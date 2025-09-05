Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Расстеленная постель
Расстеленная постель
© flickr.com by Лиз Лоули is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:27

Один жест перед загрузкой белья в барабан продлевает срок службы ткани

Дерматологи: остатки порошка на постельном белье вызывают зуд и аллергию

Выбор правильного средства для стирки постельного белья играет куда более важную роль, чем кажется на первый взгляд. От него зависит не только чистота ткани, но и качество сна, ведь остатки агрессивных компонентов могут вызвать раздражения или даже аллергию. Кроме того, неподходящий порошок или гель способны заметно сократить срок службы ткани, сделав её жёсткой и тусклой.

Почему важно подбирать правильный состав

Каждый контакт кожи с постельным бельём — это несколько часов подряд. Если в волокнах остаются частицы агрессивных веществ, они могут вызвать зуд, сухость или появление сыпи. Особенно это актуально для людей с чувствительной кожей и детей. К тому же остатки парфюмированных отдушек нередко мешают уснуть, а вдыхание синтетических ароматов провоцирует головную боль или дискомфорт у аллергиков.

Какой вариант лучше всего подходит

Сегодня на полках магазинов десятки средств, но не каждое из них одинаково безопасно для белья. Чаще всего специалисты советуют следующие варианты:

  1. Нейтральное средство. Оно не меняет цвет ткани, сохраняет мягкость и не оставляет сильного запаха.

  2. Гипоаллергенный состав. Хороший выбор для людей, страдающих аллергией или астмой.

  3. Жидкий гель для деликатных тканей. Отлично подходит для тонкого хлопка, льна или сатина, позволяя продлить срок службы изделий.

Как правильно ухаживать за бельём

Даже идеально подобранное средство не спасёт, если стирать неправильно. Чтобы постельное бельё оставалось свежим и мягким, стоит придерживаться простых правил:

  • Избегайте агрессивных отбеливателей и хлора — они разрушают структуру ткани.
  • Стирайте в прохладной или тёплой воде, чтобы избежать усадки и потери формы.
  • Используйте минимальное количество кондиционера — избыток смягчителя забивает волокна и ухудшает воздухопроницаемость.
  • Сушите бельё по возможности на воздухе — так оно дольше остаётся свежим и лучше сохраняет прочность.

Почему стоит отказаться от сильных ароматов

Многие любят выбирать порошки и гели с яркими отдушками, но именно они чаще всего становятся причиной головной боли или бессонницы. Когда постель имеет нейтральный запах, сон становится спокойнее и глубже. Если хочется лёгкой свежести, лучше добавить в шкаф с бельём натуральные ароматизаторы — например, мешочки с лавандой.

Как продлить срок службы тканей

Чтобы ваши комплекты дольше оставались красивыми, полезно соблюдать ещё несколько советов:

  1. Переворачивайте наволочки и пододеяльники наизнанку перед стиркой — это уменьшает износ ткани.

  2. Не перегружайте барабан — белью нужно пространство, чтобы выстираться.

  3. Старайтесь стирать постельное бельё отдельно от одежды, особенно джинсов и вещей с молниями.

Выбор мягкого, безопасного средства и внимательный уход помогают не только продлить жизнь любимого комплекта постельного белья, но и сделать сон комфортным и здоровым. При регулярном соблюдении этих простых правил ткань остаётся мягкой, а кожа — защищённой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошки грызут комнатные растения из-за нехватки витаминов сегодня в 13:22

Спасти цветы и не поссориться с питомцем: зачем кошка грызёт листья

Кошки часто грызут растения на подоконниках. Рассказываем, почему они так делают, чем это опасно и как мягко скорректировать поведение питомца.

Читать полностью » Растения и интерьер: гармоничные решения для дома сегодня в 12:20

Тайна уюта: как органично вписать растения в любой интерьер

Растения делают интерьер живым и уютным. Рассказываем, как вписать зелень в пространство так, чтобы она стала гармоничной частью стиля квартиры.

Читать полностью » Что нужно продумать в квартире, прежде чем завести кошку сегодня в 11:18

Прежде чем завести кошку: что стоит продумать дома

Прежде чем завести кошку, важно продумать, как устроить квартиру. Это не только про миску и лоток — речь о комфорте, безопасности и гармонии дома.

Читать полностью » Домашний зелёный уголок: как организовать растения сегодня в 10:13

Зелёный уголок в интерьере: как сочетать разные растения

Зелёный уголок в квартире — это не только красиво, но и полезно. Рассказываем, как организовать растения так, чтобы они гармонично сочетались.

Читать полностью » Ядовитые для кошек комнатные растения: чего избегать дома сегодня в 9:11

Красивые, но ядовитые: чего не должно быть в доме с кошкой

Многие комнатные растения привлекательны, но могут быть ядовиты для кошек. Рассказываем, какие цветы лучше убрать из дома ради безопасности питомца.

Читать полностью » Что делать, если кошка слизывает влагу с домашних растений сегодня в 8:09

Тайна кошки: зачем она слизывает капли с растений, а не из миски

Кошки часто слизывают влагу с растений. Рассказываем, почему они так делают, чем это опасно и как мягко отучить питомца от этой привычки.

Читать полностью » Эко-уборка: натуральные средства для чистоты без химии сегодня в 7:06

Эко-уборка: как навести чистоту в доме без химикатов и вреда для здоровья

Эко-уборка помогает поддерживать чистоту без агрессивной химии. Простые натуральные средства делают дом безопасным и экологичным.

Читать полностью » Зеленые растения против запахов и пыли в квартире сегодня в 6:02

Живые фильтры: какие растения спасут квартиру от затхлости

Зелёные растения помогают бороться с пылью и запахами, делая воздух чище. Они не только украшают дом, но и создают здоровую атмосферу.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Воронков: возвращение голливудских студий в Россию пока не обсуждается
Наука и технологии

Учёные зафиксировали замедление роста продолжительности жизни
Еда

Врачи назвали продукты, стимулирующие выработку гормонов счастья
Еда

Врачи назвали самые полезные и вредные сорта сыра для здоровья
Еда

Учёные из Университета Южной Австралии опровергли миф о вреде яиц для сосудов
Наука и технологии

Археологи нашли фрагменты фресок с согдийскими жрецами в Таджикистане
Авто и мото

Доходы таксистов в Москве в августе 2025 года достигли рекорда 161 тысячи рублей — данные аналитиков
Садоводство

С 1 сентября в России вступят в силу уточняющие поправки к закону о садоводстве
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet