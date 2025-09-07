Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Яйца в дверце холодильника
Яйца в дверце холодильника
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:19

Яйца на кухне могут таить смертельную опасность: ошибка, которую совершают многие

Эвелина Овнанян: мыло и моющие средства нельзя использовать при мытье яиц

Куриные яйца — один из самых популярных продуктов в рационе, но обращаться с ними нужно правильно. На скорлупе могут находиться не только пыль и следы подстилки, но и опасные бактерии, включая сальмонеллу, которая вызывает тяжёлые кишечные инфекции. Чтобы избежать проблем со здоровьем, важно соблюдать простые правила обработки яиц.

Нужно ли мыть яйца заранее

Специалисты советуют промывать яйца только перед использованием. Если мыть их заранее и хранить, защитная плёнка на скорлупе повредится, а микробы смогут проникнуть внутрь. Поэтому лучше всего проводить обработку прямо перед приготовлением.

Как правильно мыть яйца

"Использовать нужно тёплую воду и мягкую губку или ткань. Избегайте мыла и моющих средств, поскольку они могут оставить на скорлупе химические следы, которые затем попадут в пищу", — подчеркнула врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Эвелина Овнанян.

При промывании яйца следует держать под проточной водой. Это позволяет удалить загрязнения и снизить риск заражения сальмонеллой или другими патогенными микроорганизмами.

Почему важно соблюдать гигиену

Бактерии сальмонеллы особенно опасны для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Заражение может вызвать лихорадку, тошноту, диарею и обезвоживание. Поэтому кроме правильного мытья важно и дальнейшее обращение с продуктом: хранить яйца в холодильнике, избегать употребления в сыром виде и тщательно готовить блюда, содержащие их.

Соблюдая простые рекомендации, можно минимизировать риски и спокойно наслаждаться блюдами из яиц без вреда для здоровья.

