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Стиральная машинка
Стиральная машинка
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:35

Плесень прячется не в барабане: где искать источник запаха в стиральной машине

Стойкий неприятный запах из стиральной машины часто становится следствием размножения бактерий внутри узлов техники. Эксперт по домоводству Марина Жукова рассказала NewsInfo, как справиться с этой проблемой и вернуть чистоту домашней помощнице.

Ранее сообщалось, что текстильные изделия, например, полотенца, приобретают затхлый аромат даже после полноценной стирки. Источником проблемы в теплое время года становятся микроорганизмы, интенсивно размножающиеся в волокнах ткани между использованиями вещей.

Для удаления известкового налета и ржавчины хозяйки часто прибегают к кислотам, говорит эксперт. Специалисты напоминают, что при выборе бытовой химии для борьбы с загрязнениями стоит учитывать состав средств для стирки вещей.

"Ржавчину и известковые отложения удаляет только кислота, ничего другого. Не так дорого стоят профессиональные таблетки, порошки, жидкие средства, которые идут со специальной формулой. Добавочные компоненты будут смягчать работу кислоты, потому что для самой машинки кислота не страшна, но она может быть опасна для каких-то внутренних деталей", — отметила эксперт.

При использовании лимонной кислоты важно проводить очистку при температуре не ниже шестидесяти градусов, а лучше — до девяносто градусов, включая полный цикл без белья. Регулярная гигиена техники требует внимания и к другим деталям. Важно удалять плесень и слизь из уплотнительной резинки, а также промывать лоток для порошка, используя натуральные средства для уборки помещения.

"Изз подручного может быть хлоргексидин, это антисептик. Он проведет дезинфекцию, убьет бактерии, запах машинки блокируется. Можно купить недорогой бюджетный ополаскиватель для полости рта. И тоже запустить полоскание, обычный режим стирки без белья", — пояснила Жукова.

Необходимо помнить о профилактике, ведь способы борьбы с загрязнениями в быту помогают поддерживать гигиену всей квартиры. Например, стоит знать, как эффективно бороться с пылью. Кроме того, качественный уход за текстилем требует правильного подбора технологий, будь то стирка белых вещей или очистка носков от въевшейся грязи. В сложных случаях, когда запах сохраняется, можно использовать озонатор, который нейтрализует неприятные ароматы. Такой подход широко применяется, чтобы обеспечивать чистоту интерьера и минимизировать использование бытовой химии.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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