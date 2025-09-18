Как правильно вынуть и прочистить лоток стиральной машины
Кювета дозатора — это лоток, куда мы засыпаем порошок и заливаем кондиционер. Но именно эта деталь стиральной машины чаще всего превращается в "лоток-помойку": в ней скапливаются остатки моющих средств, грязь и плесень. Если её не чистить, стирка становится менее эффективной, а машинка начинает неприятно пахнуть.
Почему кювета быстро загрязняется
Порошок не всегда полностью смывается водой, особенно если его насыпать больше нормы. Кондиционер застаивается в углублениях, а высокая влажность создаёт идеальные условия для плесени.
Как правильно чистить кювету
- Аккуратно вынуть лоток (у большинства моделей он легко снимается).
- Замочить его в тёплой воде с небольшим количеством соды или средства для посуды.
- Прочистить зубной щёткой все углы и каналы подачи воды.
- Тщательно промыть и высушить перед установкой обратно.
Уход за каналами подачи
Даже если сам лоток чистый, внутри остаются налёты. Каналы подачи воды можно аккуратно прочистить щёткой или ватной палочкой, а затем пролить их горячей водой.
Маленькая фишка
Раз в неделю стоит просто промывать пустой лоток под струёй воды. Эта простая привычка предотвращает образование налёта и запаха.
Как часто проводить чистку
- лёгкое ополаскивание — каждую неделю;
- глубокая чистка с разбором — раз в месяц;
- при появлении запаха или слизи — немедленно.
Кювета дозатора — маленькая, но важная часть стиральной машины. Регулярная чистка избавляет от запаха, плесени и налёта, продлевает срок службы техники и делает стирку более гигиеничной.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru