Горячая ванна
© commons.wikimedia.org by Dennis Wong is licensed under CC BY 2.0
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:48

Ванна расслабляет, но губит волосы: ошибка, о которой молчат парикмахеры

Горячая вода и пена из ванны вредят волосам и коже головы — предупреждают эксперты

Погрузиться в ванну после долгого дня — это почти как отправиться в мини-отпуск. Теплая вода, ароматная пена, мягкий свет свечей — всё располагает к расслаблению. Но если вы привыкли мыть голову прямо в ванной, парикмахеры советуют пересмотреть эту привычку. Казалось бы, какая разница, ведь вода одна и та же? Однако для волос и кожи головы такая практика — не лучший выбор. Давайте разберёмся, почему это так и как правильно ухаживать за волосами, не лишая себя удовольствия от ванны.

Горячая вода и волосы: почему это несовместимо

Вода в ванне обычно значительно горячее, чем температура, подходящая для мытья головы. Тепло расслабляет мышцы и помогает снять стресс, но для волос это почти стрессовая атака. Под воздействием горячей воды кутикула — наружный слой волоса — раскрывается, и вместе с паром исчезают натуральные масла и влага.

Результат — сухие, ломкие и тусклые волосы, которые трудно расчесать и уложить. Особенно страдают окрашенные волосы: пигмент вымывается быстрее, а блеск теряется уже через несколько процедур.

Помимо этого, горячая вода воздействует и на кожу головы. Она разрушает защитную липидную пленку, из-за чего кожа становится более чувствительной, может начать шелушиться, зудеть или, наоборот, быстрее жирниться.

Ароматные добавки: враги блеска и объема

Многие обожают добавлять в ванну соли, бомбочки или ароматические масла. Однако то, что полезно для тела, не всегда подходит для волос. Компоненты вроде красителей, отдушек и поверхностно-активных веществ оседают на волосах, утяжеляют их и делают жирными на вид.

Особенно это заметно на тонких или осветленных волосах: они теряют объем, быстро спутываются и выглядят тускло.

Парикмахеры предупреждают, что длительное пребывание в воде приводит к набуханию стержня волоса. Он становится более уязвимым к ломкости, путается, а при расчесывании после ванны нередко обрывается у корней.

Почему волосы после ванны не бывают чистыми

Вода в ванне — это не то же самое, что проточная вода из душа. В ней уже растворены частички кожного сала, пота и косметических остатков с тела. Когда вы моете голову в этой среде, волосы не становятся чище, а наоборот — покрываются слоем загрязнений.

"В воде уже растворилась грязь с вашего тела, поэтому вам нужно использовать больше шампуня и при этом сделать волосы жирными", — пояснил парикмахер, амбассадор Clairol Майкл Дуглас.

Он также добавил, что оставшиеся в воде косметические вещества затрудняют укладку и делают волосы безжизненными.

Как правильно мыть голову

Чтобы сохранить здоровье и блеск волос, стоит разделить уход за телом и за волосами. Вот как действовать:

  1. Если вы принимаете ванну, соберите волосы в пучок или наденьте шапочку для душа.
  2. После купания ополосните волосы под душем с тёплой (не горячей!) водой.
  3. Нанесите мягкий шампунь, массируйте кожу головы кончиками пальцев, а не ногтями.
  4. Тщательно смойте средство, затем используйте кондиционер или маску.
  5. Заверните волосы в полотенце на 5-10 минут, чтобы убрать лишнюю влагу.
  6. Высушите их естественным образом или феном с холодным обдувом, предварительно нанеся термозащиту.

Такой подход помогает сохранить естественный баланс кожи головы и делает волосы более послушными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: мыть голову в горячей воде.
    Последствие: сухость и ломкость волос.
    Альтернатива: тёплая вода до 38°C.
  • Ошибка: использование пены или соли для ванн при мытье головы.
    Последствие: потеря блеска, раздражение кожи головы.
    Альтернатива: шампуни без сульфатов и маски с маслами ши или арганы.
  • Ошибка: расчёсывание мокрых волос сразу после ванны.
    Последствие: ломкость и секущиеся концы.
    Альтернатива: мягкое полотенце и расчёска с редкими зубьями.

А что если всё-таки хочется совместить ванну и уход за волосами?

Если вы не готовы отказаться от идеи "два в одном", можно превратить ванну в SPA-уход. Например, нанести питательную маску на волосы до того, как вы погрузитесь в воду. Главное — избегать контакта с пеной и ароматическими добавками.

Вода не должна быть горячей: достаточно 36-37°C. После процедуры ополосните волосы прохладной водой — это поможет закрыть кутикулу и зафиксировать влагу внутри стержня.

Плюсы и минусы

Плюсы ванны без мытья головы

Минусы мытья головы в ванне

Сохраняются масла и блеск волос

Повреждается структура волос

Кожа головы не пересушивается

Повышается риск перхоти

Цвет окрашенных волос держится дольше

Волосы теряют объем и тускнеют

Укладка становится проще

Появляется жирный налет

Меньше расход косметики

Шампунь смывается хуже

Часто задаваемые вопросы

Можно ли ополаскивать волосы в ванне без шампуня?
Нет, даже простое ополаскивание не рекомендуется: вода содержит остатки пены и соли, которые могут повредить волосы.

Какой шампунь лучше использовать после ванны?
Идеально подойдут увлажняющие шампуни с кератином, маслами кокоса или арганы. Они помогут восстановить блеск и мягкость.

Можно ли заменить шампунь сухим средством после ванны?
Да, если вы не хотите полностью мыть голову, сухой шампунь временно придаст свежесть и объем.

Мифы и правда

  • Миф: горячая ванна помогает лучше очистить волосы.
    Правда: наоборот, она открывает кутикулу и вымывает защитные масла.
  • Миф: пена для ванны делает волосы мягче.
    Правда: она содержит компоненты, которые утяжеляют и сушат пряди.
  • Миф: можно просто промыть волосы после купания.
    Правда: этого недостаточно, чтобы удалить остатки солей и косметики.

3 интересных факта

  • Кутикула волоса открывается уже при температуре 40°C — то есть в типичной ванне.
  • Влажные волосы растягиваются на 30% больше, чем сухие, поэтому так легко ломаются.
  • Ванны с маслами полезны для кожи, но при попадании на волосы создают эффект липкости.

Мыть голову в ванне — привычка, от которой лучше отказаться. Для кожи головы и волос она оборачивается сухостью, потерей блеска и трудностями при укладке. Гораздо полезнее расслабиться в ванной, а волосы побаловать отдельным уходом под душем.

