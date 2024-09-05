Доктор медицинских наук разъяснил, как часто нужно мыть голову

Профессор кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ доктор медицинских наук Григорий Флакс рассказал РИА Новости, как часто нужно мыть голову.

"Научных доказательств того, что ежедневное мытье волос вредно, сегодня не существует", — сообщил он.

"Однако делать продолжительные паузы между очередным мытьем головы тоже нежелательно — это может привести к появлению дерматита, гнойничковых высыпаний и других неблагоприятных проявлений", — предупредил собеседник агентства.

Периодичность мытья головы выбирается в зависимости от типа волос. Сухие не стоит мыть чаще двух раз в неделю, чтобы вызвать их пересыхания. Волосы, склонные к жирности, лучше мыть не реже трех раз в неделю, можно даже чаще.

Важно также правильно подобрать шампунь, кондиционер и средства ухода — ошибки в их выборе чреваты нарушениями защитной функции кожи головы, что может привести к размножению грибов рода Malassezia, вызывающих перхоть.