Плесень, мыло и накипь: что на самом деле прячется в барабане стиралки

Даже если вы всегда вовремя достаёте вещи после стирки, стиральная машина может начать неприятно пахнуть. Причина — не лень, а накопление грязи, влаги и остатков порошка в труднодоступных местах. Рассказываем, откуда появляется запах и как вернуть машине свежесть без вызова мастера.

Откуда берётся запах

Даже самая современная стиралка со временем превращается в идеальную среду для бактерий и грибка: тепло, влага и остатки органики создают идеальные условия для запаха сырости и гнили.

Главные источники запаха:

Грязь и ворсинки. Оседают в уплотнительной резинке, фильтре и сливной системе.

Оседают в уплотнительной резинке, фильтре и сливной системе. Остатки порошка и кондиционера. При стирке на низких температурах они не растворяются полностью и образуют налёт.

При стирке на низких температурах они не растворяются полностью и образуют налёт. Плесень и грибок. Развиваются при плохом проветривании.

Развиваются при плохом проветривании. Накипь на ТЭНе. Минеральные отложения дают запах металла или гари.

Минеральные отложения дают запах металла или гари. Застой воды. В фильтре и шланге могут скапливаться остатки, которые начинают портиться.

Как определить источник по запаху

Запах Возможная причина Что делать Сырость, плесень Грибок под резинкой, в лотке для порошка Очистить уплотнитель и лоток Гниение Остатки грязи и ворса в фильтре или дренажной системе Промыть фильтр и сливной шланг Химия, порошок Избыток моющих средств Промыть лоток и дозировать порошок Гарь, пластмасса Перегрев ТЭНа или электронных компонентов Отключить и вызвать мастера Канализация Неправильное подключение сливного шланга Проверить сифон и шланг Тухлые яйца Бактерии в стоячей воде (сероводород) Очистить шланг и запустить горячую стирку

Как очистить стиральную машину (HowTo)

1. Лоток для порошка

Отключите машинку от сети. Извлеките лоток и промойте под горячей водой с мылом и щёткой. Если есть налёт, замочите на 30-60 минут в растворе лимонной кислоты (20 г на 1 л горячей воды). Протрите отсек, где стоял лоток, смоченной в этом растворе тряпкой. Высушите и установите обратно.

2. Уплотнительная резинка

Это одно из самых "грязных" мест: здесь скапливаются волосы, песок и нити.

Используйте жидкое мыло, пищевую соду или кислородный отбеливатель.

Осторожно отогните манжету и протрите все складки.

Важно: не используйте уксус и хлор — они разрушают резину.

После чистки обязательно просушите тряпкой и оставьте дверцу открытой.

3. Барабан

Многие модели оснащены функцией самоочистки - запустите её раз в полгода. Если такой функции нет, можно провести ручную очистку:

В барабан насыпьте 100-150 г лимонной кислоты.

Запустите цикл стирки при 90 °C без белья.

После окончания цикла протрите барабан и дверцу насухо.

Горячая вода растворяет накипь, а кислота удаляет остатки моющих средств.

4. Фильтр сливного насоса

Очистку фильтра рекомендуют делать каждые 2-3 месяца.

Отключите машинку. Найдите фильтр — обычно он снизу под панелью. Подставьте тряпку и миску — из фильтра может вылиться вода. Открутите крышку и удалите мусор. Промойте фильтр под проточной водой и вытрите насухо.

5. Сливной шланг

Если вода уходит медленно и пахнет канализацией, прочистите шланг:

Отсоедините его от стиралки и канализации. Промойте под сильным напором воды. При необходимости замочите на час в мыльном растворе с лимонной кислотой. Тщательно просушите перед установкой.

Как предотвратить появление запаха

Оставляйте дверцу и лоток открытыми после каждой стирки. Протирайте резинку и барабан насухо. Очищайте фильтр и лоток каждые 1-2 месяца. Используйте меньше порошка - современные средства концентрированные. Раз в месяц запускайте цикл с лимонной кислотой или спецсредством. Не стирайте обувь и коврики без мешков — они забивают слив.

Запах из стиральной машины — не приговор. Большинство проблем решается регулярной чисткой лотка, фильтра и барабана. Используйте лимонную кислоту, проветривайте машинку и не переборщите с порошком — и бельё снова будет пахнуть чистотой, а не сыростью.