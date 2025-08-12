Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:10

Секрет древних воинов, который укрепляет мышцы и успокаивает ум

Уитни Бергер рассказала, какие мышцы работают в позах Воина I, II и III

Кто бы мог подумать, что поза "Воина" в йоге — это не просто красивое название, а целый комплекс упражнений, который прокачивает всё тело? Эти асаны укрепляют мышцы, развивают баланс и гибкость, а ещё мягко растягивают бёдра, икры, руки и торс. Причём, освоив первую вариацию, можно переходить ко второй и третьей, постепенно усложняя задачу.

Что такое поза Воина I

Вирабхадрасана I — это стоячая поза в выпаде: одна нога согнута спереди, другая выпрямлена сзади, руки подняты вверх. Ладони могут быть сведены или находиться на ширине плеч. Поза может выполняться самостоятельно или быть частью перехода к другим асанам — например, к "собаке мордой вниз" или к другим вариациям "Воина".

Эта асана подходит большинству людей, но при болях или травмах стоит сделать паузу или адаптировать технику. Йогатерапевт Дебора Чарнс отмечает:

"При замене тазобедренных или коленных суставов обязательно советуйтесь с врачом. Людям с повреждениями плеч придётся скорректировать движения рук. Тем, у кого есть проблемы с балансом, помогут стена, стул или перила".

Какие мышцы работают

Поза Воина — это тренировка всего тела и ума. Инструктор Уитни Бергер объясняет: в Воина I активно включаются мышцы ног, ягодицы, корпус, а также раскрываются пах и грудная клетка. Вариация II больше нагружает внутреннюю поверхность бёдер и дельтовидные мышцы, а Воина III — продвинутый баланс на одной ноге, прокачивающий заднюю поверхность бедра, голеностопы и стабилизирующие мышцы стоп.

Ключевые советы по технике

  • Плечи и бёдра вперёд. Не разворачивайте корпус в сторону, держите ось строго вперёд.
  • Задняя стопа под углом 45°. Это поможет сохранить правильное положение бёдер.
  • Руки вытянуты полностью. Это не только усиливает растяжку торса, но и снимает зажатость плеч.

Модификации

Если баланс даётся с трудом, можно выполнить "сидячего Воина" на стуле: передняя нога согнута, задняя вытянута назад, руки вверх. Когда почувствуете уверенность, можно слегка приподняться со стула, чтобы усложнить упражнение.

Польза поз Воина

Исследования показывают, что регулярная практика этих асан:

  • Укрепляет ноги — особенно квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодицы.
  • Развивает верхнюю часть тела — плечи, спину и руки.
  • Улучшает гибкость — растягивает бедра, подколенные сухожилия, икры, грудную клетку.
  • Тренирует баланс — особенно Воина III, который активирует стабилизаторы стоп.
  • Поддерживает ментальное здоровье — способствует осознанности и снижает стресс.

Например, исследование 2018 года показало, что 12 занятий хатха-йогой за месяц заметно уменьшают уровень тревожности и депрессии. А работа 2021 года выявила, что Воина I активирует квадрицепсы передней ноги сильнее, чем другие вариации.

В итоге, независимо от уровня подготовки, позы Воина — это универсальный инструмент для силы, выносливости, осанки и внутреннего равновесия.

