Чистая вода, мячики и терпение: три секрета идеальной стирки пуховика
Пуховик — тёплая и удобная вещь, но его стирка вызывает тревогу даже у опытных хозяек. Как не превратить объёмную куртку в скукоженный комок, не испортить наполнитель и вернуть мягкость после сушки? Разбираемся, как правильно ухаживать за пуховиком дома, какие средства использовать и почему в барабан нужно класть теннисные мячи.
Какие бывают утеплители
Под словом "пуховик" часто понимают любую утеплённую куртку — с натуральным или синтетическим наполнителем. От его состава зависит, как вещь поведёт себя при стирке.
|Наполнитель
|Особенности
|Как переносит стирку
|Натуральный пух (гусиный, утиный)
|Очень лёгкий и тёплый, "дышит", но боится влаги
|Требует деликатной стирки и правильной сушки
|Синтепон
|Дешёвый, лёгкий, быстро греет
|Быстро теряет форму после нескольких стирок
|Холлофайбер
|Устойчив к намоканию, не сваливается
|Переносит стирку хорошо
|Изософт
|Воздухопроницаемый и упругий
|Сохраняет форму даже при машинной стирке
|Тинсулейт
|Один из самых тёплых синтетических утеплителей
|Отлично держит форму и не боится воды
Подготовка к стирке (HowTo)
- Проверьте ярлыки. Если машинная стирка запрещена — не рискуйте, отнесите вещь в химчистку.
- Освободите карманы. Монеты, чеки и наушники могут не только испортить вещь, но и повредить барабан.
- Снимите съёмные элементы: капюшон, мех, манжеты.
- Обработайте пятна. Жир убирают средством для посуды, косметику — мицеллярной водой.
- Застегните все молнии и липучки. Так ткань не порвётся и не будет цепляться.
- Выверните куртку наизнанку. Это защитит верхний слой от трения.
Чем стирать пуховик
Используйте жидкие гели для деликатных тканей или спортивной одежды. Они не повреждают наполнитель и легко выполаскиваются.
Избегайте:
- порошков в гранулах — они оставляют разводы, особенно на тёмных тканях;
- универсальных средств — они агрессивны для пуха;
- шампуней и "домашних рецептов" — они разрушают структуру утеплителя.
Как постирать пуховик в машинке
- Стирайте отдельно. В барабане должно быть место для движения воды и воздуха.
- Режим: деликатный или "верхняя одежда".
- Температура: не выше 30 °C — при более высоких значениях пух теряет форму.
- Отжим: 400-600 оборотов.
- Дополнительное полоскание: обязательно, чтобы вымыть остатки моющего средства.
После завершения цикла достаньте куртку сразу — оставлять её в барабане нельзя: появятся заломы и запах сырости.
Зачем нужны теннисные мячи
Во время стирки пух внутри куртки сбивается в комки. Теннисные мячики помогают избежать этого:
- взбивают наполнитель и равномерно распределяют его по секциям;
- улучшают проникновение воды и геля в ткань;
- предотвращают появление плотных "шаров" пуха после отжима.
Оптимально класть 3-4 чистых мяча в барабан вместе с курткой. Можно использовать и специальные пластиковые шарики для стирки, которые продаются в хозяйственных магазинах.
Как сушить пуховик
Машинная сушка
Если ярлык позволяет, используйте сушильную машину.
- Выберите режим для деликатных тканей или пуховых изделий.
- Положите внутрь те же теннисные мячики - они помогут пуху не сваляться.
- Не перегружайте барабан.
- После окончания цикла встряхните куртку и проверьте, не остались ли влажные участки.
Если наполнитель ещё сырой — повторите сушку, но с коротким циклом.
Горизонтальная сушка
Если машинная сушка запрещена:
- Разложите куртку на ровной поверхности вдали от батарей.
- Подстелите полотенце, которое будет впитывать влагу, и меняйте его по мере намокания.
- Лучше использовать сетчатую сушилку, чтобы воздух циркулировал снизу.
- Регулярно переворачивайте пуховик и взбивайте наполнитель руками.
Как хранить пуховик
- Полностью высушите изделие. Даже немного влаги вызывает плесень и запах.
- Храните куртку вертикально на вешалке с широкими плечиками.
- Используйте дышащий тканевый чехол, а не полиэтилен.
- Снимите мех и уберите отдельно, чтобы не повредить структуру.
- Молнии и кнопки застегните — это поможет избежать складок.
Если шкаф маленький, пуховик можно сложить, но без плотных сгибов.
FAQ
Можно ли стирать пуховик вручную?
Да, но это долго и сложно: вода плохо вымывает моющее средство. Лучше выбрать деликатный машинный режим.
Что делать, если после стирки пух сбился?
Повторно высушите пуховик с теннисными мячами в сушильной машине или на горизонтальной сушилке, периодически взбивая.
Можно ли гладить пуховик?
Нет. При высокой температуре ткань и наполнитель повреждаются. Лучше встряхнуть и повесить для выравнивания.
Как часто стирать пуховик?
1-2 раза за сезон. Частая стирка снижает теплоизоляцию и портит наполнитель.
Стирка пуховика требует внимания, но справиться с ней можно и дома. Используйте мягкие гели, невысокую температуру, теннисные мячи и деликатную сушку. Правильный уход продлит жизнь любимой куртке на несколько сезонов и сохранит её лёгкость и тепло.
