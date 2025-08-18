Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Стиральная машина
Опубликована сегодня в 8:50

Что я делаю раз в полгода, чтобы стиралка не ломалась и служила долго

Стиральная машина — техника, от которой мы ждём долгой и безотказной работы. Но чаще всего именно отсутствие регулярного ухода становится причиной поломок. Я понял это после того, как однажды пришлось менять насос, хотя проблему можно было предотвратить. Теперь раз в полгода я провожу простую профилактику.

Чистка фильтра насоса

Фильтр задерживает волосы, нитки, монетки и другой мелкий мусор. Если его не чистить, насос работает с перегрузкой и может выйти из строя. Я стараюсь проверять его каждые 6 месяцев, и каждый раз удивляюсь, сколько там оказывается "сюрпризов".

Профилактика накипи

Жёсткая вода постепенно разрушает ТЭН. Чтобы избежать этого, я запускаю "пустую стирку" на 90 °C с лимонной кислотой или специальным средством. Раз в полгода этого достаточно, чтобы накипь не успевала образоваться.

Уход за лотком и манжетой

В лотке и резиновой манжете часто скапливаются слизь и остатки порошка. Я снимаю лоток, промываю его под горячей водой, а манжету протираю мягкой губкой с мылом. Запахи и плесень после этого не появляются.

Проверка шлангов и сеточек

На заливном шланге есть маленькая сеточка, которая задерживает грязь из водопровода. Если её не чистить, снижается напор воды и машина начинает работать дольше. Одновременно проверяю и сам шланг на трещины, чтобы не допустить протечки.

Проветривание и профилактика запаха

После каждой стирки я оставляю дверцу и лоток открытыми, но раз в полгода дополнительно промываю резинки и корпус. Это помогает машине оставаться сухой и без неприятного запаха.

Личный вывод

Простая профилактика раз в полгода занимает меньше часа, но экономит тысячи рублей на ремонте. Машина работает тише, бельё всегда пахнет свежестью, а риск поломки минимальный.

