Кондиционер для белья возле стиральной машины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 22:14

Нажмите две кнопки — и барабан засияет: секрет, который не указан в инструкции

Эксперты советуют проводить самоочистку стиральной машины раз в месяц для удаления запахов и налёта

Прачечная техника, на первый взгляд, кажется чем-то обыденным и простым. Но даже в самой привычной бытовой технике порой скрываются функции, о которых пользователи не догадываются. Так, у многих современных стиральных машин есть возможность самоочистки — программа, которая буквально за несколько минут избавляет барабан от грязи, неприятного запаха и бактерий. И все это без применения уксуса, соды и других подручных средств.

Почему стиральная машина начинает пахнуть

С течением времени в стиральной машине скапливаются остатки порошка, смягчителя, ворс и частицы грязи. Добавьте сюда влагу, тепло и редкую вентиляцию — идеальные условия для размножения плесени и бактерий. В итоге даже свежее бельё начинает пахнуть затхло, а внутри барабана появляется сероватый налёт.

Нередко причиной становится привычка стирать на низких температурах — 30-40 °C. Такие режимы экономят электричество, но не уничтожают микробы. Поэтому важно хотя бы раз в месяц включать "горячий" цикл, даже если речь идёт не о стирке одежды, а о чистке самой машины.

Секретная кнопка самоочистки

Оказывается, большинство современных моделей стиральных машин имеет специальный режим очистки барабана. Производители о нём не всегда говорят прямо, но активировать его очень просто:

  1. Одновременно нажмите кнопки "Интенсивная стирка" и "Защита от сминания".

  2. Подержите их несколько секунд.

  3. На экране появится надпись "Очистка барабана".

  4. Нажмите "Старт" — и машина запустит самоочистку.

Во время этого цикла барабан наполняется горячей водой, которая смывает известковый налёт, остатки моющих средств и грязь даже из труднодоступных мест. Всё происходит автоматически, без химии и без участия человека.

Альтернатива для старых моделей

Если ваша стиральная машина не поддерживает эту функцию, можно воспользоваться "старомодным" методом:

  • включите пустой цикл на максимальной температуре (90 °C);
  • добавьте стакан столового уксуса или пару ложек соды прямо в барабан;
  • дождитесь окончания стирки и вытрите внутренние резинки насухо.

Эта процедура работает не хуже и позволяет устранить запахи, отложения и бактерии, которые портят не только аромат белья, но и сокращают срок службы техники.

Преимущества режима самоочистки

Таблица ниже показывает, чем отличается автоматическая очистка от ручной.

Критерий Самоочистка Очистка с уксусом/содой
Химия Не требуется Используются кислоты и сода
Температура Оптимальная, автоматически заданная Максимальная
Эффективность Высокая, чистятся труднодоступные зоны Средняя
Удобство Полностью автоматическая Требует подготовки
Риски для техники Минимальные Возможна коррозия элементов

Как ухаживать за машиной шаг за шагом

  1. После каждой стирки оставляйте дверцу открытой — пусть барабан проветривается.

  2. Раз в неделю протирайте уплотнительную резинку, где скапливается влага.

  3. Не забывайте чистить фильтр — минимум раз в месяц.

  4. Не пересыпайте порошок: избыток средства не улучшает стирку, а лишь создаёт осадок.

  5. Проводите самоочистку хотя бы раз в 3-4 недели, особенно если стираете часто.

Эти простые привычки помогут избежать неприятного запаха, а также продлят срок службы техники.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: стирка при низкой температуре и редкая очистка.
    Последствие: появление плесени, затхлый запах.
    Альтернатива: раз в месяц включать самоочистку или горячий цикл.

  • Ошибка: чрезмерное количество порошка.
    Последствие: осадок на барабане, раздражение кожи.
    Альтернатива: использовать мерный стакан и следовать инструкции производителя.

  • Ошибка: закрытая дверца после стирки.
    Последствие: запах сырости, коррозия деталей.
    Альтернатива: проветривание минимум 2-3 часа после цикла.

А что если функция не срабатывает?

Иногда кнопки не вызывают режим самоочистки. Это может означать, что модель вашей машины не поддерживает такую опцию или производитель использует другую комбинацию.

Плюсы и минусы самоочистки

Плюсы Минусы
Не требует химии Подходит не всем моделям
Экономит время Нужен доступ к инструкции
Устраняет запахи Иногда требует горячей воды
Продлевает срок службы Может занять 1-2 часа

Частые вопросы

Как часто нужно включать самоочистку?
Оптимально — один раз в месяц, если вы стираете регулярно. При редком использовании — раз в три месяца.

Можно ли добавлять чистящее средство во время режима самоочистки?
Нет, в этом нет необходимости. Горячая вода и высокое давление потока достаточно эффективны сами по себе.

Что делать, если программа самоочистки отсутствует?
Проведите "ручную" чистку: пустая стирка на 90 °C с добавлением уксуса или соды.

Как избавиться от неприятного запаха из стиральной машины?
Регулярно очищайте фильтр, резинку и барабан. Используйте самоочистку, держите дверцу открытой.

Можно ли применять лимонную кислоту для чистки?
Можно, но не чаще одного раза в три месяца, иначе можно повредить металлические элементы.

Мифы и правда

Миф 1. Самоочистка — маркетинговый трюк, она ничего не делает.
Правда. Это полноценный режим с повышенной температурой и напором воды, который устраняет грязь и запах.

Миф 2. Достаточно просто налить уксус.
Правда. Уксус помогает, но не очищает внутренние шланги и ТЭН, а самоочистка делает это.

Миф 3. При регулярной стирке машина не загрязняется.
Правда. Остатки порошка и ткани всё равно оседают, особенно при частых коротких циклах.

3 интересных факта

  1. Некоторые премиальные модели сами напоминают о необходимости самоочистки — уведомлением на дисплее.

  2. Первые системы автоматической чистки барабана появились в Японии в начале 2000-х.

  3. После регулярного использования режима самоочистки расход электроэнергии может снизиться на 5-10%, ведь нагревательные элементы работают эффективнее.

Исторический контекст

Первые стиральные машины с функцией "Drum Clean" разработали инженеры из Южной Кореи — идея заключалась в том, чтобы уменьшить количество сервисных обращений и повысить срок службы бытовой техники. Сегодня эту технологию внедряют почти все крупные бренды, и она уже стала стандартом.

