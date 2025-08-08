Одежда меньше мнётся и не садится: достаточно изменить одну настройку при стирке

Чаще всего мы запускаем стиральную машину "на автомате" — из корзины прямо в барабан, любимая программа, и готово. Обычно выбираем 30 °C или 40 °C, полагая, что так вещи отстираются лучше. Но эксперты уверены: в большинстве случаев температуру можно смело снизить и сэкономить деньги, не жертвуя чистотой.

Почему стоит стирать при более низкой температуре

По данным потребительской платформы Which?, стирка при 30 °C подходит для повседневной и слегка загрязнённой одежды, при этом снижает расход электроэнергии до 40% по сравнению с 40 °C. Высокая температура не всегда гарантирует лучший результат — зато часто делает ткани более мятыми и деформированными, сокращая срок их службы.

Современные стиральные машины справятся и на 20 °C

Новые модели рассчитаны на эффективную стирку и даже дезинфекцию при низких температурах — иногда с паром или ультрафиолетом. Поэтому можно не бояться, что вещи останутся грязными.

Как повысить эффективность стирки на низких градусах

Выбирайте качественное средство, рассчитанное на низкие температуры.

Ставьте более длительную программу.

Обрабатывайте пятна заранее подходящим пятновыводителем.

Вывод: если вещи не сильно загрязнены, стирка при 30 °C — это экономично, бережно и достаточно для безупречного результата.