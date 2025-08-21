Мыть или не мыть: почему хозяйки спорят о том, как хранить овощи в холодильнике

Один из самых частых бытовых вопросов — мыть ли овощи и фрукты сразу после покупки или оставить это на момент употребления. Я перепробовал оба варианта и понял, что однозначного ответа нет: многое зависит от вида продукта и условий хранения.

Что говорят специалисты

Эксперты по хранению продуктов считают, что лишняя влага — главный враг свежести. Если положить в холодильник помытые, но плохо высушенные овощи или ягоды, они быстрее начинают плесневеть. Поэтому большинство специалистов советуют хранить немытые продукты, а мыть их только перед употреблением.

Опыт хозяек

Но в быту всё не так строго. Многие хозяйки признаются, что сразу моют яблоки, огурцы и помидоры — так удобнее, особенно если в доме есть дети. Чтобы продукты при этом не портились, используют несколько хитростей: тщательно просушивают, заворачивают в бумажные полотенца или убирают в контейнеры с вентиляцией. Для ягод этот приём особенно важен: лишняя капля влаги может сократить срок жизни вдвое.

Личный вывод

Я пришёл к компромиссу: твёрдые овощи и фрукты храню немытыми, а то, что едим сразу — яблоки, огурцы, виноград — мою, но тщательно просушиваю. Такой подход оказался самым удобным и позволил сократить количество испорченных продуктов.