Запах из стиральной машины исчезнет навсегда: проверенные правила ухода

Стиральная машина работает каждый день, но со временем в ней может появиться неприятный запах. Виноваты в этом влага, остатки порошка и мелкий мусор, который скапливается в труднодоступных местах. Однако простая система ухода помогает избавиться от этой проблемы и сохранить свежесть.

Дверца и вентиляция

После каждой стирки дверцу лучше оставлять приоткрытой. Это позволяет барабану проветриваться и предотвращает образование плесени. Важно не забывать и про лоток для порошка — его тоже стоит вынимать и просушивать.

Цикл высокой температуры

Хотя современные ткани стирают при 30-40 °C, раз в месяц рекомендуется запускать цикл на 90 °C. Это помогает убить бактерии и смыть остатки грязи. Для большей эффективности можно использовать специальные чистящие средства для стиральных машин.

Чистка фильтра

Фильтр задерживает мелкий мусор и ворсинки. Если его не чистить, то влага и грязь создают неприятный запах. Производители советуют проверять фильтр хотя бы раз в месяц.

Уплотнитель дверцы

В складках резинового уплотнителя часто остаются вода, волосы и грязь. Регулярная чистка этой зоны мягкой тряпкой или губкой предотвращает образование запаха и плесени.

Система "нулевая вонь"

Соблюдение этих простых шагов образует настоящую систему:

приоткрытая дверца;

вынутый и просушенный лоток;

ежемесячная стирка на 90 °C;

чистый фильтр;

внимание к уплотнителю.

Такой подход превращает уход за машинкой в привычку, которая обеспечивает свежесть и продлевает срок службы техники.

Неприятный запах в стиральной машине легко предотвратить, если соблюдать регулярный уход. Система "нулевая вонь" — это простой набор правил, который делает бытовую технику надёжной и свежей.