Плесень, мыло и накипь: что на самом деле прячется в барабане стиралки
Даже если вы всегда вовремя достаёте вещи после стирки, стиральная машина может начать неприятно пахнуть. Причина — не лень, а накопление грязи, влаги и остатков порошка в труднодоступных местах. Рассказываем, откуда появляется запах и как вернуть машине свежесть без вызова мастера.
Откуда берётся запах
Даже самая современная стиралка со временем превращается в идеальную среду для бактерий и грибка: тепло, влага и остатки органики создают идеальные условия для запаха сырости и гнили.
Главные источники запаха:
- Грязь и ворсинки. Оседают в уплотнительной резинке, фильтре и сливной системе.
- Остатки порошка и кондиционера. При стирке на низких температурах они не растворяются полностью и образуют налёт.
- Плесень и грибок. Развиваются при плохом проветривании.
- Накипь на ТЭНе. Минеральные отложения дают запах металла или гари.
- Застой воды. В фильтре и шланге могут скапливаться остатки, которые начинают портиться.
Как определить источник по запаху
|Запах
|Возможная причина
|Что делать
|Сырость, плесень
|Грибок под резинкой, в лотке для порошка
|Очистить уплотнитель и лоток
|Гниение
|Остатки грязи и ворса в фильтре или дренажной системе
|Промыть фильтр и сливной шланг
|Химия, порошок
|Избыток моющих средств
|Промыть лоток и дозировать порошок
|Гарь, пластмасса
|Перегрев ТЭНа или электронных компонентов
|Отключить и вызвать мастера
|Канализация
|Неправильное подключение сливного шланга
|Проверить сифон и шланг
|Тухлые яйца
|Бактерии в стоячей воде (сероводород)
|Очистить шланг и запустить горячую стирку
Как очистить стиральную машину (HowTo)
1. Лоток для порошка
- Отключите машинку от сети.
- Извлеките лоток и промойте под горячей водой с мылом и щёткой.
- Если есть налёт, замочите на 30-60 минут в растворе лимонной кислоты (20 г на 1 л горячей воды).
- Протрите отсек, где стоял лоток, смоченной в этом растворе тряпкой.
- Высушите и установите обратно.
2. Уплотнительная резинка
Это одно из самых "грязных" мест: здесь скапливаются волосы, песок и нити.
- Используйте жидкое мыло, пищевую соду или кислородный отбеливатель.
- Осторожно отогните манжету и протрите все складки.
- Важно: не используйте уксус и хлор — они разрушают резину.
- После чистки обязательно просушите тряпкой и оставьте дверцу открытой.
3. Барабан
Многие модели оснащены функцией самоочистки - запустите её раз в полгода. Если такой функции нет, можно провести ручную очистку:
- В барабан насыпьте 100-150 г лимонной кислоты.
- Запустите цикл стирки при 90 °C без белья.
- После окончания цикла протрите барабан и дверцу насухо.
Горячая вода растворяет накипь, а кислота удаляет остатки моющих средств.
4. Фильтр сливного насоса
Очистку фильтра рекомендуют делать каждые 2-3 месяца.
- Отключите машинку.
- Найдите фильтр — обычно он снизу под панелью.
- Подставьте тряпку и миску — из фильтра может вылиться вода.
- Открутите крышку и удалите мусор.
- Промойте фильтр под проточной водой и вытрите насухо.
5. Сливной шланг
Если вода уходит медленно и пахнет канализацией, прочистите шланг:
- Отсоедините его от стиралки и канализации.
- Промойте под сильным напором воды.
- При необходимости замочите на час в мыльном растворе с лимонной кислотой.
- Тщательно просушите перед установкой.
Как предотвратить появление запаха
- Оставляйте дверцу и лоток открытыми после каждой стирки.
- Протирайте резинку и барабан насухо.
- Очищайте фильтр и лоток каждые 1-2 месяца.
- Используйте меньше порошка - современные средства концентрированные.
- Раз в месяц запускайте цикл с лимонной кислотой или спецсредством.
- Не стирайте обувь и коврики без мешков — они забивают слив.
Запах из стиральной машины — не приговор. Большинство проблем решается регулярной чисткой лотка, фильтра и барабана. Используйте лимонную кислоту, проветривайте машинку и не переборщите с порошком — и бельё снова будет пахнуть чистотой, а не сыростью.
