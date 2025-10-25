Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 12:11

Осень не сдается: Москва побила температурный рекорд с 1948 года

В Москве ночь на 25 октября вошла в тройку самых тёплых за 77 лет наблюдений

Ночь на субботу, 25 октября, стала одной из самых тёплых в московской истории — за всё время непрерывных метеонаблюдений на станции ВДНХ с 1948 года. Об этом рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в своём Telegram-канале.

По словам синоптика, минимальная температура воздуха этой ночью составила 8,6 °C, что позволило дню попасть в тройку самых тёплых 25 октября за всю историю наблюдений. Абсолютный рекорд по этому дню до сих пор принадлежит 2006 году, когда в столице зафиксировали 9,9 °C.

Любопытно, что самой тёплой осенью за всю историю инструментальных наблюдений (с 1879 года) стала осень 2024 года. Тогда, как отмечал специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, средняя температура сезона достигла +8,8 °C — это на 3,1 °C выше климатической нормы.

Рекорд обеспечили аномально тёплые сентябрь, октябрь и ноябрь того года. До этого звание самой тёплой осени делили 1938 и 1974 годы. Бывали и обратные примеры. Так, в 1976 году москвичи пережили один из самых холодных октябрей XX века — тогда снег выпал гораздо раньше обычного.

Историческая справка

Агрометеостанция на территории ВДНХ (тогда — ВСХВ) открылась ещё в 1939 году, но с началом войны её работа была приостановлена. Возобновили наблюдения весной 1948 года, с чего и началась современная история столичных температурных рекордов.

