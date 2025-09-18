Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:13

Маленькая резинка - большие проблемы: как уплотнитель губит машинку

Эксперты объясняют, почему важно регулярно очищать уплотнитель стиральной машины

Уплотнитель дверцы — одна из самых незаметных, но самых уязвимых частей стиральной машины. Эта резиновая деталь обеспечивает герметичность барабана и защищает от протечек. Но именно здесь чаще всего скапливаются влага, грязь и остатки моющих средств. Игнорирование ухода за уплотнителем приводит к неприятным последствиям.

Почему уплотнитель важен

Уплотнитель удерживает воду внутри барабана во время стирки. Без него машинка не могла бы работать герметично. Но складки резины создают идеальную ловушку для мусора, волос и влаги.

Что происходит при отсутствии ухода

  • образуется налёт из остатков порошка и кондиционера;
  • влага застаивается и становится причиной неприятного запаха;
  • появляется плесень, которая портит резину и бельё;
  • со временем уплотнитель теряет эластичность и может пропускать воду.

Влияние на бельё

Даже свежее бельё после стирки может пахнуть сыростью, если уплотнитель загрязнён. Частицы грязи и плесени способны оставаться на ткани, что особенно опасно для людей с аллергией.

Как ухаживать за уплотнителем

  1. после каждой стирки протирать складки сухой тряпкой;
  2. раз в неделю обрабатывать резину мягким раствором соды или уксуса;
  3. раз в месяц проводить профилактическую стирку на 90 °C;
  4. держать дверцу приоткрытой для вентиляции.

Почему это продлевает срок службы

Чистый уплотнитель сохраняет герметичность машинки, предотвращает появление запаха и защищает от протечек. Регулярный уход снижает риск дорогого ремонта и делает стирку более гигиеничной.

Итог

Уплотнитель дверцы — маленькая деталь, о которой забывают многие. Но именно он напрямую влияет на свежесть белья и долговечность техники. Регулярная чистка позволяет сохранить стиральную машину в идеальном состоянии.

