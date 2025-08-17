Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain
Ксения Заярнюк Опубликована вчера в 23:41

Кондиционер портит полотенца — замените его этой дешёвой хитростью

Избегайте ошибок при стирке: не закрывайте дверцу машинки и не перегружайте барабан

Кажется, что стирка в стиральной машинке — дело простое: закинул бельё, добавил порошок, нажал на кнопку — и готово. Но на самом деле есть нюансы, о которых многие даже не догадываются. Именно из-за них техника изнашивается быстрее, а бельё портится или неприятно пахнет.

Давайте разберём самые частые ошибки.

1. Использование кондиционера для тканей, которые плохо впитывают влагу

Мы привыкли думать, что кондиционер сделает бельё мягким и свежим. Но есть ткани, для которых он противопоказан.

  • Микрофибра, полотенца, спортивная одежда с "дышащими" вставками после кондиционера начинают хуже впитывать влагу.

  • В результате вещи дольше сохнут и могут приобретать затхлый запах, особенно если сушить их в квартире.

Совет: для таких вещей лучше отказаться от кондиционера или заменить его небольшим количеством уксуса — он смягчит ткань и не повредит её свойства.

2. Плотно закрытая дверца после стирки

Многие интуитивно захлопывают дверцу после использования, чтобы машинка выглядела аккуратно. Но это грубая ошибка.

  • Влага внутри барабана и на резинке-уплотнителе остаётся, создавая идеальную среду для плесени.

  • Через время появляются неприятный запах и чёрные пятна, которые сложно отмыть.

Совет: оставляйте дверцу и отсек для порошка приоткрытыми — так техника будет "дышать", и плесень не появится.

3. Игнорирование нормы загрузки белья

У каждой стиральной машины есть своя вместимость в килограммах. Но мы часто не обращаем на это внимания.

  • Если загрузить слишком много вещей, барабан перегружается, двигатель работает с перегрузкой, что сокращает срок службы техники. При этом вещи могут не отстирываться до конца.

  • Если вещей слишком мало, барабан вращается неравномерно, создавая лишнюю вибрацию. Это тоже плохо для мотора и подшипников.

Совет: ориентируйтесь на паспортные данные машины. Лучше стирать среднюю загрузку — примерно 70-80% от максимальной вместимости.

4. Использование неподходящих моющих средств

Сыпучий порошок может плохо вымываться из тканей, особенно при коротких программах и низких температурах. Остатки порошка вызывают аллергию и раздражение кожи.

Совет: для деликатных вещей и коротких стирок используйте жидкие гели или капсулы.

5. Отсутствие регулярной профилактики

Даже при правильной эксплуатации машина нуждается в уходе.

  • В накипи на ТЭНе бельё перестаёт хорошо стираться, а электричество расходуется больше.

  • Остатки порошка и жира в фильтре приводят к неприятному запаху.

Совет: раз в 1-2 месяца запускайте пустую машинку на 60 °С с лимонной кислотой или специальным средством.

Стиральная машина действительно облегчает жизнь, но важно знать тонкости её эксплуатации. Не используйте кондиционер для тканей, которым он противопоказан, не закрывайте дверцу сразу, следите за загрузкой и регулярно ухаживайте за техникой. Тогда машина прослужит дольше, а вещи будут всегда чистыми и свежими.

