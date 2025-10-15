Стиральная машина тоже хочет в душ: как устроить ей генеральную уборку
Без стиральной машины трудно представить современный быт. Но даже самая надёжная техника требует ухода. Основные причины поломок — это накипь и засоры. Они приводят к перегреву ТЭНа, неприятному запаху и снижению качества стирки. Хорошая новость в том, что большинство проблем можно предотвратить, если периодически проводить очистку барабана, фильтра, лотка и нагревательного элемента.
Почему нужно регулярно чистить машинку
Во время стирки на внутренних деталях оседают соли кальция и магния, которые содержатся в водопроводной воде. Со временем они превращаются в плотный слой накипи, мешающий равномерному нагреву воды. К тому же в тёплой и влажной среде скапливаются остатки порошка, волосы и тканевые волокна — всё это становится питательной средой для бактерий.
Регулярная чистка продлевает срок службы техники и помогает избежать дорогостоящего ремонта. В зависимости от интенсивности использования проводить её стоит хотя бы раз в 2-3 месяца.
7 эффективных способов очистки стиральной машины
Способ 1. Чистим барабан уксусом
Уксус — старое и проверенное средство против накипи. Его кислота вступает в реакцию с нерастворимыми солями и превращает их в растворимые соединения.
Как это сделать:
- Налейте в барабан один стакан 9% уксуса.
- Запустите цикл стирки при температуре 90 °C без белья.
- Через 10-15 минут поставьте паузу, чтобы кислота успела проникнуть в отверстия барабана.
- Через час продолжите стирку до конца.
- После завершения цикла протрите внутренние стенки мягкой тканью.
Этот метод подходит для профилактики и лёгкого удаления налёта.
Способ 2. Используем лимонную кислоту
Лимонная кислота действует мягче, чем уксус, но не менее эффективно разрушает известковый налёт.
Инструкция:
- Засыпьте 100 граммов порошка в отсек для порошка или прямо в барабан.
- Выберите режим с температурой не ниже 90 °C.
- После окончания цикла протрите дверцу и резиновую манжету.
Если стирки проходят часто, достаточно повторять такую процедуру раз в 2-3 месяца.
Способ 3. Чистим барабан и манжету содой
Сода обладает лёгким щелочным действием, помогает избавиться от жировых загрязнений и плесени.
Два варианта применения:
- Раствор для ручной чистки. Смешайте соду с водой в пропорции 1:1, нанесите смесь на губку и протрите барабан, люк и резиновый уплотнитель.
- Стирка с содой. Засыпьте 100 граммов порошка в отсек для моющего средства и включите цикл при 60 °C.
После процедуры протрите резину сухой тканью — именно в её складках чаще всего появляется плесень.
Способ 4. Применяем специальные чистящие средства
Современные производители бытовой химии выпускают составы, созданные специально для удаления накипи и грязи. Они продаются в виде порошков, капсул или жидких концентратов.
Главное правило: строго следуйте инструкции на упаковке.
При использовании промышленной химии не включайте режим отжима — достаточно стирки и пары циклов полоскания.
Жёсткость воды при этом значения не имеет.
Способ 5. Чистим нагревательный элемент (ТЭН)
Если слой накипи слишком плотный, то химические средства могут навредить — отложения отойдут кусками и закупорят патрубки. В таком случае лучше извлечь ТЭН и очистить его вручную.
Как это сделать:
- Снимите заднюю крышку машинки.
- Аккуратно открутите болты и выньте нагревательный элемент.
- Положите его в ёмкость с горячей водой, растворив в ней 3-4 столовые ложки лимонной кислоты.
- Оставьте на сутки.
- После размягчения налёта протрите деталь губкой и установите обратно.
Ни в коем случае не счищайте накипь ножом или отвёрткой — можно повредить поверхность нагревателя.
Способ 6. Промываем сливной фильтр
После любой химической чистки обязательно проверьте фильтр сливного насоса. В нём часто застревают волокна ткани, монетки и кусочки накипи. Если фильтр забит, помпа не сможет откачивать воду, и машинка перестанет сливать.
Как почистить фильтр:
- Откройте маленький лючок в нижней части передней панели.
- Подстелите тряпку или поставьте таз для воды.
- Аккуратно открутите крышку фильтра и слейте остатки жидкости.
- Удалите мусор, промойте деталь под проточной водой и верните на место.
Профилактически фильтр стоит очищать раз в полгода, даже если проблем не наблюдается.
Способ 7. Убираем налёт из лотка для порошка
Со временем в контейнере для порошка и ополаскивателя образуется налёт и плесень. Это не только некрасиво, но и опасно — грибок может попасть на бельё.
Что нужно сделать:
- Полностью выньте лоток.
- С помощью щётки и мыльного раствора очистите стенки.
- Если налёт плотный, используйте средство для сантехники или гель с хлором. Налейте 20-30 мл и оставьте на 2 часа.
- Промойте под тёплой водой и вставьте обратно.
Оптимально проводить такую чистку после каждой третьей стирки.
А что если неприятный запах не исчезает?
Иногда даже после чистки машинка пахнет затхлостью. Причина — в застойной влаге. После каждой стирки оставляйте дверцу и лоток приоткрытыми, чтобы барабан просыхал. Можно также раз в неделю включать короткий цикл без белья при 60 °C с небольшим количеством соды.
Регулярная профилактика продлевает срок службы машины, снижает расход электроэнергии и предотвращает неприятные запахи. Стоит всего раз в несколько месяцев уделить немного времени уходу — и стиральная машина будет безотказно служить долгие годы, сохраняя свежесть вашего белья и спокойствие вашего дома.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru