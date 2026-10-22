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Родитель и ребёнок занимаются стиркой в уютной домашней прачечной
Родитель и ребёнок занимаются стиркой в уютной домашней прачечной
© NewsInfo.Ru by Ирина Сереброва is licensed under public domain
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:02

Стиральная машина умеет больше, чем кажется: все дело в сочетании нескольких факторов

Эффективность стирки напрямую зависит от грамотного сочетания программы и температуры, причем популярный режим в сорок градусов зачастую оказывается бесполезным, рассказала эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова. В беседе с NewsInfo специалист объяснила, как правильно настраивать стиральную машину-автомат для разных типов тканей и почему чтение инструкции остается самым важным этапом в уходе за вещами.

Ранее сообщалось, что многие владельцы стиральной машины-автомат по привычке выбирают программу на сорок градусов Цельсия, считая ее универсальной. Однако у этого режима есть скрытый недостаток: он недостаточно горяч для уничтожения микроорганизмов, но при этом излишне теплый, чтобы просто освежить одежду. В итоге потребители платят за электроэнергию, которая греет воду впустую, не получая при этом необходимого санитарного эффекта.

Эксперт подчеркнула, что качественный результат стирки- это система, включающая подбор моющих средств, температурных значений и специфики работы конкретного агрегата. По ее словам, важно определить, какой режим в машине набирает максимальный объем воды. Это критично для стирки черных вещей, пуховиков и подушек, чтобы избежать разводов от химии. В быту нередко возникают ситуации, когда лишний порошок склеивает наполнитель подушек и одеял, если полоскание было недостаточным.

"Для стирки изделий с синтепоном я рекомендую использовать режим шерсти. Это деликатная программа, при которой барабан практически не вращается, совершая лишь легкие покачивания, а белье просто замокает в большом количестве раствора. В таком режиме наполнитель не сбивается в комки, в отличие от программы для хлопка, где механическое воздействие слишком активно", — пояснила Жукова.

Особое внимание эксперт уделила химическому составу современных средств. Многие порошки и гели содержат энзимы — белковые ферменты, которые эффективно удаляют пятна при температуре до 40-50 градусов. При 60 градусах эти компоненты разрушаются и теряют активность.

Однако для постельного белья необходим именно высокотемпературный режим. Исследователи подтверждают, что для предотвращения запаха стирайте полотенца при температуре 60 градусов, так как только такая вода способна уничтожить личинок пылевых клещей.

"Если планируете стирку на высоких температурах, лучше выбрать гель или порошок без энзимов, чтобы работали поверхностно-активные вещества (ПАВ). Для удаления пота и сложных белковых загрязнений с постельного белья хорошо подходят средства, в составе которых есть мыло. А если требуется дополнительная дезинфекция при низких температурах, можно добавлять специальные антибактериальные добавки", — отметила специалист.

При этом важно помнить, что интенсивное термическое воздействие может негативно сказаться на внешнем виде изделий. Специалисты отмечают, что короткий холодный цикл снижает перенос красителя при стирке, предотвращая линьку цветных вещей. С другой стороны, если одежда сильно загрязнена, порошки лучше удалят сложные пятна при горячей стирке по сравнению с жидкими средствами.

Жукова резюмировала, что со стиральной машиной нужно "подружиться" и знать ее особенности вдоль и поперек, чтобы каждый раз получать идеальный результат. Не стоит забывать и о физических ограничениях техники: перегрузка барабана снижает качество стирки вне зависимости от выбранного режима.

Проверено экспертом: консультант по уборке и уходом за домом (клинер-менеджер) Ирина Полякова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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