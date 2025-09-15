Любите арбуз? Сначала искупайте его в раковине
Арбуз ассоциируется с летом: сладкий, сочный, освежающий. Но, как напоминают эксперты по пищевой безопасности, перед тем как разрезать плод, его нужно обязательно вымыть. Иначе риск подхватить неприятное пищевое отравление возрастает в разы.
Почему важно мыть арбуз
Арбузы растут на земле, соприкасаясь с почвой, грязной водой и даже остатками навоза. После сбора к этому добавляются новые источники загрязнения — транспортировка, хранение, многочисленные руки продавцов и покупателей.
"Когда вы разрезаете немытый арбуз, нож переносит бактерии с поверхности прямо внутрь мякоти", — пояснил эксперт по пищевой безопасности Дарин Детвайлер.
На кожуре могут оказаться возбудители сальмонеллёза, листериоза или кишечной палочки. А поскольку арбуз едят сырым, никакой термической обработки, убивающей микробы, не происходит.
Как правильно мыть арбуз
Процесс занимает всего пару минут:
- Прополощите плод под проточной прохладной водой.
- Аккуратно потрите поверхность чистой щёткой.
- Вытрите насухо бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу — бактерии любят влажную среду.
Важно: не используйте мыло или отбеливатель — достаточно воды и механического трения. Перед нарезкой убедитесь, что нож и разделочная доска тоже чистые.
Не только арбузы
Те же правила действуют и для других дынных культур. Особенно внимательно стоит относиться к канталупе: её шероховатая корка удерживает микробы сильнее, чем гладкая поверхность арбуза или медовой дыни.
Хранение нарезанного фрукта
После разрезания арбуз нужно съесть сразу или убрать в холодильник в течение двух часов (а в жару — ещё быстрее). Оптимальная температура хранения — не выше 4 °C. Оставшиеся кусочки лучше хранить в закрытом контейнере и употребить в течение 3-4 дней.
Итог
Мыть арбуз перед нарезкой — простая привычка, которая может защитить от сальмонеллы и других опасных бактерий. Так вы сохраните удовольствие от летнего лакомства и избежите неприятных последствий.
