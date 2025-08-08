Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Белое бельё в стиральной машине
Белое бельё в стиральной машине
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 22:24

Одежда меньше мнётся и не садится: достаточно изменить одну настройку при стирке

Простая смена режима стирки экономит до 40% электроэнергии и продлевает жизнь вещам

Чаще всего мы запускаем стиральную машину "на автомате" — из корзины прямо в барабан, любимая программа, и готово. Обычно выбираем 30 °C или 40 °C, полагая, что так вещи отстираются лучше. Но эксперты уверены: в большинстве случаев температуру можно смело снизить и сэкономить деньги, не жертвуя чистотой.

Почему стоит стирать при более низкой температуре

По данным потребительской платформы Which?, стирка при 30 °C подходит для повседневной и слегка загрязнённой одежды, при этом снижает расход электроэнергии до 40% по сравнению с 40 °C. Высокая температура не всегда гарантирует лучший результат — зато часто делает ткани более мятыми и деформированными, сокращая срок их службы.

Современные стиральные машины справятся и на 20 °C

Новые модели рассчитаны на эффективную стирку и даже дезинфекцию при низких температурах — иногда с паром или ультрафиолетом. Поэтому можно не бояться, что вещи останутся грязными.

Как повысить эффективность стирки на низких градусах

  • Выбирайте качественное средство, рассчитанное на низкие температуры.

  • Ставьте более длительную программу.

  • Обрабатывайте пятна заранее подходящим пятновыводителем.

Вывод: если вещи не сильно загрязнены, стирка при 30 °C — это экономично, бережно и достаточно для безупречного результата.

