Ванна расслабляет, но губит волосы: ошибка, о которой молчат парикмахеры
Погрузиться в ванну после долгого дня — это почти как отправиться в мини-отпуск. Теплая вода, ароматная пена, мягкий свет свечей — всё располагает к расслаблению. Но если вы привыкли мыть голову прямо в ванной, парикмахеры советуют пересмотреть эту привычку. Казалось бы, какая разница, ведь вода одна и та же? Однако для волос и кожи головы такая практика — не лучший выбор. Давайте разберёмся, почему это так и как правильно ухаживать за волосами, не лишая себя удовольствия от ванны.
Горячая вода и волосы: почему это несовместимо
Вода в ванне обычно значительно горячее, чем температура, подходящая для мытья головы. Тепло расслабляет мышцы и помогает снять стресс, но для волос это почти стрессовая атака. Под воздействием горячей воды кутикула — наружный слой волоса — раскрывается, и вместе с паром исчезают натуральные масла и влага.
Результат — сухие, ломкие и тусклые волосы, которые трудно расчесать и уложить. Особенно страдают окрашенные волосы: пигмент вымывается быстрее, а блеск теряется уже через несколько процедур.
Помимо этого, горячая вода воздействует и на кожу головы. Она разрушает защитную липидную пленку, из-за чего кожа становится более чувствительной, может начать шелушиться, зудеть или, наоборот, быстрее жирниться.
Ароматные добавки: враги блеска и объема
Многие обожают добавлять в ванну соли, бомбочки или ароматические масла. Однако то, что полезно для тела, не всегда подходит для волос. Компоненты вроде красителей, отдушек и поверхностно-активных веществ оседают на волосах, утяжеляют их и делают жирными на вид.
Особенно это заметно на тонких или осветленных волосах: они теряют объем, быстро спутываются и выглядят тускло.
Парикмахеры предупреждают, что длительное пребывание в воде приводит к набуханию стержня волоса. Он становится более уязвимым к ломкости, путается, а при расчесывании после ванны нередко обрывается у корней.
Почему волосы после ванны не бывают чистыми
Вода в ванне — это не то же самое, что проточная вода из душа. В ней уже растворены частички кожного сала, пота и косметических остатков с тела. Когда вы моете голову в этой среде, волосы не становятся чище, а наоборот — покрываются слоем загрязнений.
"В воде уже растворилась грязь с вашего тела, поэтому вам нужно использовать больше шампуня и при этом сделать волосы жирными", — пояснил парикмахер, амбассадор Clairol Майкл Дуглас.
Он также добавил, что оставшиеся в воде косметические вещества затрудняют укладку и делают волосы безжизненными.
Как правильно мыть голову
Чтобы сохранить здоровье и блеск волос, стоит разделить уход за телом и за волосами. Вот как действовать:
- Если вы принимаете ванну, соберите волосы в пучок или наденьте шапочку для душа.
- После купания ополосните волосы под душем с тёплой (не горячей!) водой.
- Нанесите мягкий шампунь, массируйте кожу головы кончиками пальцев, а не ногтями.
- Тщательно смойте средство, затем используйте кондиционер или маску.
- Заверните волосы в полотенце на 5-10 минут, чтобы убрать лишнюю влагу.
- Высушите их естественным образом или феном с холодным обдувом, предварительно нанеся термозащиту.
Такой подход помогает сохранить естественный баланс кожи головы и делает волосы более послушными.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: мыть голову в горячей воде.
Последствие: сухость и ломкость волос.
Альтернатива: тёплая вода до 38°C.
- Ошибка: использование пены или соли для ванн при мытье головы.
Последствие: потеря блеска, раздражение кожи головы.
Альтернатива: шампуни без сульфатов и маски с маслами ши или арганы.
- Ошибка: расчёсывание мокрых волос сразу после ванны.
Последствие: ломкость и секущиеся концы.
Альтернатива: мягкое полотенце и расчёска с редкими зубьями.
А что если всё-таки хочется совместить ванну и уход за волосами?
Если вы не готовы отказаться от идеи "два в одном", можно превратить ванну в SPA-уход. Например, нанести питательную маску на волосы до того, как вы погрузитесь в воду. Главное — избегать контакта с пеной и ароматическими добавками.
Вода не должна быть горячей: достаточно 36-37°C. После процедуры ополосните волосы прохладной водой — это поможет закрыть кутикулу и зафиксировать влагу внутри стержня.
Плюсы и минусы
|
Плюсы ванны без мытья головы
|
Минусы мытья головы в ванне
|
Сохраняются масла и блеск волос
|
Повреждается структура волос
|
Кожа головы не пересушивается
|
Повышается риск перхоти
|
Цвет окрашенных волос держится дольше
|
Волосы теряют объем и тускнеют
|
Укладка становится проще
|
Появляется жирный налет
|
Меньше расход косметики
|
Шампунь смывается хуже
Часто задаваемые вопросы
Можно ли ополаскивать волосы в ванне без шампуня?
Нет, даже простое ополаскивание не рекомендуется: вода содержит остатки пены и соли, которые могут повредить волосы.
Какой шампунь лучше использовать после ванны?
Идеально подойдут увлажняющие шампуни с кератином, маслами кокоса или арганы. Они помогут восстановить блеск и мягкость.
Можно ли заменить шампунь сухим средством после ванны?
Да, если вы не хотите полностью мыть голову, сухой шампунь временно придаст свежесть и объем.
Мифы и правда
- Миф: горячая ванна помогает лучше очистить волосы.
Правда: наоборот, она открывает кутикулу и вымывает защитные масла.
- Миф: пена для ванны делает волосы мягче.
Правда: она содержит компоненты, которые утяжеляют и сушат пряди.
- Миф: можно просто промыть волосы после купания.
Правда: этого недостаточно, чтобы удалить остатки солей и косметики.
3 интересных факта
- Кутикула волоса открывается уже при температуре 40°C — то есть в типичной ванне.
- Влажные волосы растягиваются на 30% больше, чем сухие, поэтому так легко ломаются.
- Ванны с маслами полезны для кожи, но при попадании на волосы создают эффект липкости.
Мыть голову в ванне — привычка, от которой лучше отказаться. Для кожи головы и волос она оборачивается сухостью, потерей блеска и трудностями при укладке. Гораздо полезнее расслабиться в ванной, а волосы побаловать отдельным уходом под душем.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru