Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стиральная машинка
Стиральная машинка
© Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:19

Почему уход за шлангом и сифоном важнее дорогих освежителей для стиральной машины

Производители техники рекомендуют регулярную чистку сифона и фильтра-ловушки

Даже новая стиральная машина может начать издавать неприятный запах. Причина часто кроется не в барабане, а в системе слива. Если вода застаивается в шланге или сифоне, со временем появляется запах канализации. Разобраться с этим просто, если знать, на что обратить внимание.

Высота сливного шланга

Шланг должен быть установлен на определённой высоте (обычно 60-90 см от пола). Если он лежит слишком низко, вода стекает не полностью, застаивается и становится источником запаха.

Петля "антизапах"

Сливной шланг нужно изгибать в форме петли, чтобы вода в нём оставалась как гидрозатвор. Эта "антизапах"-петля предотвращает попадание канализационных газов обратно в машинку.

Чистка сифона

Со временем в сифоне накапливаются грязь, волосы и остатки порошка. Раз в несколько месяцев его нужно снимать и промывать. Простая профилактика помогает избавиться от запаха.

Фильтр-ловушка

Фильтр в нижней части машинки задерживает мелкий мусор. Если его не чистить, он становится источником вони. Производители советуют проверять его хотя бы раз в месяц.

Маленькая фишка

Опытные мастера рекомендуют раз в месяц наливать кружку горячей воды прямо в слив перед стиркой. Это помогает смыть отложения и освежить систему.

Когда стоит звать мастера

Если все меры не помогают, проблема может быть глубже — в канализации или неправильно установленном сифоне. В этом случае лучше вызвать сантехника.

Запах из слива — проблема, которую легко предотвратить. Правильная установка шланга, петля "антизапах", чистка фильтра и простая привычка с горячей водой помогут сохранить свежесть и комфорт в квартире.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Москве и Петербурге назвали нормы площади для получения жилья от государства сегодня в 0:22

Какие документы нужны для получения квартиры от государства

Социальное жильё в России предоставляют только нуждающимся: без квартиры, с маленькой жилплощадью или официально признанным малоимущими. Кто имеет право и как встать в очередь.

Читать полностью » Натуральное средство для мытья посуды: сода, уксус и лимон заменяют покупной гель вчера в 23:15

Средство для мытья посуды без химии: решение, которое прячется на вашей кухне

Простое средство из трёх привычных ингредиентов легко заменит покупной гель для посуды. Экономично, экологично и безопасно для кожи.

Читать полностью » Борьба с муравьями в квартире: помогут уксус, сода, приманки и гели против насекомых вчера в 22:02

Бюджетные хитрости против муравьёв: работает дешевле, чем магазинные приманки

Муравьи на кухне появляются неожиданно и ведут себя нагло. Но есть практичные шаги и хитрости, которые помогут избавиться от них надолго.

Читать полностью » Уксус и микрофибра помогают убрать разводы с плитки и ламината вчера в 21:48

Полы без блеска даже после уборки — простая ошибка, которую совершают все

Узнайте, как простыми и доступными методами вернуть полу сияющий вид и навсегда избавиться от некрасивых разводов, не прибегая к агрессивной химии.

Читать полностью » Уксус продлевает срок службы стиральной машины и заменяет кондиционер для белья вчера в 20:42

Один продукт вместо трёх: он легко заменит кондиционер, химию от накипи и освежитель

Белый уксус способен заменить бытовую химию: он очищает стиральную машину от накипи, смягчает бельё и защищает вещи от выцветания.

Читать полностью » Простая паста из соды и пудры уничтожает колонии муравьёв без химии вчера в 19:34

Муравьи на кухне сдаются без боя: сладкая приманка превращается в смертельную ловушку

Простой домашний рецепт помогает справиться с нашествием муравьёв без химии. Работает быстро, безопасно и экономично — проверено на практике.

Читать полностью » Совместный сон: советы по созданию комфортной спальни для пары вчера в 18:29

Одна спальня — два характера: как обустроить пространство, чтобы не поссориться ночью

Создать спальню, в которой комфортно обоим партнёрам, — задача непростая. Но с правильным подходом она превращается в уютный проект, способный укрепить отношения.

Читать полностью » Птичий помёт на окне: пошаговый способ очистки в домашних условиях вчера в 17:24

Сода шипит, пятна тают: простой лайфхак спасает окна от птичьего помёта

Птичий помёт разъедает стекло и краску, но убрать его можно без усилий. Как работает сочетание уксуса и соды — проверенный способ чистки.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Кинологи: воспитание и социализация важнее породы при выборе собаки для семьи
Еда

Капкейки с кремом-чиз сохраняют воздушную текстуру при выпечке при 170 градусах
Еда

Запеканка из макарон с помидорами и сыром запекается до румяной корочки
Культура и шоу-бизнес

Путин присвоил Марку Тишману и Любови Андреевой звание заслуженных артистов России
Садоводство

Петунии Black Cat цветут до первых заморозков и требуют укрытия при похолодании
Авто и мото

Как убрать запотевание стёкол в машине: рекомендации экспертов по автохимии
Технологии

Обновление Apple: в AirPods добавили остановку музыки при засыпании и пульт для камеры
Садоводство

Сидераты полезны только при раннем посеве и правильном севообороте
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet