Call of Duty: Warzone отделяется от премиум-игр для снижения объёма загрузки и улучшения функциональности

В целях снижения объема загрузки для игроков Call of Duty, Warzone официально отделяется от премиум-игр серии. Activision внедряет значительные изменения в лаунчер Call of Duty HQ на ПК, чтобы пользователи могли загружать только файлы, относящиеся непосредственно к Warzone.
Для реализации этой масштабной перемены Activision постепенно внедряет обновления в лаунчер. Эти обновления призваны не только улучшить функциональность, но и существенно уменьшить размер установки других игр Call of Duty. Компания планирует расширить технологию потоковой передачи контента, что позволит уменьшить объем скачиваемых данных, циклически загружая менее часто используемый контент в потоковый кэш.
Одним из значительных изменений станет улучшенная функция потоковой передачи текстур. Новая опция "Потоковая передача высокого качества по запросу" предложит два варианта: один с приоритетом на высокое качество графики, требующее большей пропускной способности, и другой, с пониженным качеством, но с меньшими требованиями к пропускной способности.
Эти изменения призваны упростить доступ к играм в лаунчере, позволяя игрокам загружать только те части, которые им действительно нужны. Тем не менее, некоторые пользователи могут столкнуться с необходимостью загрузки дополнительных файлов для достижения меньшего общего размера установки.
Игроки на PlayStation 5 могут столкнуться с наибольшими неудобствами, поскольку им придется загрузить четыре отдельных обновления в рамках Season 5 Reloaded, включая начальное системное обновление и три дополнительных фрагмента, связанные с Modern Warfare 3 и Warzone. Новички в франшизе смогут избежать этих сложностей.
Фото: flickr.com/ The Conmunity - Pop Culture Geek (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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