Кровать
Кровать
Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:12

Холодные ночи больше не страшны: топ тканей для тёплого сна

Тёплое постельное бельё на зиму: фланель, байка, махра и другие ткани

С наступлением холодов мы меняем не только гардероб, но и спальные комплекты. Лёгкое летнее бельё уже не справляется со своей задачей, и на смену ему приходят ткани, которые сохраняют тепло и создают атмосферу уюта.

Тёплые ткани для постельного белья

Фланель

Фланель известна ещё с XVI века. Сначала её ткали из шерсти, позже — из хлопка, а в бюджетных вариантах встречается и синтетика. Благодаря расчесыванию поверхность полотна становится мягкой и пушистой.
Плюсы: бархатистость, хорошая теплоизоляция.
Минусы: быстро появляются катышки, долго сохнет.

Байка

Часто путают с фланелью, но отличие заметно: у байки ворс с обеих сторон. Она плотнее и теплее, ткётся полотняным или саржевым способом.
Плюсы: высокая плотность, отличное удержание тепла.
Минусы: не тянется, требует бережного ухода при глажке.

Махра

Ткань с характерными петельками, обычно знакомая по полотенцам. В виде простыней и пододеяльников махра даёт ощущение тепла и уюта.
Плюсы: хорошо впитывает влагу, мягкая.
Минусы: петельки могут вытягиваться без кондиционера для белья.

Флис

Полностью синтетическая ткань, мягкая и лёгкая. Несмотря на искусственное происхождение, она прекрасно удерживает тепло.
Плюсы: простой уход, высокая износостойкость.
Минусы: нельзя гладить — ворс расплавится.

Микрофибра

Современный синтетический материал из тончайших волокон. Легко стирается и быстро сохнет.
Плюсы: не требует глажки, стойкая к частым стиркам.
Минусы: нельзя сушить на батарее.

Велюр

Французская ткань с длинным ворсом и благородным блеском. Сочетает красоту и функциональность.
Плюсы: отлично сохраняет тепло, выглядит дорого.
Минусы: при большом содержании синтетики хуже пропускает воздух.

Сравнение тканей

Ткань Натуральность Теплоизоляция Уход Стоимость
Фланель Хлопок, иногда синтетика Высокая Аккуратная стирка, борьба с катышками Средняя
Байка Хлопок, шерсть Очень высокая Гладить после полного высыхания Средняя
Махра Хлопок, синтетика Хорошая Кондиционер, бережная стирка Средняя
Флис Синтетика Высокая Стирка до 40 °C, нельзя гладить Доступная
Микрофибра Синтетика Средняя Простая стирка, без батареи Доступная
Велюр Смесь натуральных и синтетических Высокая Нужен бережный уход Выше среднего

Советы шаг за шагом

  1. Для детей и людей с чувствительной кожей выбирайте хлопковые ткани — фланель или байку.

  2. Если нужно бельё "без хлопот", подойдёт микрофибра или флис.

  3. Для спальни с большим акцентом на интерьер подойдёт велюр.

  4. Всегда смотрите на состав: лучше минимум синтетики, особенно для постельного белья.

  5. Храните комплекты в сухом месте, чтобы ткани не впитывали лишнюю влагу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать режим стирки → потеря мягкости и катышки → соблюдать рекомендации на ярлыке.

  • Сушить микрофибру на батарее → ткань теряет свойства → сушить естественным способом.

  • Гладить флис → ворс плавится → только стирка и аккуратная сушка.

А что если…

  • Комната плохо отапливается? Лучше выбрать байку или велюр.

  • Сильно потеете во сне? Откажитесь от фланели и махры в пользу микрофибры.

  • Нужна лёгкая стирка и быстрый уход? Оптимальны флис и микрофибра.

FAQ

Что лучше: фланель или байка?
Байка теплее и плотнее, фланель мягче и легче.

Как ухаживать за махровым бельём?
Использовать кондиционер для ткани, стирать в деликатном режиме.

Можно ли стирать велюр в машине?
Да, но в щадящем режиме и при низких температурах.

