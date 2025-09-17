Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
стирка
стирка
© https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:44

Запах из стиральной машины исчезнет навсегда: проверенные правила ухода

Эксперты объясняют, как правильно ухаживать за стиральной машиной для устранения запаха

Стиральная машина работает каждый день, но со временем в ней может появиться неприятный запах. Виноваты в этом влага, остатки порошка и мелкий мусор, который скапливается в труднодоступных местах. Однако простая система ухода помогает избавиться от этой проблемы и сохранить свежесть.

Дверца и вентиляция

После каждой стирки дверцу лучше оставлять приоткрытой. Это позволяет барабану проветриваться и предотвращает образование плесени. Важно не забывать и про лоток для порошка — его тоже стоит вынимать и просушивать.

Цикл высокой температуры

Хотя современные ткани стирают при 30-40 °C, раз в месяц рекомендуется запускать цикл на 90 °C. Это помогает убить бактерии и смыть остатки грязи. Для большей эффективности можно использовать специальные чистящие средства для стиральных машин.

Чистка фильтра

Фильтр задерживает мелкий мусор и ворсинки. Если его не чистить, то влага и грязь создают неприятный запах. Производители советуют проверять фильтр хотя бы раз в месяц.

Уплотнитель дверцы

В складках резинового уплотнителя часто остаются вода, волосы и грязь. Регулярная чистка этой зоны мягкой тряпкой или губкой предотвращает образование запаха и плесени.

Система "нулевая вонь"

Соблюдение этих простых шагов образует настоящую систему:

  • приоткрытая дверца;
  • вынутый и просушенный лоток;
  • ежемесячная стирка на 90 °C;
  • чистый фильтр;
  • внимание к уплотнителю.

Такой подход превращает уход за машинкой в привычку, которая обеспечивает свежесть и продлевает срок службы техники.

Неприятный запах в стиральной машине легко предотвратить, если соблюдать регулярный уход. Система "нулевая вонь" — это простой набор правил, который делает бытовую технику надёжной и свежей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лимонная кислота эффективнее уксуса в борьбе с накипью в стиральной машине вчера в 21:22

Стираешь бельё, а в итоге пахнет сыростью — вот где скрыта настоящая причина

Узнайте, как простые подручные средства могут спасти стиральную машину от накипи, грязи и запаха, продлив её срок службы.

Читать полностью » Чистка батарей повышает теплоотдачу на 10–15% вчера в 20:14

Пыльные радиаторы крадут до 15% тепла — проверьте, не переплачиваете ли вы за отопление

Чистка батарей кажется простым делом, но за пылью и налетом скрывается причина низкой теплоотдачи. Узнайте эффективные способы ухода.

Читать полностью » Смесь колы, уксуса, соли и моющего средства стала вирусным лайфхаком для уборки вчера в 19:50

Не вздумайте лить на мрамор, но для стекла и керамики это средство — находка

Смесь колы, уксуса, соли и моющего средства звучит как шутка, но она действительно отмывает пригоревшие кастрюли, унитазы и душевые кабины.

Читать полностью » Лайфхак: мыльные шарики с содой и солью заменяют таблетки для бачка сегодня в 15:05

Старый рецепт для нового туалета: как хозяйки прошлого оставили нам готовый лайфхак

Натёртое мыло, сода и соль заменяют магазинные таблетки для бачка. Лайфхак, который реально работает и экономит время на уборке.

Читать полностью » Запах лимонных корок отпугивает муравьёв и тараканов — безопасный метод вчера в 18:40

Мусор, который отпугивает тараканов: лимонная корка сильнее химии

Лимонная кожура — не мусор, а кладезь полезных свойств. Рассказываем 8 способов применить её в доме, на кухне и для ухода за собой.

Читать полностью » Сода и масло помогают удалить липкий налёт с банок — эксперты вчера в 17:33

Этикетка прилипла намертво? Банки снова станут прозрачными после этих хитростей

Стеклянные банки полезны в хозяйстве, но снять с них этикетки непросто. Разбираем эффективные способы избавиться от бумаги и клея без лишних усилий.

Читать полностью » Фальцевая кровля становится популярной в стилях сканди и барнхаус — Никитин вчера в 16:16

Черепица весит как слон, мембрана — как скатерть: что выбрать, чтобы крыша жила дольше хозяина

Какой материал выбрать для крыши? От классической черепицы до мембраны — разбираем плюсы и минусы популярных решений с архитектором.

Читать полностью » Пожелтевшие рамы не приговор: секретные краски возвращают окнам вторую молодость вчера в 15:11

Пластиковые окна теряют белизну из-за дешёвого сырья — Конкина

Даже самые надёжные пластиковые окна со временем теряют вид. Почему это происходит и как вернуть рамам аккуратность без замены — разбираемся с экспертом.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары: дискомфорт усов и форма миски заставляют кошек есть с пола
Авто и мото

Эксперты предупредили о рисках простоя автомобиля: влияние на жидкости и аккумулятор
Спорт и фитнес

Исследования: качество сна связано с положением позвоночника и осанкой человека
Еда

Рецепт рулета с горбушей в лаваше обеспечивает нежный вкус и свежесть
Спорт и фитнес

Зимний бег: тренер Екатерина Дедкова назвала правила экипировки и безопасности
Наука

Редкая птица в Сочи: кудрявый пеликан из Красной книги замечен орнитологами
ДФО

Следственный комитет возбудил дело после гибели сотрудников горнодобывающей компании в Забайкалье
Садоводство

Приподнятые грядки из поддонов прогреваются весной на 1–3 недели раньше обычных
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet