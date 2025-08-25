Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:22

Сберегите нервы и деньги: почему перерыв между стирками — это инвестиция в вашу технику

Специалисты советуют делать часовой перерыв между стирками для защиты техники

Стиральная машина — наш надёжный помощник, но даже у техники есть пределы. Одна из привычек, которая сокращает её срок службы, — запуск двух стирок подряд без паузы. Кажется удобным "сделать всё за раз", но внутри машинки это превращается в серьёзный стресс для деталей.

Двигатель перегревается

После цикла мотор остаётся горячим. Вторая стирка подряд усиливает нагрузку, изоляция обмоток начинает плавиться. Особенно у старых машин риск "сгоревшего" мотора очень высок. Ремонт — от 7 тысяч рублей.

Появляется запах сырости

Влажный бак и манжета становятся рассадником бактерий. В результате вместо свежести бельё пахнет плесенью, а запах трудно вывести даже дорогими средствами.

Перегревается электроника

Современная стиралка управляется сложной платой. Без паузы на охлаждение она может выйти из строя, и тогда техника перестанет включаться вовсе.

Насос работает на износ

Маленький насос качает воду весь цикл. Если включить второй подряд, он перегревается, изнашивается и ломается. Сначала бельё плохо отжимается, потом машина вовсе перестаёт сливать воду.

Тэн стареет быстрее

Нагреватель при постоянной работе перегревается, покрывается накипью и перегорает. Замена — от 2500 рублей, но чаще всего "умирает" раньше срока именно из-за перегрузок.

Страдают шланги и ткани

Тёплая вода, оставшаяся в системе, может перегреться и "перевалить" за нужную температуру. Вещи садятся, резиновые патрубки трескаются, а течь грозит затоплением соседей.

Вывод простой: между стирками давайте машинке хотя бы час отдыха. Это продлит срок её службы и избавит от неожиданных поломок.

