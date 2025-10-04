Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:35

Мелкая ошибка в стирке оборачивается большими поломками

Эксперты назвали безопасный способ очистки крышки от моющего средства

Экономные хозяева часто ищут способы использовать моющее средство до последней капли. Один из популярных лайфхаков — закинуть мерный колпачок от геля или кондиционера прямо в барабан вместе с бельём. На первый взгляд идея кажется практичной: средство, осевшее на стенках крышки, полностью растворится и попадёт в стирку, а сам колпачок не придётся мыть вручную. Но эксперты предупреждают: такой способ небезопасен.

Как пояснила директор британской лаборатории по уходу за домом Кэролин Форте в интервью Good Housekeeping, крышка может застрять в белье и повредить вещи, сломаться и оставить пластиковые осколки внутри барабана.

Чем опасна стирка колпачка в машине

  1. Риск повреждения одежды. Колпачок легко зацепляет деликатные ткани, оставляя затяжки и порывы.

  2. Вероятность поломки техники. Тонкий пластик при отжиме трескается, а осколки попадают в барабан или фильтр.

  3. Деформация от температуры. При стирке на высоких градусах крышка может расплавиться или искривиться.

  4. Опасность для барабана. Острые края пластика со временем оставляют царапины на металлических деталях.

Таким образом, стирать колпачок вместе с бельём — неоправданный риск, который может обернуться лишними тратами на ремонт техники или замену испорченных вещей.

Как правильно ухаживать за мерным колпачком

Куда проще и безопаснее ополоснуть крышку под струёй воды. На это уйдёт всего несколько секунд, зато и бельё, и машина будут в порядке. После промывания колпачок лучше насухо вытереть и хранить отдельно от влажного белья, чтобы на пластике не скапливались остатки геля.

Можно ли всё же стирать крышку?

Если очень хочется воспользоваться этим методом, эксперты рекомендуют соблюдать несколько правил:

  • не закидывать колпачок в барабан при каждой стирке, а ограничиться разом на 3-4 цикла;

  • избегать высоких температур и интенсивного отжима;

  • не класть крышку вместе с деликатными тканями;

  • всегда проверять барабан и бельё после стирки на наличие пластиковых осколков.

Даже с учётом этих мер предосторожности риск остаётся высоким, поэтому специалисты всё же советуют отказаться от идеи стирки крышки.

Сравнение способов очистки колпачка

Метод Эффективность Риск для техники Время
Стирка в машине Средняя Высокий (повреждение одежды и барабана) Не требует отдельного времени
Промывание под водой Высокая Отсутствует Несколько секунд

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: класть колпачок в барабан вместе с деликатным бельём.
    Последствие: затяжки, порванная ткань.
    Альтернатива: ополоснуть крышку под краном.

  • Ошибка: стирать крышку на высоких температурах.
    Последствие: деформация и трещины.
    Альтернатива: промывать вручную.

  • Ошибка: оставлять колпачок с остатками геля.
    Последствие: засохшие отложения и неприятный запах.
    Альтернатива: быстрое промывание после каждой стирки.

А что если крышка уже сломалась?

Если пластик треснул или появилась деформация, использовать её повторно не стоит. Острые края могут повредить ткани. В таких случаях лучше приобрести новый мерный стаканчик — обычно их можно заказать у производителя или подобрать универсальный вариант.

