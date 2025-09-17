Когда пора доставать фильтр: вонь из стиралки, которую нельзя игнорировать
Стиральная машина кажется простой в уходе техникой, но её исправность зависит от мелочей. Один из таких элементов — фильтр. Он задерживает ворс, нитки, волосы и мелкие предметы, которые случайно попадают в барабан. Если забыть о его чистке, техника может работать хуже или вовсе выйти из строя.
Для чего нужен фильтр
Фильтр расположен в нижней части стиральной машины и защищает сливной насос. Он собирает:
- ворсинки и нитки с одежды;
- монеты, пуговицы и заколки;
- остатки моющих средств;
- мелкий мусор.
Без фильтра все эти частицы могли бы заблокировать работу насоса или повредить систему слива.
Как часто чистить
Эксперты советуют проводить чистку фильтра хотя бы раз в месяц. Если машина используется интенсивно или стираются вещи с большим количеством ворса, то процедуру лучше делать чаще — раз в 2-3 недели.
Как понять, что фильтр засорился
- вода плохо сливается после стирки;
- машина выдаёт ошибку или долго работает на сливе;
- появляется неприятный запах из барабана.
Как чистить фильтр
- Отключить машину от сети и перекрыть воду.
- Подставить ёмкость для воды и открыть крышку фильтра.
- Аккуратно вынуть фильтр и удалить мусор.
- Промыть его под проточной водой и вернуть на место.
Польза регулярной чистки
- техника работает тише и стабильнее;
- снижается риск поломок насоса;
- исчезает неприятный запах;
- срок службы стиральной машины увеличивается.
Фильтр стиральной машины — маленькая, но важная деталь. Регулярная чистка раз в месяц позволяет избежать проблем и сделать использование техники комфортным и безопасным.
