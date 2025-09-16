Стираешь бельё, а в итоге пахнет сыростью — вот где скрыта настоящая причина

Регулярная чистка стиральной машины — это не мелкая прихоть, а обязательный элемент ухода за техникой. За годы использования внутри накапливаются известковый налёт, остатки порошка и грязь, которые не только портят бельё, но и создают благоприятную среду для микробов. О неприятном запахе из барабана знает каждый, у кого машинка работала без профилактики. К счастью, существуют доступные и проверенные способы вернуть технике свежесть и продлить срок её службы.

Простое средство, которое работает

Для глубокой чистки достаточно двух ингредиентов: лимонной кислоты и аптечного нашатырного спирта. Это сочетание стоит копейки, а результат действительно впечатляет. Нужно засыпать около 70 г лимонки в отсек для порошка, туда же вылить пузырёк нашатыря и запустить длительный цикл стирки при 90 °C. Высокая температура здесь играет ключевую роль: кислота активно растворяет налёт, а нашатырь уничтожает запах и патогены.

Когда цикл заканчивается, сливной фильтр лучше открыть сразу. Именно там скапливаются хлопья грязи и остатки, которые вымывает эта "генеральная стирка". После такой процедуры барабан блестит, а бельё пахнет заметно свежее.

Сравнение средств для чистки стиралки