Сделка века не состоялась — даже Голливуд не любит плохие ремейки

Американская корпорация Warner Bros. Discovery отвергла предложение о слиянии, поступившее от медиахолдинга Paramount, посчитав условия сделки заниженными. На первый взгляд, новость выглядит как очередной раунд переговоров между крупными студиями, но на самом деле за ней скрывается глубокий кризис всей голливудской индустрии.

Bloomberg сообщает, что Paramount оценила Warner Bros. примерно в 20 долларов за акцию — сумму, которую в Warner сочли не отражающей реальную стоимость бизнеса и потенциал его активов. Для студии, владеющей крупнейшими франшизами вроде "Гарри Поттера", "Бэтмена" и "Дюны", подобное предложение выглядело, мягко говоря, скромно.

Почему сделка не состоялась

По данным источников, переговоры между компаниями велись уже несколько месяцев. Однако глава Paramount, Дэвид Эллисон, сын миллиардера Ларри Эллисона и основатель студии Skydance Media, столкнулся с тем, что интерес Warner Bros. ограничился только теоретическим обсуждением.

Paramount, которая недавно прошла через внутренние реформы после объединения со Skydance, рассчитывала укрепить позиции в борьбе со стриминговыми гигантами — Netflix, Disney+ и Amazon Prime. В Warner же посчитали, что на данном этапе выгоднее не объединяться, а разделить бизнес на два направления: производство контента и кабельные телеканалы.

Что предлагает Paramount

Paramount не собирается сворачивать переговоры. По информации Bloomberg, Дэвид Эллисон рассматривает несколько сценариев. Среди них — увеличение суммы сделки, обращение напрямую к акционерам Warner Bros. и привлечение дополнительного финансирования через партнёров, включая Apollo Global Management.

В Paramount понимают, что будущее медиарынка — за консолидацией. Крупные игроки уже не могут существовать в изоляции, ведь производство контента стало дороже, а зритель всё чаще выбирает универсальные платформы, где собраны фильмы, сериалы, спорт и новости одновременно.

Как Warner Bros. перестраивает бизнес

Тем временем Warner Bros. Discovery готовится к масштабной реструктуризации. Компания планирует разделиться на два самостоятельных направления:

Телекоммуникационный сектор, включающий кабельные каналы вроде CNN и Discovery. Контентный сектор, отвечающий за производство фильмов, сериалов и стриминговые сервисы (в первую очередь Max, объединяющий HBO Max и Discovery+).

Ожидается, что этот процесс завершится к 2026 году, и большая часть долгов перейдёт именно к телевизионному подразделению. Такой шаг должен облегчить инвестирование в кино и сериалы, где конкуренция особенно высока.

Сравнение с другими крупными сделками

Сделка Год Сумма Результат Disney покупает 21st Century Fox 2019 $71 млрд Расширение контента, включая "Аватар" и "Симпсонов" Amazon приобретает MGM 2022 $8,5 млрд Пополнение каталога Amazon Prime классикой Голливуда Paramount + Skydance 2024 не раскрыта Слияние для усиления креативного и финансового потенциала Попытка Paramount купить Warner Bros. 2025 около $20/акцию Отклонена как заниженная

Как будет развиваться ситуация

Если Paramount решится повысить ставку, сделка может стать одной из крупнейших в истории Голливуда. Но пока обе компании действуют осторожно: медиаотрасль переживает спад прибыли, рекламный рынок нестабилен, а аудитория всё чаще уходит на бесплатные стриминговые сервисы и соцсети.

По мнению аналитиков, даже при слиянии Paramount и Warner Bros. новая структура потребовала бы колоссальных инвестиций, чтобы интегрировать все активы — от Paramount Pictures до HBO и DC Studios.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: недооценка рыночной стоимости конкурента.

• Последствие: отказ от сделки и потеря времени.

• Альтернатива: повышение ставки или стратегическое партнёрство без полного слияния.

Плюсы и минусы возможного слияния

Плюсы Минусы Укрепление позиций в стриминговой гонке Сложная интеграция брендов и библиотек Сокращение расходов на маркетинг и технологии Потенциальные антимонопольные барьеры Рост капитализации и влияние на рынок Размывание корпоративной идентичности Возможность совместного производства блокбастеров Пересечение интересов менеджмента

А что если сделка всё-таки состоится?

Если Paramount сумеет убедить акционеров Warner Bros. и привлечь крупного финансового партнёра, на рынке появится медиахолдинг нового поколения — с мощными франшизами, собственными студиями и глобальной дистрибуцией. Такой альянс мог бы составить реальную конкуренцию Disney и Netflix, особенно на международных рынках.

Однако это возможно только при согласии регуляторов. Опыт прошлых лет показывает, что американские антимонопольные службы всё чаще блокируют подобные сделки, опасаясь чрезмерной концентрации влияния в медиа.

Исторический контекст

Попытки объединить крупные голливудские студии предпринимались и раньше. В начале 2000-х AOL и Time Warner заключили громкое соглашение, которое позже назвали "худшей сделкой века" — компании не сумели объединить цифровой и традиционный бизнес.

С тех пор индустрия усвоила урок: масштаб — не всегда гарантия успеха. Зрителя интересует не размер корпорации, а качество контента и удобство сервиса.

FAQ

Можно ли ожидать нового предложения от Paramount?

Да, аналитики считают, что компания готовит пересмотр условий сделки и может вернуться с более высокой оценкой.

Почему Warner Bros. решила разделиться?

Это часть антикризисной стратегии: компания хочет разгрузить долговую часть и дать стриминговому направлению больше свободы для инвестиций.

Как это отразится на зрителях?

Скорее всего, никак в краткосрочной перспективе. Контент Warner и Paramount продолжит выходить на своих площадках, но в будущем возможны новые коллаборации.

Есть ли шансы, что сделку заблокируют регуляторы?

Если стороны всё же договорятся, да — американские власти внимательно следят за консолидацией медиарынка.

Мифы и правда

Миф: Warner Bros. и Paramount уже договорились о слиянии.

Правда: Warner отклонила первое предложение, и переговоры продолжаются в неофициальном режиме.

Миф: сделка спасёт Paramount от финансовых трудностей.

Правда: даже в случае объединения компании столкнутся с долгами и конкуренцией со стороны стриминговых гигантов.

Миф: зрители сразу заметят изменения.

Правда: интеграция таких масштабов занимает годы, и видимый эффект наступает не раньше, чем через 2-3 года после сделки.

Два интересных факта