Как правильно вынуть и прочистить лоток стиральной машины

Кювета дозатора — это лоток, куда мы засыпаем порошок и заливаем кондиционер. Но именно эта деталь стиральной машины чаще всего превращается в "лоток-помойку": в ней скапливаются остатки моющих средств, грязь и плесень. Если её не чистить, стирка становится менее эффективной, а машинка начинает неприятно пахнуть.

Почему кювета быстро загрязняется

Порошок не всегда полностью смывается водой, особенно если его насыпать больше нормы. Кондиционер застаивается в углублениях, а высокая влажность создаёт идеальные условия для плесени.

Как правильно чистить кювету

Аккуратно вынуть лоток (у большинства моделей он легко снимается). Замочить его в тёплой воде с небольшим количеством соды или средства для посуды. Прочистить зубной щёткой все углы и каналы подачи воды. Тщательно промыть и высушить перед установкой обратно.

Уход за каналами подачи

Даже если сам лоток чистый, внутри остаются налёты. Каналы подачи воды можно аккуратно прочистить щёткой или ватной палочкой, а затем пролить их горячей водой.

Маленькая фишка

Раз в неделю стоит просто промывать пустой лоток под струёй воды. Эта простая привычка предотвращает образование налёта и запаха.

Как часто проводить чистку

лёгкое ополаскивание — каждую неделю;

глубокая чистка с разбором — раз в месяц;

при появлении запаха или слизи — немедленно.

Кювета дозатора — маленькая, но важная часть стиральной машины. Регулярная чистка избавляет от запаха, плесени и налёта, продлевает срок службы техники и делает стирку более гигиеничной.