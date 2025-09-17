Когда пора доставать фильтр: вонь из стиралки, которую нельзя игнорировать

Стиральная машина кажется простой в уходе техникой, но её исправность зависит от мелочей. Один из таких элементов — фильтр. Он задерживает ворс, нитки, волосы и мелкие предметы, которые случайно попадают в барабан. Если забыть о его чистке, техника может работать хуже или вовсе выйти из строя.

Для чего нужен фильтр

Фильтр расположен в нижней части стиральной машины и защищает сливной насос. Он собирает:

ворсинки и нитки с одежды;

монеты, пуговицы и заколки;

остатки моющих средств;

мелкий мусор.

Без фильтра все эти частицы могли бы заблокировать работу насоса или повредить систему слива.

Как часто чистить

Эксперты советуют проводить чистку фильтра хотя бы раз в месяц. Если машина используется интенсивно или стираются вещи с большим количеством ворса, то процедуру лучше делать чаще — раз в 2-3 недели.

Как понять, что фильтр засорился

вода плохо сливается после стирки;

машина выдаёт ошибку или долго работает на сливе;

появляется неприятный запах из барабана.

Как чистить фильтр

Отключить машину от сети и перекрыть воду. Подставить ёмкость для воды и открыть крышку фильтра. Аккуратно вынуть фильтр и удалить мусор. Промыть его под проточной водой и вернуть на место.

Польза регулярной чистки

техника работает тише и стабильнее;

снижается риск поломок насоса;

исчезает неприятный запах;

срок службы стиральной машины увеличивается.

Фильтр стиральной машины — маленькая, но важная деталь. Регулярная чистка раз в месяц позволяет избежать проблем и сделать использование техники комфортным и безопасным.