Нажмите две кнопки — и барабан засияет: секрет, который не указан в инструкции

Прачечная техника, на первый взгляд, кажется чем-то обыденным и простым. Но даже в самой привычной бытовой технике порой скрываются функции, о которых пользователи не догадываются. Так, у многих современных стиральных машин есть возможность самоочистки — программа, которая буквально за несколько минут избавляет барабан от грязи, неприятного запаха и бактерий. И все это без применения уксуса, соды и других подручных средств.

Почему стиральная машина начинает пахнуть

С течением времени в стиральной машине скапливаются остатки порошка, смягчителя, ворс и частицы грязи. Добавьте сюда влагу, тепло и редкую вентиляцию — идеальные условия для размножения плесени и бактерий. В итоге даже свежее бельё начинает пахнуть затхло, а внутри барабана появляется сероватый налёт.

Нередко причиной становится привычка стирать на низких температурах — 30-40 °C. Такие режимы экономят электричество, но не уничтожают микробы. Поэтому важно хотя бы раз в месяц включать "горячий" цикл, даже если речь идёт не о стирке одежды, а о чистке самой машины.

Секретная кнопка самоочистки

Оказывается, большинство современных моделей стиральных машин имеет специальный режим очистки барабана. Производители о нём не всегда говорят прямо, но активировать его очень просто:

Одновременно нажмите кнопки "Интенсивная стирка" и "Защита от сминания". Подержите их несколько секунд. На экране появится надпись "Очистка барабана". Нажмите "Старт" — и машина запустит самоочистку.

Во время этого цикла барабан наполняется горячей водой, которая смывает известковый налёт, остатки моющих средств и грязь даже из труднодоступных мест. Всё происходит автоматически, без химии и без участия человека.

Альтернатива для старых моделей

Если ваша стиральная машина не поддерживает эту функцию, можно воспользоваться "старомодным" методом:

включите пустой цикл на максимальной температуре (90 °C);

добавьте стакан столового уксуса или пару ложек соды прямо в барабан;

дождитесь окончания стирки и вытрите внутренние резинки насухо.

Эта процедура работает не хуже и позволяет устранить запахи, отложения и бактерии, которые портят не только аромат белья, но и сокращают срок службы техники.

Преимущества режима самоочистки

Таблица ниже показывает, чем отличается автоматическая очистка от ручной.