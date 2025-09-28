Холодные ночи больше не страшны: топ тканей для тёплого сна

С наступлением холодов мы меняем не только гардероб, но и спальные комплекты. Лёгкое летнее бельё уже не справляется со своей задачей, и на смену ему приходят ткани, которые сохраняют тепло и создают атмосферу уюта.

Тёплые ткани для постельного белья

Фланель

Фланель известна ещё с XVI века. Сначала её ткали из шерсти, позже — из хлопка, а в бюджетных вариантах встречается и синтетика. Благодаря расчесыванию поверхность полотна становится мягкой и пушистой.

Плюсы: бархатистость, хорошая теплоизоляция.

Минусы: быстро появляются катышки, долго сохнет.

Байка

Часто путают с фланелью, но отличие заметно: у байки ворс с обеих сторон. Она плотнее и теплее, ткётся полотняным или саржевым способом.

Плюсы: высокая плотность, отличное удержание тепла.

Минусы: не тянется, требует бережного ухода при глажке.

Махра

Ткань с характерными петельками, обычно знакомая по полотенцам. В виде простыней и пододеяльников махра даёт ощущение тепла и уюта.

Плюсы: хорошо впитывает влагу, мягкая.

Минусы: петельки могут вытягиваться без кондиционера для белья.

Флис

Полностью синтетическая ткань, мягкая и лёгкая. Несмотря на искусственное происхождение, она прекрасно удерживает тепло.

Плюсы: простой уход, высокая износостойкость.

Минусы: нельзя гладить — ворс расплавится.

Микрофибра

Современный синтетический материал из тончайших волокон. Легко стирается и быстро сохнет.

Плюсы: не требует глажки, стойкая к частым стиркам.

Минусы: нельзя сушить на батарее.

Велюр

Французская ткань с длинным ворсом и благородным блеском. Сочетает красоту и функциональность.

Плюсы: отлично сохраняет тепло, выглядит дорого.

Минусы: при большом содержании синтетики хуже пропускает воздух.

Сравнение тканей