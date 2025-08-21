Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:40

Хотите продлить срок службы техники? Вот вещи, которые нельзя стирать в машинке

Металлическая фурнитура на одежде может повредить барабан стиральной машины

В современном мире стиральная машина стала незаменимой помощницей. Она экономит время, силы и делает стирку проще. Но не всё можно доверить барабану — некоторые вещи могут испортиться сами или даже повредить технику.

Деликатные украшения на одежде

Ручная стирка необходима для вещей с:

  • бисером;

  • пайетками;

  • жемчугом;

  • декоративными камнями.

В машинке такие элементы легко отрываются, ломаются и повреждают как саму вещь, так и внутренние части прибора.

Почему обувь лучше стирать отдельно

Даже если мы привыкли бросать кроссовки в барабан, обувь из кожи или искусственных материалов категорически не подходит для машинной стирки.

  • Кожа трескается и теряет форму.

  • Горячая вода и порошки сушат материал.

  • Обувь может застрять в барабане и повредить его механизмы.

Опасность для вещей с электроникой

Сумки и рюкзаки с батарейками, встроенными наушниками или другими электронными элементами нельзя стирать в машинке. Влага вызывает:

  • короткое замыкание;

  • утечку химических веществ;

  • вздутие или даже взрыв аккумуляторов.

Это опасно как для техники, так и для пользователя.

Влияние на пластик и резину

Не все пластиковые предметы выдерживают режим машинной стирки.

  • Тепло и интенсивное движение деформируют материал.

  • Хрупкие элементы могут треснуть или рассыпаться.

Перед стиркой пластиковых или резиновых аксессуаров важно убедиться, что они предназначены для этого.

Металлические детали: молнии и крючки

Одежда с фурнитурой тоже может навредить машине.

  • Молнии и крючки рвут соседние ткани.

  • Металл царапает барабан и вызывает поломки.

Совет: застёгивайте молнии и используйте специальные мешки для стирки.

Стиральная машина — незаменимый прибор, но пользоваться ей нужно с умом. Перед стиркой проверяйте ярлыки и учитывайте свойства материалов. Это сохранит ваши вещи и продлит срок службы техники.

