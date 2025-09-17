Плесень в уплотнителе: что происходит, если дверца всегда закрыта

Стиральная машина — техника, которая работает в условиях высокой влажности. После окончания цикла внутри барабана остаётся вода и конденсат. На первый взгляд привычка закрыть дверцу кажется логичной, но на деле именно она создаёт идеальные условия для плесени.

Почему нельзя закрывать дверцу

Когда дверца плотно закрыта, влажность внутри машинки не испаряется. Уплотнитель и складки резины удерживают воду, а остатки порошка создают питательную среду для грибка. Через несколько дней в барабане появляется неприятный запах, а плесень постепенно портит детали.

Влияние на уплотнитель

Резиновый уплотнитель вокруг дверцы особенно уязвим. Влага, застоявшаяся в складках, вызывает почернение, появление налёта и разрушение материала. В результате уплотнитель теряет эластичность и может пропускать воду.

Риск для белья и здоровья

Если в машинке образуется плесень, вещи после стирки начинают пахнуть сыростью. Споры грибка могут оставаться на ткани и вызывать раздражение кожи, особенно у людей с аллергией.

Как правильно поступать после стирки

держать дверцу приоткрытой, чтобы обеспечить вентиляцию;

вынуть и просушить лоток для порошка;

протереть уплотнитель и стекло дверцы сухой тряпкой;

раз в месяц запускать профилактическую стирку на 90 °C.

Преимущества открытой дверцы

исчезает неприятный запах; предотвращается образование плесени; уплотнитель служит дольше; машинка остаётся чистой и свежей.

Закрытая дверца после стирки — маленькая ошибка, которая приводит к большим проблемам. Чтобы машинка служила дольше и бельё всегда было свежим, достаточно привычки оставлять дверцу приоткрытой и следить за проветриванием.