Природа в весенний период
© https://unsplash.com by Pascal Debrunner is licensed under Free
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:20

Природа сошла с ума: северное сияние, цветущие абрикосы и другие странности тёплой зимы

Аномальное тепло зимой вызовет дефицит воды летом — Ластухин

Аномальное тепло в конце года выглядит безобидно — одуванчики цветут, грибы идут, морозы не кусаются. Но именно такие "приятные" отклонения экологи называют тревожным сигналом на будущее. Об этом сообщает "АиФ": специалисты предупреждают, что аномально теплая зима может обернуться дефицитом пресной воды, таянием ледников и учащением засух. В материале также приводятся наблюдения о необычных природных явлениях в разных регионах и комментарии эколога Альберта Ластухина.

Что уже замечают в регионах

В ноябре и декабре россиян удивляют нетипичные для сезона картины — цветение одуванчиков и массовое появление грибов в лесах. Отдельно отмечается, что грибники "массово устремляются" за лисичками и возвращаются с полными корзинами. Такие эпизоды подаются как приметы того, что привычный сезонный ритм меняется.

В Чувашии, как утверждается, начали появляться теплолюбивые животные — шакалы и богомолы. Также упомянуты южные культуры — алыча и абрикосы. Еще одна деталь из материала — участившиеся случаи северного сияния, которое также называют необычным на фоне описываемой погодной картины.

Чем объясняют аномалию и почему это не "просто погода"

Эколог Альберт Ластухин объяснил феномен изменением климата. Он связал происходящее с сочетанием причин: астрономическими явлениями, деятельностью человека и парниковым эффектом. В такой интерпретации теплая зима — не единичная случайность, а часть более широкой тенденции.

В материале подчеркивается, что последствия могут проявляться не сразу и не обязательно там, где сейчас теплее обычного. Изменение климата, как следует из логики комментария, влияет на экологические цепочки, сроки цветения и миграцию видов. Поэтому осеннее цветение и поздние грибы рассматриваются не как "подарок сезона", а как маркер сдвига привычных границ.

Какие риски экологи считают ключевыми

Главный блок предупреждений касается воды и засушливости. В беседе с "АиФ" экологи заявили, что аномальное тепло зимой грозит дефицитом пресной воды, таянием ледников и учащением засух. Такой набор рисков напрямую связан с тем, как формируются запасы влаги и снега, питающие реки и почву в теплый сезон.

Подчеркивается, что именно зимние аномалии могут создавать "отложенный эффект", когда проблемы проявятся позже — уже в период активного потребления воды и сельскохозяйственных работ. Поэтому обсуждение не сводится к комфорту текущей зимы: речь идет о балансе природных ресурсов. В этом контексте необычные наблюдения — от шакалов до осенних цветов — становятся для экологов частью одного разговора о том, как меняются условия среды.

