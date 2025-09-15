Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Текстиль в интерьере
Текстиль в интерьере
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:21

Простая хитрость перед стиркой — и плед всегда выглядит как новый

Специалисты по уборке: регулярная стирка пледов снижает риск простуды и гриппа

Осень — это время, когда в доме особенно хочется уюта: плед, чашка какао, фильм или книга. Но вместе с этим возрастает и нагрузка на текстиль — пледы начинают активно использоваться, а значит, и стирать их приходится чаще. Многие задаются вопросом: как часто нужно отправлять плед в стирку и как это делать правильно, чтобы он дольше оставался мягким и красивым?

Как часто стирать пледы осенью

Специалисты по уборке сходятся во мнении: оптимальный интервал — каждые две-три недели. Однако в сезон простуд и активного домашнего отдыха лучше увеличить частоту до одной недели.

Причины просты: на ткань попадают крошки и напитки, которые могут оставить пятна, а в воздухе осенью нередко летают споры плесени и пыльца. Всё это оседает на волокнах.

Пледы активно впитывают кожный жир, волосы, пыль и шерсть домашних животных. Чем больше времени мы проводим дома, тем быстрее накапливаются загрязнения. В этот период возрастает риск заражения простудой и гриппом. А значит, регулярная стирка становится частью профилактики.

Подготовка пледа к стирке

Перед стиркой плед лучше встряхнуть, чтобы удалить пыль и мусор. Оставшиеся волосы или крошки удобно убрать липким роликом. Если на пледе есть декоративные элементы вроде кисточек, их рекомендуется слегка заплести косичкой — так они не перепутаются.

Ещё один важный момент — сортировка белья. Пледу нужно достаточно места в барабане, иначе он плохо прополоскается. Нельзя класть его вместе с вещами с молниями или липучками — они могут зацепить ткань.

Как правильно стирать пледы

Выбор моющего средства

  1. Использовать мягкое, желательно без запаха моющее средство.

  2. Избегать агрессивных порошков, которые могут повредить волокна.

Температура и режим стирки

  • Выбирать деликатный режим и холодную воду, чтобы избежать усадки (особенно для шерстяных вещей).
  • Если кто-то дома болеет, можно добавить дезинфицирующее средство.

Сушка и уход за пледами

Идеальный вариант — сушка на воздухе. Если это невозможно, допустим режим минимального нагрева в сушильной машине. Для изделий из искусственного меха или флиса можно дополнительно пройтись мягкой расчёской, чтобы восстановить ворс.

Лучше отказаться от кондиционера для белья: его можно заменить стаканом белого уксуса. Он смягчает волокна, убирает запахи и помогает сохранить цвет.

Для большего комфорта можно добавить дополнительное полоскание — это предотвратит появление жёсткости из-за остатков порошка.

Мифы и правда

  • Миф: плед можно стирать раз в сезон, и этого достаточно.
    Правда: при активном использовании грязь и аллергены скапливаются быстро, поэтому стирка раз в 2-3 недели — минимум.
  • Миф: кондиционер для белья делает ткань мягче и безопаснее.
    Правда: он может повредить волокна, а лучший вариант — белый уксус.
  • Миф: сушилка всегда безопасна.
    Правда: высокая температура приводит к усадке и повреждает ворс. Лучше выбирать режим с минимальным нагревом или сушить на воздухе.

Советы шаг за шагом

  1. Встряхните плед и уберите мусор роликом или щёткой.

  2. Проверьте ярлычок и рассортируйте бельё.

  3. Выберите мягкое средство без запаха.

  4. Стирайте в холодной воде на деликатном режиме.

  5. При болезни в доме добавьте дезинфицирующее средство.

  6. Высушите на воздухе или на минимальном нагреве.

  7. Расчешите ворс, если это флис или искусственный мех.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: стирать плед с одеждой с молниями.
    Последствие: затяжки и повреждение ткани.
    Альтернатива: стирать отдельно или с мягким бельём.
  • Ошибка: использовать горячую воду.
    Последствие: усадка и потеря мягкости.
    Альтернатива: всегда холодная или тёплая вода.
  • Ошибка: пропускать полоскание.
    Последствие: жёсткая ткань и раздражение кожи.
    Альтернатива: включить дополнительное полоскание.

Уход за пледом в осенний сезон требует немного больше внимания, чем летом. Но если соблюдать простые правила, он прослужит долго, сохраняя мягкость и свежесть.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты объясняют, как правильное размораживание сохраняет витамины в продуктах сегодня в 12:44

Главные ошибки при разморозке, которые совершают все

Неправильное размораживание лишает продукты вкуса и пользы. Узнайте, какие методы позволяют сохранить их качество и сделать еду безопасной.

Читать полностью » Учёные подтверждают: сушка сохраняет часть витаминов в овощах и фруктах сегодня в 11:42

Сколько витаминов на самом деле переживает сушку фруктов

Считается, что при сушке продукты теряют всю пользу. На самом деле витамины частично сохраняются, и многое зависит от метода обработки.

Читать полностью » Плотные пакеты для морозильника помогают дольше сохранять свежесть продуктов сегодня в 10:40

Ошибки при выборе пакетов для заморозки совершают даже опытные хозяйки

Правильные пакеты для морозильника сохраняют продукты свежими и защищают их от инея. Узнайте, какие варианты подойдут именно для вашей кухни.

Читать полностью » Учёные подтверждают: заморозка сохраняет большую часть витаминов в продуктах сегодня в 8:37

Почему замороженные овощи могут быть полезнее свежих

Миф о том, что заморозка убивает витамины, до сих пор живёт. Учёные доказывают обратное: продукты в морозильнике сохраняют пользу надолго.

Читать полностью » Правильная организация морозильной камеры увеличивает срок хранения продуктов сегодня в 7:35

Почему беспорядок в морозильнике стоит вам денег и вкуса

Беспорядок в морозильнике сокращает срок хранения продуктов. Простые правила организации помогут сохранить вкус еды и освободить место.

Читать полностью » Хозяйки отмечают: правильная заморозка экономит деньги и уменьшает отходы сегодня в 7:33

Что мы замораживаем зря и теряем вкус еды

Заморозка продлевает срок хранения продуктов, но не всё можно отправлять в морозильник. Узнайте, какие продукты стоит замораживать, а какие — нет.

Читать полностью » Эксперты объясняют, как распределение полок влияет на свежесть продуктов сегодня в 6:32

Почему порядок в холодильнике решает больше, чем вы думаете

Неправильное хранение продуктов в холодильнике сокращает их срок годности. Узнайте простые правила, которые сохранят свежесть и сэкономят деньги.

Читать полностью » Просроченные продукты становятся главным источником неприятного запаха в холодильнике сегодня в 5:28

Пять ошибок, которые делают холодильник источником вони

Запах в холодильнике появляется из-за открытых продуктов, просрочки, переполненности, грязного дренажа и отсутствия регулярной уборки.

Читать полностью »

Новости
Наука

Музей Люблинского воеводства сообщил о кладе монет XVII века в Польше
Авто и мото

Средняя зарплата автомаляров в России достигла 148 566 рублей в августе 2025 года
Авто и мото

Автоэксперт Васильев: уникальные внедорожные качества делают "Буханку" дорогой
Спорт и фитнес

Лондонский тренер Алекс Маркс предложил 10-минутный комплекс упражнений для пресса и кора
Туризм

Клиенты заявили, что турагентство Friendly Club исчезло с деньгами за оплаченные туры — Петербург
Питомцы

Самая умная порода собак — бордер-колли, сообщили кинологи
Садоводство

Садоводы назвали растения, которые помогут украсить веранду летом и осенью
Еда

Врачи подтвердили: чернослив помогает при запорах благодаря клетчатке и сорбиту
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet