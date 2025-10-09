Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Плесень в стиральной машине
Плесень в стиральной машине
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:34

Плесень не выдерживает этой смеси: как очистить манжету стиралки без вреда для резины

Плесень в уплотнителе стиральной машины чаще возникает при стирке при 30–40 °C

Запах сырости, чёрные пятна под резинкой дверцы и налёт внутри барабана — знакомая картина для многих. Плесень в манжете стиральной машины появляется даже у аккуратных хозяек, если технике не уделять регулярного ухода. Это не просто косметическая неприятность: грибок портит одежду, разрушает резину и может вызвать аллергию. Разберёмся, как избавиться от него безопасно и надолго.

Почему появляется плесень

Манжета — то самое резиновое кольцо вокруг дверцы, которое защищает барабан от протечек. В ней постоянно скапливаются влага, моющие остатки и мелкий мусор. Всё это создаёт идеальные условия для размножения грибка.

Основные причины:

  1. Повышенная влажность. После стирки в складках остаётся вода. Если дверцу сразу закрыть, внутри создаётся эффект "парника".

  2. Избыток средств для стирки. Порошки и гели с органическими добавками служат питательной средой для грибка.

  3. Отсутствие проветривания. Плотно закрытая дверца и лоток мешают испарению влаги.

  4. Редкая чистка. Без профилактики грязь и остатки моющих средств неизбежно превращаются в налёт.

  5. Стирка при низких температурах. При 30-40 °C споры грибка не погибают и продолжают размножаться.

Чем опасна плесень в уплотнителе

На первый взгляд, это просто неприятный запах и серые разводы, но на деле последствия куда серьёзнее.

  1. Портит одежду. На светлых вещах после стирки могут появиться тёмные пятна, которые трудно вывести.

  2. Создаёт стойкий запах. Он проникает в волокна ткани и остаётся даже после повторной стирки.

  3. Вызывает аллергию. Споры грибка раздражают дыхательные пути, вызывают зуд и насморк.

  4. Разрушает манжету. Со временем резина трескается, теряет упругость и может начать пропускать воду.

Подготовка к чистке

Перед тем как приступить, важно всё сделать правильно и безопасно.

  1. Отключите стиральную машину от сети.

  2. Подложите под дверцу тряпку или полотенце — вода может вытечь.

  3. Наденьте перчатки и приготовьте мягкую щётку или губку.

  4. Используйте мягкие чистящие средства без сильных кислот и щёлочей.

  5. Осмотрите манжету: загляните в складки — именно там скрываются тёмные пятна.

Как почистить резинку пошагово

Шаг 1. Осмотр и удаление мусора

Аккуратно отогните край резинки и уберите всё видимое: волосы, ворс, крошки. Для этого используйте тряпку из микрофибры.

Шаг 2. Нанесение чистящего средства

Подойдут специальные гели и пены для стиральных машин. Нанесите их на загрязнённые участки и оставьте на 5-10 минут.

Шаг 3. Мягкая чистка

Зубной щёткой или губкой аккуратно потрите резинку, особенно внутренние складки. Не используйте абразивы — они повреждают уплотнитель.

Шаг 4. Промывание и сушка

Удалите остатки средства влажной тканью, затем тщательно вытрите поверхность насухо. Внутри не должно оставаться влаги.

Шаг 5. Запуск цикла самоочистки

Если у вашей модели есть режим "Очистка барабана" или "Self Clean", запустите его без белья — это удалит остатки плесени и запаха.

Быстрая чистка при лёгком налёте

Иногда достаточно лёгкой обработки — например, если появился только слабый запах или белёсый налёт.

  1. Смочите ткань готовым средством для чистки стиральных машин.

  2. Протрите манжету по кругу, включая внутренние складки.

  3. Оставьте на 3-5 минут, затем вытрите насухо.

Такую экспресс-чистку рекомендуется проводить каждые 2-3 недели.

Как избежать повторного появления плесени

Простые привычки продлевают жизнь технике и избавляют от запахов.

  1. Оставляйте дверцу приоткрытой — пусть влага испарится.

  2. После стирки протирайте манжету насухо. Особенно в складках, где задерживается вода.

  3. Не переборщите с порошком. Излишки средства остаются на резине.

  4. Регулярно включайте горячую стирку. Один цикл при 60 °C в неделю уничтожает споры.

  5. Раз в месяц запускайте очистку барабана с безопасным специализированным средством.

Плюсы и минусы чистящих средств

Средство Преимущества Недостатки
Специальный гель для стиральных машин Эффективен, безопасен для резины Стоит дороже бытовых средств
Уксус 9% Устраняет запах, доступен Может со временем разъедать манжету
Сода пищевая Мягко очищает налёт Не справляется с сильной плесенью
Кислородный отбеливатель Дезинфицирует, убивает грибок Подходит не для всех материалов

Блок "Ошибка → Последствие → Альтернатива"

  1. Ошибка: использовать хлорку.
    Последствие: повреждение резины, неприятный запах.
    Альтернатива: кислородные отбеливатели или уксус с содой.

  2. Ошибка: закрывать дверцу сразу после стирки.
    Последствие: сырость и плесень.
    Альтернатива: держать дверцу приоткрытой до полного высыхания.

  3. Ошибка: стирать всегда на низкой температуре.
    Последствие: рост бактерий.
    Альтернатива: периодически включать горячие режимы.

А что если плесень не уходит?

Если после чистки запах возвращается или пятна снова появляются — возможно, грибок проник под манжету или в бак. В этом случае:

  • снимите уплотнитель и промойте его отдельно;

  • при сильных повреждениях резины лучше заменить манжету — новая деталь недорогая и продлевает жизнь машине.

Советы шаг за шагом

  1. После каждой стирки протирайте барабан и манжету.

  2. Раз в месяц запускайте холостую стирку с лимонной кислотой.

  3. Проветривайте помещение — особенно если машинка стоит в ванной.

  4. Очищайте лоток для порошка и фильтр.

  5. Не храните грязное бельё в барабане.

FAQ

Как часто нужно чистить манжету?
Оптимально — раз в 2-3 недели. Если машинка используется ежедневно, то чаще.

Можно ли использовать уксус и соду вместе?
Да, но в умеренных количествах: 2 ст. ложки соды и 100 мл уксуса. Смесь безопасна для резины, если не оставлять её надолго.

Что делать, если запах не исчезает после чистки?
Проверьте сливной фильтр и лоток для порошка — там тоже скапливаются грибок и налёт.

Сколько стоит замена манжеты?
В среднем от 800 до 2000 рублей, в зависимости от модели стиральной машины.

Мифы и правда

  • Миф: плесень появляется только у старых машин.
    Правда: грибок может образоваться уже через пару месяцев без ухода.

  • Миф: достаточно протереть резинку уксусом.
    Правда: уксус устраняет запах, но не всегда уничтожает споры.

  • Миф: самоочистка заменяет ручную чистку.
    Правда: автоматический цикл помогает, но не очищает складки манжеты.

3 интересных факта

  1. Резиновая манжета чаще всего портится именно от хлорсодержащих чистящих средств.

  2. Влага под уплотнителем может сохраняться до 48 часов.

  3. При регулярной чистке машина служит в среднем на 3-5 лет дольше.

Исторический контекст

Проблема плесени в стиральных машинах возникла не сразу. В старых моделях с фронтальной загрузкой использовались более жёсткие уплотнители и металлические обода, где грибок практически не развивался. С появлением современных мягких манжет и энергоэффективных режимов стирки на низких температурах влага стала задерживаться чаще — именно тогда вопрос чистки стал актуален.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт клининга Савчук: кухонную губку нужно менять не реже одного раза в неделю сегодня в 22:01
На кухне живёт монстр: предмет, который грязнее унитаза

Кухонная губка — невидимый источник микробов. Узнайте, как часто её нужно менять, чем опасно откладывать замену и как продезинфицировать безопасно.

Читать полностью » Дизайнеры назвали пять простых способов декорировать кухню своими руками сегодня в 13:33
Пять приёмов, которые превратят обычную кухню в уютное пространство

Пять простых идей, которые сделают кухню уютной и стильной: от открытого хранения до зелёных растений — обновите пространство без ремонта.

Читать полностью » Декоратор дал советы по обновлению интерьера с помощью декора и зеркал сегодня в 12:30
Дом, который снова радует: идеи, способные вдохнуть в интерьер второе дыхание

Хотите обновить дом без ремонта? Несколько простых решений — от смены света до нового текстиля — помогут сделать интерьер современным, уютным и стильным.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как устроить вертикальное озеленение в квартире своими руками сегодня в 11:28
Как превратить стену в сад: всё о вертикальном озеленении квартиры

Вертикальный сад — не просто тренд, а способ наполнить квартиру живой энергией. Рассказываем, как выбрать конструкцию, растения и полив, чтобы создать зелёную стену своими руками.

Читать полностью » Эффективная уборка без стресса: как спланировать и сохранить чистоту надолго сегодня в 11:08
Как полюбить уборку: простые советы для тех, кто не любит наводить порядок

Если мысль об уборке вызывает панику — вы не одиноки. Рассказываем, как спланировать процесс, чтобы квартира оставалась чистой, а вы не устали и не возненавидели швабру.

Читать полностью » Главные правила ухода за одеждой: как сохранить цвет и форму после стирки сегодня в 11:03
Чтобы одежда не садилась и не линяла: правила, которые работают

Неправильная стирка — главная причина выцветших футболок и севших свитеров. Разбираемся, какие режимы, температуры и средства помогут сохранить одежду в идеальном состоянии.

Читать полностью » Простые и безопасные способы прочистить раковину от засора сегодня в 10:57
Как прочистить засор в раковине: простые способы без вызова сантехника

Вода перестала уходить, а из слива пахнет канализацией? Разбираем простые способы прочистки раковины — от вантуза и соды до полной разборки сифона.

Читать полностью » Блохи в квартире: причины появления, опасность и способы борьбы сегодня в 10:49
Блохи в квартире: откуда они берутся и как навсегда их вывести

Блохи кусают, вызывают зуд и могут передавать опасные болезни. Рассказываем, как вывести их из квартиры, чем обработать питомцев и дом, и какие ошибки допускают чаще всего.

Читать полностью »

Новости
Наука
Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил фосфин в атмосфере коричневого карлика
Туризм
Эксперты предупредили: начало октября — худшее время для путешествий по Китаю
Еда
Диетолог Гуськова: холодная пища не вызывает депрессию, но может раздражать желудок
Красота и здоровье
Американские неврологи назвали движение естественным источником энергии осенью
ЮФО
Южный циклон принесёт в Крым дожди и похолодание с 10 по 12 октября
Питомцы
Ветеринар из Барнаула рассказала о стоимости утилизации и кремации питомцев
Красота и здоровье
Учёные подтвердили: корица вечером помогает стабилизировать уровень сахара в крови
Садоводство
Народные методы защиты сада: марганцовка, сода и соль против болезней и вредителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet