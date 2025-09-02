Чистое не значит безопасное: почему немытые яйца хранятся лучше
Яйца на кухне кажутся абсолютно безопасным продуктом, но даже они могут стать источником бактерий при неправильном обращении. Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Эвелина Овнанян в беседе с NEWS. ru рассказала, почему не стоит мыть яйца заранее.
Почему опасно хранить мытые яйца
Скорлупа покрыта тонкой естественной плёнкой, которая защищает яйцо от микробов. При мытье эта оболочка повреждается, а сама поверхность становится влажной. Влага создаёт благоприятные условия для размножения бактерий и даже плесени, особенно если продукт потом кладут в холодильник.
"Важный нюанс: если вы все же решили помыть яйца, делайте это непосредственно перед тем, как будете их использовать. Хранение влажных яиц в холодильнике может, наоборот, создать благоприятную среду для размножения бактерий", — предупредила Эвелина Овнанян.
Роль конденсата
Даже если яйца уже находятся в холодильнике, перепад температур и влажность приводят к образованию конденсата. Капельки воды на скорлупе также стимулируют рост микробов и ускоряют порчу продукта.
Как правильно обращаться с яйцами
• хранить яйца следует сухими и немытыми;
• мыть их лучше только перед использованием;
• при покупке отдавать предпочтение продукту из проверенных торговых точек;
• не держать яйца рядом с сырой рыбой или мясом, чтобы исключить перекрёстное заражение.
Таким образом, привычка мыть яйца заранее может обернуться дополнительным риском для здоровья. Гораздо безопаснее делать это непосредственно перед готовкой.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru