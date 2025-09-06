Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:41

Стирка при 40 градусах оказалась ловушкой: что происходит с вещами на самом деле

Энергетические организации напомнили о пользе стирки при низкой температуре для экологии и тканей

Вопрос о том, при какой температуре лучше стирать одежду, остаётся для многих хозяек актуальным. В большинстве домов привычкой стало выставлять программу на 40 °C, хотя специалисты уже давно предупреждают: это далеко не всегда лучший вариант. От выбора режима зависит не только качество стирки, но и состояние тканей, а также ваш счёт за электричество.

Привычки и статистика

Согласно недавнему опросу, почти половина домохозяек по-прежнему стирают повседневные вещи на 40 градусах. Более половины респондентов (57%) запускают стирку в этом режиме даже для обычной одежды, а каждый пятый (21%) выбирает ещё более горячую воду — от 50 °C и выше. Когда речь идёт о полотенцах и постельном белье, доля тех, кто предпочитает высокую температуру, возрастает: 53% и 46% соответственно.

Почему это не всегда оправдано

Энергетические организации напоминают: разница между 40 и 30 градусами в программе стирки может сэкономить до 57% энергии. Это объясняется просто — на нагрев воды уходит основная часть электричества. При этом более щадящий режим лучше сохраняет цвет и форму ткани, а значит, одежда служит дольше. Кроме того, меньшая нагрузка на электрическую сеть означает снижение углеродного следа.

Недоверие к холодной воде

Несмотря на очевидные преимущества, лишь 14,8% опрошенных выбирают программу на 30 градусов. Даже при стирке повседневных вещей только каждый пятый решается использовать холодную воду.

Глобальные кампании

Компании-производители бытовой химии уже несколько лет ведут образовательные кампании, убеждая покупателей переходить на стирку при низкой температуре. Это особенно важно, учитывая, что около 60% углеродного следа всего процесса стирки приходится именно на этап нагрева воды. Переход на холодную воду способен значительно снизить общий объём выбросов.

Как стирают семьи

Интересно, что девять из десяти человек стирают самостоятельно, почти не прибегая к помощи других. В большинстве семей стирка происходит минимум дважды в неделю, а 21% опрошенных запускают машину четыре раза и чаще. У одиноких людей картина похожая: треть из них стирает несколько раз в неделю. В семьях с детьми стандартом стали 3-4 загрузки еженедельно.

Выбор средств и расходы

При покупке моющих средств на первом месте остаётся эффективность, затем цена и аромат. Молодёжь чаще обращает внимание на запах, а вот вопрос экологичности волнует больше половины респондентов, особенно среди молодых поколений. Чаще всего покупают жидкие гели, на втором месте — порошки и капсулы.

Экологичные упаковки и инновации

Многие современные капсулы для стирки рассчитаны на эффективную работу даже при низких температурах. Крупные бренды уже внедряют экологичные решения — переходят с пластиковых контейнеров на картонные коробки, пригодные для переработки. Новые упаковки из переработанных материалов получают международные награды и признание, а специальные QR-коды на коробках помогают слабовидящим покупателям считывать информацию с помощью смартфона.

