости уверены, что у вас дорогой диффузор, а на самом деле в вазочке лежит апельсин

Освежитель воздуха из лимона, соли и капли кондиционера: работает до пяти дней, даёт мягкий аромат и легко собирается за пару минут.

Читать полностью » Жёлтые кольца в унитазе: эффективные методы очистки пластика и фарфора сегодня в 15:13

Жёлтое кольцо на унитазе живёт своей жизнью: как выгнать «епрошеного квартиранта навсегда

Жёлтые пятна на унитазе — проблема, знакомая каждому. Какие простые средства действительно работают против налёта и ржавчины?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

МВД: наезд на собаку или дикого зверя считается ДТП и требует вызова полиции
Еда

Голубцы с томатно-сметанным соусом получают равномерную пропитку в мультиварке
Красота и здоровье

Врач Ольга Чиркова назвала простые правила здорового питания
Технологии

Tesla теряет доверие потребителей из-за FSD — данные опроса 8000 американцев
Питомцы

Ветеринары назвали симптомы пневмонии у собак: кашель, одышка, высокая температура
Еда

Рецепт мексиканской пиццы с кукурузой и каперсами делает вкус ярким
Садоводство

Подвешивание куста помогает томатам краснеть прямо на лозе
Спорт и фитнес

Учёные: умственная нагрузка снижает выносливость и замедляет бег на 2–5%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet