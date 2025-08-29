Машина должна стирать, а не вонять: почему стиралка превращается в источник вони

Кажется, ваша стиралка тоже периодически «капризничает» и выдает неприятный запах? Такое бывает даже с новыми машинами, и причина почти всегда одна — внутри со временем скапливается налет из грязи, остатков порошка, жира и накипи. Влага и тепло создают идеальные условия для плесени, отсюда и появляется неприятный аромат. Хорошая новость в том, что справиться с этим можно простыми и доступными средствами.

Как быстро очистить стиральную машину

Для глубокой чистки понадобятся всего два компонента — лимонная кислота и нашатырный спирт. В отсек для порошка засыпьте примерно 70 г лимонки и влейте пузырек нашатыря. Запустите программу стирки без белья на 90 градусов. На выходе из машинки выйдет слой черной грязи и налета, который годами оседал внутри. После процедуры обязательно промойте фильтр под проточной водой и дайте машине полностью проветриться.

Чтобы закрепить результат, запустите еще одну короткую стирку с обычным порошком, добавив в барабан пару старых тряпок. После завершения вытрите барабан насухо и оставьте дверцу открытой минимум на сутки. Запах исчезнет надолго, а если повторять такую процедуру раз в два месяца — проблема больше не вернется.

Откуда берется грязь

Многим кажется, что стиральная машина всегда «в чистоте», ведь вся грязная вода уходит в слив. Но на самом деле частицы тканей, жира и порошка оседают внутри, образуя налет. Плюс жесткая вода дает известковый осадок. Со временем все это превращается в хлопья и слизь, которые и становятся источником запаха.

10 советов для идеальной чистоты

Чтобы не доводить машинку до критического состояния, достаточно соблюдать простые правила:

Перед стиркой удаляйте с вещей сильные загрязнения и песок. Дважды в месяц протирайте резинку дверцы и лоток для порошка уксусом. Никогда не используйте хлорные средства — они портят резину и пластик. Снаружи мойте машинку обычным средством для посуды и всегда вытирайте насухо. Отдавайте предпочтение жидким гелям, они не образуют такого налета, как порошок. Раз в месяц запускайте стирку с лимонной кислотой и содой — это профилактика накипи. Используйте кислородные отбеливатели — они препятствуют размножению грибка. Для быстрой очистки можно применять таблетки для посудомоек, но редко. Никогда не лейте в машинку средство для посуды — оно способно вывести ее из строя. Хотя бы раз в неделю стирайте при 90 градусах — высокие температуры убивают плесень.

Если соблюдать эти рекомендации, стиральная машина прослужит дольше, не будет «пахнуть сыростью», а белье после стирки останется свежим и чистым.