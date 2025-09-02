Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:27

Чистое не значит безопасное: почему немытые яйца хранятся лучше

Врач Эвелина Овнанян предупредила об опасности хранения мытых яиц

Яйца на кухне кажутся абсолютно безопасным продуктом, но даже они могут стать источником бактерий при неправильном обращении. Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Эвелина Овнанян в беседе с NEWS. ru рассказала, почему не стоит мыть яйца заранее.

Почему опасно хранить мытые яйца

Скорлупа покрыта тонкой естественной плёнкой, которая защищает яйцо от микробов. При мытье эта оболочка повреждается, а сама поверхность становится влажной. Влага создаёт благоприятные условия для размножения бактерий и даже плесени, особенно если продукт потом кладут в холодильник.

"Важный нюанс: если вы все же решили помыть яйца, делайте это непосредственно перед тем, как будете их использовать. Хранение влажных яиц в холодильнике может, наоборот, создать благоприятную среду для размножения бактерий", — предупредила Эвелина Овнанян.

Роль конденсата

Даже если яйца уже находятся в холодильнике, перепад температур и влажность приводят к образованию конденсата. Капельки воды на скорлупе также стимулируют рост микробов и ускоряют порчу продукта.

Как правильно обращаться с яйцами

• хранить яйца следует сухими и немытыми;
• мыть их лучше только перед использованием;
• при покупке отдавать предпочтение продукту из проверенных торговых точек;
• не держать яйца рядом с сырой рыбой или мясом, чтобы исключить перекрёстное заражение.

Таким образом, привычка мыть яйца заранее может обернуться дополнительным риском для здоровья. Гораздо безопаснее делать это непосредственно перед готовкой.

