Соль в стиральной машине
Соль в стиральной машине
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 21:42

Плесень, мыло и накипь: что на самом деле прячется в барабане стиралки

Инструкция по очистке стиральной машины от запаха, грязи и плесени

Даже если вы всегда вовремя достаёте вещи после стирки, стиральная машина может начать неприятно пахнуть. Причина — не лень, а накопление грязи, влаги и остатков порошка в труднодоступных местах. Рассказываем, откуда появляется запах и как вернуть машине свежесть без вызова мастера.

Откуда берётся запах

Даже самая современная стиралка со временем превращается в идеальную среду для бактерий и грибка: тепло, влага и остатки органики создают идеальные условия для запаха сырости и гнили.

Главные источники запаха:

  • Грязь и ворсинки. Оседают в уплотнительной резинке, фильтре и сливной системе.
  • Остатки порошка и кондиционера. При стирке на низких температурах они не растворяются полностью и образуют налёт.
  • Плесень и грибок. Развиваются при плохом проветривании.
  • Накипь на ТЭНе. Минеральные отложения дают запах металла или гари.
  • Застой воды. В фильтре и шланге могут скапливаться остатки, которые начинают портиться.

Как определить источник по запаху

Запах Возможная причина Что делать
Сырость, плесень Грибок под резинкой, в лотке для порошка Очистить уплотнитель и лоток
Гниение Остатки грязи и ворса в фильтре или дренажной системе Промыть фильтр и сливной шланг
Химия, порошок Избыток моющих средств Промыть лоток и дозировать порошок
Гарь, пластмасса Перегрев ТЭНа или электронных компонентов Отключить и вызвать мастера
Канализация Неправильное подключение сливного шланга Проверить сифон и шланг
Тухлые яйца Бактерии в стоячей воде (сероводород) Очистить шланг и запустить горячую стирку

Как очистить стиральную машину (HowTo)

1. Лоток для порошка

  1. Отключите машинку от сети.
  2. Извлеките лоток и промойте под горячей водой с мылом и щёткой.
  3. Если есть налёт, замочите на 30-60 минут в растворе лимонной кислоты (20 г на 1 л горячей воды).
  4. Протрите отсек, где стоял лоток, смоченной в этом растворе тряпкой.
  5. Высушите и установите обратно.

2. Уплотнительная резинка

Это одно из самых "грязных" мест: здесь скапливаются волосы, песок и нити.

  • Используйте жидкое мыло, пищевую соду или кислородный отбеливатель.
  • Осторожно отогните манжету и протрите все складки.
  • Важно: не используйте уксус и хлор — они разрушают резину.
  • После чистки обязательно просушите тряпкой и оставьте дверцу открытой.

3. Барабан

Многие модели оснащены функцией самоочистки - запустите её раз в полгода. Если такой функции нет, можно провести ручную очистку:

  • В барабан насыпьте 100-150 г лимонной кислоты.
  • Запустите цикл стирки при 90 °C без белья.
  • После окончания цикла протрите барабан и дверцу насухо.

Горячая вода растворяет накипь, а кислота удаляет остатки моющих средств.

4. Фильтр сливного насоса

Очистку фильтра рекомендуют делать каждые 2-3 месяца.

  1. Отключите машинку.
  2. Найдите фильтр — обычно он снизу под панелью.
  3. Подставьте тряпку и миску — из фильтра может вылиться вода.
  4. Открутите крышку и удалите мусор.
  5. Промойте фильтр под проточной водой и вытрите насухо.

5. Сливной шланг

Если вода уходит медленно и пахнет канализацией, прочистите шланг:

  1. Отсоедините его от стиралки и канализации.
  2. Промойте под сильным напором воды.
  3. При необходимости замочите на час в мыльном растворе с лимонной кислотой.
  4. Тщательно просушите перед установкой.

Как предотвратить появление запаха

  1. Оставляйте дверцу и лоток открытыми после каждой стирки.
  2. Протирайте резинку и барабан насухо.
  3. Очищайте фильтр и лоток каждые 1-2 месяца.
  4. Используйте меньше порошка - современные средства концентрированные.
  5. Раз в месяц запускайте цикл с лимонной кислотой или спецсредством.
  6. Не стирайте обувь и коврики без мешков — они забивают слив.

Запах из стиральной машины — не приговор. Большинство проблем решается регулярной чисткой лотка, фильтра и барабана. Используйте лимонную кислоту, проветривайте машинку и не переборщите с порошком — и бельё снова будет пахнуть чистотой, а не сыростью.

