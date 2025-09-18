Почему уход за шлангом и сифоном важнее дорогих освежителей для стиральной машины

Даже новая стиральная машина может начать издавать неприятный запах. Причина часто кроется не в барабане, а в системе слива. Если вода застаивается в шланге или сифоне, со временем появляется запах канализации. Разобраться с этим просто, если знать, на что обратить внимание.

Высота сливного шланга

Шланг должен быть установлен на определённой высоте (обычно 60-90 см от пола). Если он лежит слишком низко, вода стекает не полностью, застаивается и становится источником запаха.

Петля "антизапах"

Сливной шланг нужно изгибать в форме петли, чтобы вода в нём оставалась как гидрозатвор. Эта "антизапах"-петля предотвращает попадание канализационных газов обратно в машинку.

Чистка сифона

Со временем в сифоне накапливаются грязь, волосы и остатки порошка. Раз в несколько месяцев его нужно снимать и промывать. Простая профилактика помогает избавиться от запаха.

Фильтр-ловушка

Фильтр в нижней части машинки задерживает мелкий мусор. Если его не чистить, он становится источником вони. Производители советуют проверять его хотя бы раз в месяц.

Маленькая фишка

Опытные мастера рекомендуют раз в месяц наливать кружку горячей воды прямо в слив перед стиркой. Это помогает смыть отложения и освежить систему.

Когда стоит звать мастера

Если все меры не помогают, проблема может быть глубже — в канализации или неправильно установленном сифоне. В этом случае лучше вызвать сантехника.

Запах из слива — проблема, которую легко предотвратить. Правильная установка шланга, петля "антизапах", чистка фильтра и простая привычка с горячей водой помогут сохранить свежесть и комфорт в квартире.