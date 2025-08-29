Чистое одеяло — лёгкий сон: как вернуть свежесть без лишних хлопот
Пуховое или синтетическое одеяло — одна из самых проблемных вещей в уходе: оно громоздкое, тяжёлое и не всегда помещается в барабан стиральной машины. Попытка "утрамбовать" его внутрь чаще всего оборачивается тем, что ткань остаётся грязной, плохо выполаскивается, а сама техника рискует выйти из строя.
Специалисты советуют стирать постельные принадлежности не реже одного раза в 2-3 месяца, чтобы сохранить гигиену сна. Обычные односпальные одеяла ещё можно постирать в стандартной машинке, но изделия формата queen или king придётся чистить иначе. Чаще всего их несут в химчистку, однако есть и более простой и бюджетный вариант — ручная стирка в ванне.
Как постирать одеяло в домашних условиях
Для этого понадобится сама ванна (или большой таз), тёплая вода и жидкое средство для стирки.
-
Наберите ванну на две трети.
-
Добавьте примерно стакан моющего средства.
-
Полностью погрузите одеяло, аккуратно прижимая его руками, чтобы оно равномерно намокло.
-
Аккуратно "разминайте" его, словно тесто, чтобы грязь вышла из волокон.
-
Оставьте на несколько минут, затем слейте воду.
-
Прополощите несколько раз чистой водой, пока пена полностью не исчезнет.
Лишнюю влагу нужно удалить вручную: осторожно сжимайте ткань ладонями, не выкручивая, иначе наполнитель может сбиться комками.
Сушка
Лучшее решение — развесить одеяло на улице в солнечный день. Прямые лучи не только ускоряют высыхание, но и помогают обеззаразить ткань. Процесс может занять до суток, поэтому начинать стирку лучше утром. Важно следить, чтобы изделие не провисало слишком сильно: это может повредить швы.
Советы по гигиене сна
- Стирать одеяло стоит примерно четыре раза в год.
- Если вы спите без простыни, в пижаме или позволяете питомцам забираться в кровать, частоту стирок лучше увеличить.
- Удобный способ не забывать об уходе — стирать изделие при смене сезонов.
Регулярная стирка помогает поддерживать свежесть постельных принадлежностей, защищает от скопления пыли и микробов, а значит, делает сон комфортным и безопасным без лишних затрат.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru