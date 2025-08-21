Хотите продлить срок службы техники? Вот вещи, которые нельзя стирать в машинке

В современном мире стиральная машина стала незаменимой помощницей. Она экономит время, силы и делает стирку проще. Но не всё можно доверить барабану — некоторые вещи могут испортиться сами или даже повредить технику.

Деликатные украшения на одежде

Ручная стирка необходима для вещей с:

бисером;

пайетками;

жемчугом;

декоративными камнями.

В машинке такие элементы легко отрываются, ломаются и повреждают как саму вещь, так и внутренние части прибора.

Почему обувь лучше стирать отдельно

Даже если мы привыкли бросать кроссовки в барабан, обувь из кожи или искусственных материалов категорически не подходит для машинной стирки.

Кожа трескается и теряет форму.

Горячая вода и порошки сушат материал.

Обувь может застрять в барабане и повредить его механизмы.

Опасность для вещей с электроникой

Сумки и рюкзаки с батарейками, встроенными наушниками или другими электронными элементами нельзя стирать в машинке. Влага вызывает:

короткое замыкание;

утечку химических веществ;

вздутие или даже взрыв аккумуляторов.

Это опасно как для техники, так и для пользователя.

Влияние на пластик и резину

Не все пластиковые предметы выдерживают режим машинной стирки.

Тепло и интенсивное движение деформируют материал.

Хрупкие элементы могут треснуть или рассыпаться.

Перед стиркой пластиковых или резиновых аксессуаров важно убедиться, что они предназначены для этого.

Металлические детали: молнии и крючки

Одежда с фурнитурой тоже может навредить машине.

Молнии и крючки рвут соседние ткани.

Металл царапает барабан и вызывает поломки.

Совет: застёгивайте молнии и используйте специальные мешки для стирки.

Стиральная машина — незаменимый прибор, но пользоваться ей нужно с умом. Перед стиркой проверяйте ярлыки и учитывайте свойства материалов. Это сохранит ваши вещи и продлит срок службы техники.