Запах ушёл за выходные: мой способ спасения стиральной машины

В пятницу вечером я открыл дверцу стиральной машины — и почувствовал запах болота. Сначала думал, что придётся звонить в сервис. Но решил попробовать справиться своими силами. И оказалось, что всё не так сложно.

Очищаем лоток и манжету

Первым делом я вытащил лоток для порошка и тщательно промыл его под горячей водой. На стенках была слизь, которая и давала запах. Потом взялся за манжету — там тоже скопилось немного грязи. Несколько движений губкой с мыльным раствором, и поверхность стала чистой.

Горячая стирка с содой

Следующим шагом я прогнал пустую стирку на 90 °C. В барабан добавил пару ложек соды и немного лимонной кислоты. Высокая температура вместе с простыми средствами сделали своё дело: запах постепенно стал уходить.

Важно проветривать

После стирки я оставил дверцу и лоток открытыми на выходные. Машина просохла, и уже в воскресенье от запаха не осталось и следа.

Чек-лист для регулярного ухода

Я понял, что проблема вернулась только из-за того, что я давно не чистил машину. Теперь у меня есть простое правило:

проверять и чистить фильтр насоса раз в 2-3 месяца

промывать лоток и манжету хотя бы раз в месяц

оставлять дверцу и лоток открытыми после каждой стирки

раз в полгода запускать "пустую стирку" на 90 °C с содой

проверять сеточки на заливе воды и при необходимости промывать

Личный вывод

Запах в стиральной машине — не повод сразу звонить мастеру. Иногда достаточно простых действий и подручных средств. Главное — не запускать уход и помнить, что профилактика всегда проще ремонта.