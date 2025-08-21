Хотите продлить срок службы техники? Вот вещи, которые нельзя стирать в машинке
В современном мире стиральная машина стала незаменимой помощницей. Она экономит время, силы и делает стирку проще. Но не всё можно доверить барабану — некоторые вещи могут испортиться сами или даже повредить технику.
Деликатные украшения на одежде
Ручная стирка необходима для вещей с:
-
бисером;
-
пайетками;
-
жемчугом;
-
декоративными камнями.
В машинке такие элементы легко отрываются, ломаются и повреждают как саму вещь, так и внутренние части прибора.
Почему обувь лучше стирать отдельно
Даже если мы привыкли бросать кроссовки в барабан, обувь из кожи или искусственных материалов категорически не подходит для машинной стирки.
-
Кожа трескается и теряет форму.
-
Горячая вода и порошки сушат материал.
-
Обувь может застрять в барабане и повредить его механизмы.
Опасность для вещей с электроникой
Сумки и рюкзаки с батарейками, встроенными наушниками или другими электронными элементами нельзя стирать в машинке. Влага вызывает:
-
короткое замыкание;
-
утечку химических веществ;
-
вздутие или даже взрыв аккумуляторов.
Это опасно как для техники, так и для пользователя.
Влияние на пластик и резину
Не все пластиковые предметы выдерживают режим машинной стирки.
-
Тепло и интенсивное движение деформируют материал.
-
Хрупкие элементы могут треснуть или рассыпаться.
Перед стиркой пластиковых или резиновых аксессуаров важно убедиться, что они предназначены для этого.
Металлические детали: молнии и крючки
Одежда с фурнитурой тоже может навредить машине.
-
Молнии и крючки рвут соседние ткани.
-
Металл царапает барабан и вызывает поломки.
Совет: застёгивайте молнии и используйте специальные мешки для стирки.
Стиральная машина — незаменимый прибор, но пользоваться ей нужно с умом. Перед стиркой проверяйте ярлыки и учитывайте свойства материалов. Это сохранит ваши вещи и продлит срок службы техники.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru