Стиральная машина тоже хочет в душ: как устроить ей генеральную уборку

Без стиральной машины трудно представить современный быт. Но даже самая надёжная техника требует ухода. Основные причины поломок — это накипь и засоры. Они приводят к перегреву ТЭНа, неприятному запаху и снижению качества стирки. Хорошая новость в том, что большинство проблем можно предотвратить, если периодически проводить очистку барабана, фильтра, лотка и нагревательного элемента.

Почему нужно регулярно чистить машинку

Во время стирки на внутренних деталях оседают соли кальция и магния, которые содержатся в водопроводной воде. Со временем они превращаются в плотный слой накипи, мешающий равномерному нагреву воды. К тому же в тёплой и влажной среде скапливаются остатки порошка, волосы и тканевые волокна — всё это становится питательной средой для бактерий.

Регулярная чистка продлевает срок службы техники и помогает избежать дорогостоящего ремонта. В зависимости от интенсивности использования проводить её стоит хотя бы раз в 2-3 месяца.

7 эффективных способов очистки стиральной машины

Способ 1. Чистим барабан уксусом

Уксус — старое и проверенное средство против накипи. Его кислота вступает в реакцию с нерастворимыми солями и превращает их в растворимые соединения.

Как это сделать:

Налейте в барабан один стакан 9% уксуса. Запустите цикл стирки при температуре 90 °C без белья. Через 10-15 минут поставьте паузу, чтобы кислота успела проникнуть в отверстия барабана. Через час продолжите стирку до конца. После завершения цикла протрите внутренние стенки мягкой тканью.

Этот метод подходит для профилактики и лёгкого удаления налёта.

Способ 2. Используем лимонную кислоту

Лимонная кислота действует мягче, чем уксус, но не менее эффективно разрушает известковый налёт.

Инструкция:

Засыпьте 100 граммов порошка в отсек для порошка или прямо в барабан.

Выберите режим с температурой не ниже 90 °C.

После окончания цикла протрите дверцу и резиновую манжету.

Если стирки проходят часто, достаточно повторять такую процедуру раз в 2-3 месяца.

Способ 3. Чистим барабан и манжету содой

Сода обладает лёгким щелочным действием, помогает избавиться от жировых загрязнений и плесени.

Два варианта применения:

Раствор для ручной чистки. Смешайте соду с водой в пропорции 1:1, нанесите смесь на губку и протрите барабан, люк и резиновый уплотнитель. Стирка с содой. Засыпьте 100 граммов порошка в отсек для моющего средства и включите цикл при 60 °C.

После процедуры протрите резину сухой тканью — именно в её складках чаще всего появляется плесень.

Способ 4. Применяем специальные чистящие средства

Современные производители бытовой химии выпускают составы, созданные специально для удаления накипи и грязи. Они продаются в виде порошков, капсул или жидких концентратов.

Главное правило: строго следуйте инструкции на упаковке.

При использовании промышленной химии не включайте режим отжима — достаточно стирки и пары циклов полоскания.

Жёсткость воды при этом значения не имеет.

Способ 5. Чистим нагревательный элемент (ТЭН)

Если слой накипи слишком плотный, то химические средства могут навредить — отложения отойдут кусками и закупорят патрубки. В таком случае лучше извлечь ТЭН и очистить его вручную.

Как это сделать:

Снимите заднюю крышку машинки. Аккуратно открутите болты и выньте нагревательный элемент. Положите его в ёмкость с горячей водой, растворив в ней 3-4 столовые ложки лимонной кислоты. Оставьте на сутки. После размягчения налёта протрите деталь губкой и установите обратно.

Ни в коем случае не счищайте накипь ножом или отвёрткой — можно повредить поверхность нагревателя.

Способ 6. Промываем сливной фильтр

После любой химической чистки обязательно проверьте фильтр сливного насоса. В нём часто застревают волокна ткани, монетки и кусочки накипи. Если фильтр забит, помпа не сможет откачивать воду, и машинка перестанет сливать.

Как почистить фильтр:

Откройте маленький лючок в нижней части передней панели. Подстелите тряпку или поставьте таз для воды. Аккуратно открутите крышку фильтра и слейте остатки жидкости. Удалите мусор, промойте деталь под проточной водой и верните на место.

Профилактически фильтр стоит очищать раз в полгода, даже если проблем не наблюдается.

Способ 7. Убираем налёт из лотка для порошка

Со временем в контейнере для порошка и ополаскивателя образуется налёт и плесень. Это не только некрасиво, но и опасно — грибок может попасть на бельё.

Что нужно сделать:

Полностью выньте лоток. С помощью щётки и мыльного раствора очистите стенки. Если налёт плотный, используйте средство для сантехники или гель с хлором. Налейте 20-30 мл и оставьте на 2 часа. Промойте под тёплой водой и вставьте обратно.

Оптимально проводить такую чистку после каждой третьей стирки.

А что если неприятный запах не исчезает?

Иногда даже после чистки машинка пахнет затхлостью. Причина — в застойной влаге. После каждой стирки оставляйте дверцу и лоток приоткрытыми, чтобы барабан просыхал. Можно также раз в неделю включать короткий цикл без белья при 60 °C с небольшим количеством соды.

Регулярная профилактика продлевает срок службы машины, снижает расход электроэнергии и предотвращает неприятные запахи. Стоит всего раз в несколько месяцев уделить немного времени уходу — и стиральная машина будет безотказно служить долгие годы, сохраняя свежесть вашего белья и спокойствие вашего дома.