Чистое одеяло — лёгкий сон: как вернуть свежесть без лишних хлопот

Пуховое или синтетическое одеяло — одна из самых проблемных вещей в уходе: оно громоздкое, тяжёлое и не всегда помещается в барабан стиральной машины. Попытка "утрамбовать" его внутрь чаще всего оборачивается тем, что ткань остаётся грязной, плохо выполаскивается, а сама техника рискует выйти из строя.

Специалисты советуют стирать постельные принадлежности не реже одного раза в 2-3 месяца, чтобы сохранить гигиену сна. Обычные односпальные одеяла ещё можно постирать в стандартной машинке, но изделия формата queen или king придётся чистить иначе. Чаще всего их несут в химчистку, однако есть и более простой и бюджетный вариант — ручная стирка в ванне.

Как постирать одеяло в домашних условиях

Для этого понадобится сама ванна (или большой таз), тёплая вода и жидкое средство для стирки.

Наберите ванну на две трети. Добавьте примерно стакан моющего средства. Полностью погрузите одеяло, аккуратно прижимая его руками, чтобы оно равномерно намокло. Аккуратно "разминайте" его, словно тесто, чтобы грязь вышла из волокон. Оставьте на несколько минут, затем слейте воду. Прополощите несколько раз чистой водой, пока пена полностью не исчезнет.

Лишнюю влагу нужно удалить вручную: осторожно сжимайте ткань ладонями, не выкручивая, иначе наполнитель может сбиться комками.

Сушка

Лучшее решение — развесить одеяло на улице в солнечный день. Прямые лучи не только ускоряют высыхание, но и помогают обеззаразить ткань. Процесс может занять до суток, поэтому начинать стирку лучше утром. Важно следить, чтобы изделие не провисало слишком сильно: это может повредить швы.

Советы по гигиене сна

Стирать одеяло стоит примерно четыре раза в год.

Если вы спите без простыни, в пижаме или позволяете питомцам забираться в кровать, частоту стирок лучше увеличить.

Удобный способ не забывать об уходе — стирать изделие при смене сезонов.

Регулярная стирка помогает поддерживать свежесть постельных принадлежностей, защищает от скопления пыли и микробов, а значит, делает сон комфортным и безопасным без лишних затрат.