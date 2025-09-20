Хватит кормить сервисные центры: простые шаги, которые продлят жизнь вашей машинке

Стиральная машина стала незаменимым помощником в каждом доме. Но мало кто задумывается о том, что повседневные привычки при стирке нередко наносят вред технике, одежде и даже нашему здоровью. Перегруз барабана, избыток порошка или привычка держать дверцу закрытой после стирки — всё это приводит к преждевременным поломкам и дополнительным расходам. Разберёмся, какие ошибки совершают чаще всего, чем они опасны и как их избежать.

Основные ошибки пользователей

Переполненный барабан. Лишний порошок или кондиционер. Стирка на слишком высокой температуре. Отсутствие ухода за техникой. Игнорирование сортировки белья. Постоянное использование коротких режимов. Закрытая дверца после стирки.

Каждый пункт кажется мелочью, но вместе они способны сократить срок службы даже дорогой техники в два раза.

Сравнение: неправильное и правильное использование