Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фильтр
Фильтр
© commons.wikimedia.org by Atomicdragon136 is licensed under CC BY 3.0
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:48

Когда пора доставать фильтр: вонь из стиралки, которую нельзя игнорировать

Эксперты объясняют, зачем чистить фильтр стиральной машины и как часто это делать

Стиральная машина кажется простой в уходе техникой, но её исправность зависит от мелочей. Один из таких элементов — фильтр. Он задерживает ворс, нитки, волосы и мелкие предметы, которые случайно попадают в барабан. Если забыть о его чистке, техника может работать хуже или вовсе выйти из строя.

Для чего нужен фильтр

Фильтр расположен в нижней части стиральной машины и защищает сливной насос. Он собирает:

  • ворсинки и нитки с одежды;
  • монеты, пуговицы и заколки;
  • остатки моющих средств;
  • мелкий мусор.

Без фильтра все эти частицы могли бы заблокировать работу насоса или повредить систему слива.

Как часто чистить

Эксперты советуют проводить чистку фильтра хотя бы раз в месяц. Если машина используется интенсивно или стираются вещи с большим количеством ворса, то процедуру лучше делать чаще — раз в 2-3 недели.

Как понять, что фильтр засорился

  • вода плохо сливается после стирки;
  • машина выдаёт ошибку или долго работает на сливе;
  • появляется неприятный запах из барабана.

Как чистить фильтр

  1. Отключить машину от сети и перекрыть воду.
  2. Подставить ёмкость для воды и открыть крышку фильтра.
  3. Аккуратно вынуть фильтр и удалить мусор.
  4. Промыть его под проточной водой и вернуть на место.

Польза регулярной чистки

  • техника работает тише и стабильнее;
  • снижается риск поломок насоса;
  • исчезает неприятный запах;
  • срок службы стиральной машины увеличивается.

Фильтр стиральной машины — маленькая, но важная деталь. Регулярная чистка раз в месяц позволяет избежать проблем и сделать использование техники комфортным и безопасным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чугунные сковородки прокаливают 30 минут: проверенный способ удаления многолетнего нагара вчера в 22:42

Эта ошибка стоит сковороды: чем нельзя чистить посуду, если не хотите её потерять

Сковорода или кастрюля покрылись нагаром? Узнайте, как за минуты вернуть им блеск простыми способами, не испортив покрытие.

Читать полностью » Лимонная кислота эффективнее уксуса в борьбе с накипью в стиральной машине вчера в 21:22

Стираешь бельё, а в итоге пахнет сыростью — вот где скрыта настоящая причина

Узнайте, как простые подручные средства могут спасти стиральную машину от накипи, грязи и запаха, продлив её срок службы.

Читать полностью » Чистка батарей повышает теплоотдачу на 10–15% вчера в 20:14

Пыльные радиаторы крадут до 15% тепла — проверьте, не переплачиваете ли вы за отопление

Чистка батарей кажется простым делом, но за пылью и налетом скрывается причина низкой теплоотдачи. Узнайте эффективные способы ухода.

Читать полностью » Смесь колы, уксуса, соли и моющего средства стала вирусным лайфхаком для уборки вчера в 19:50

Не вздумайте лить на мрамор, но для стекла и керамики это средство — находка

Смесь колы, уксуса, соли и моющего средства звучит как шутка, но она действительно отмывает пригоревшие кастрюли, унитазы и душевые кабины.

Читать полностью » Лайфхак: мыльные шарики с содой и солью заменяют таблетки для бачка сегодня в 15:05

Старый рецепт для нового туалета: как хозяйки прошлого оставили нам готовый лайфхак

Натёртое мыло, сода и соль заменяют магазинные таблетки для бачка. Лайфхак, который реально работает и экономит время на уборке.

Читать полностью » Запах лимонных корок отпугивает муравьёв и тараканов — безопасный метод вчера в 18:40

Мусор, который отпугивает тараканов: лимонная корка сильнее химии

Лимонная кожура — не мусор, а кладезь полезных свойств. Рассказываем 8 способов применить её в доме, на кухне и для ухода за собой.

Читать полностью » Сода и масло помогают удалить липкий налёт с банок — эксперты вчера в 17:33

Этикетка прилипла намертво? Банки снова станут прозрачными после этих хитростей

Стеклянные банки полезны в хозяйстве, но снять с них этикетки непросто. Разбираем эффективные способы избавиться от бумаги и клея без лишних усилий.

Читать полностью » Фальцевая кровля становится популярной в стилях сканди и барнхаус — Никитин вчера в 16:16

Черепица весит как слон, мембрана — как скатерть: что выбрать, чтобы крыша жила дольше хозяина

Какой материал выбрать для крыши? От классической черепицы до мембраны — разбираем плюсы и минусы популярных решений с архитектором.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Частое появление змей на участке связано с грызунами и высокой травой
Наука

Профессор Анатолий Плешаков подтвердил: в Ишиме обнаружена кость мамонта эпохи палеолита
Красота и здоровье

Россия внедряет сертификаты для детей с ожирением: спорт и врачи бесплатно
Авто и мото

Toyota объявила о возвращении легендарного двигателя 4A-GE на рынок в 2025 году
Красота и здоровье

Иммунолог Парецкая: витамин D эффективен только в комплексе с магнием, цинком и K2
Туризм

Эксперты объяснили, как время суток влияет на комфорт авиаперелётов
Питомцы

Кинологи: щенки начинают кусаться уже с шести недель, когда появляются молочные зубы
Авто и мото

"Ренессанс страхование": Geely Atlas Pro и Haval H3 подешевели на 5-6% в августе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet