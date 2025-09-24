Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Корзина с яйцами
Корзина с яйцами
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:28

Мыть или не мыть: правда о куриных яйцах и сальмонелле

Эксперты напомнили: на скорлупе яиц может быть сальмонелла даже без видимой грязи

Куриные яйца — продукт полезный и доступный, но обращаться с ними нужно осторожно. Главный риск связан с бактериями рода Salmonella, которые могут оказаться на скорлупе. Именно поэтому возникает вопрос: стоит ли мыть яйца и когда лучше это делать.

Нужно ли мыть яйца перед приготовлением

Да, перед использованием яйца обязательно нужно промывать. Даже если скорлупа выглядит чистой, на ней могут оставаться микробы.

В общественном питании для этого существуют строгие правила: яйца моют в воде с содой, затем дезинфицируют и тщательно ополаскивают. Дома всё проще: можно использовать средство для посуды или пищевую соду. Мыть лучше отдельной губкой, которую не используют для тарелок. Для дополнительной защиты некоторые хозяйки погружают яйца в солевой или содовый раствор, после чего снова промывают водой.

Нужно ли мыть яйца перед хранением

Здесь ответ противоположный — мыть яйца заранее не стоит. На скорлупе есть тонкая естественная плёнка, которая защищает продукт от бактерий и продлевает срок хранения. Если её смыть, яйцо быстрее испортится, а оставшиеся микробы могут проникнуть внутрь.

Поэтому правила просты:
• принесли яйца из магазина — сразу уберите их в холодильник;
• храните в отдельном контейнере или лотке;
• мойте только перед непосредственным приготовлением.

Главное

Яйца действительно нужно мыть, но делать это следует только перед использованием. Для хранения же лучше оставлять их в исходном виде: так они дольше сохранят свежесть и будут безопаснее.

