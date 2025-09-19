Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Секреты 12 минут: как разогреться и растянуть тело, не тратя время на тренажёрный зал

Комплекс для бёдер, ягодиц и корпуса: 12 минут для повышения гибкости и уменьшения напряжения

Если ваше тело требует движения, но вы ещё не настроились на полноценную тренировку, этот 12-минутный комплекс идеально подойдёт для вас. Он поможет разогреть и растянуть мышцы, особенно бёдра и ягодицы, а также расслабит напряжённые участки в плечах и немного прокачает корпус.

Комплекс идеально подойдёт для выполнения в обеденный перерыв, после работы за компьютером или перед походом в тренажёрный зал.

Упражнения комплекса

Этот комплекс состоит из нескольких простых, но эффективных упражнений:

  1. Разминка бёдер в переходах на полу.

  2. Перевороты из "краба" в "медвежью" планку.

  3. Подъём таза с растяжкой.

  4. Движения лопаток с разворотами.

Для выполнения комплекса поставьте таймер на 12 минут. Каждое упражнение делаем по 1 минуте, с 30-секундным отдыхом между ними. Когда завершите один круг, отдыхайте ещё 30 секунд и повторите весь комплекс.

Важно: не спешите. Выполняйте движения медленно, контролируя каждое, избегая резких движений.

Как выполнять упражнения

Разминка бёдер в переходах на полу

  1. Сядьте на пол, согнув ноги в коленях. Одну голень расположите перед собой, а другую — за телом. Поднимите таз и поменяйте положение голеней.

  2. Затем встаньте на колени, направив таз вперёд. Переведите ногу, расположенную позади, вперёд и поставьте стопу на пол.

  3. Подайте таз вперёд, растягивая мышцы бёдер и голени. Поставьте вторую стопу на пол и переходите в приседание.

  4. Вернитесь в исходное положение, меняя ноги, и повторите всё в обратном порядке.

Перевороты из "краба" в "медвежью" планку

  1. Встаньте на четвереньки, приподнимите колени от пола, сохраняя прямые углы в коленных и тазобедренных суставах. Это будет ваша "медвежья" планка.

  2. Оторвите правую руку и левую ногу от пола и развернитесь животом вверх через правый бок. Верните стопу и ладонь на пол, переходя в положение "краба".

  3. Снова оторвите левую руку и правую ногу от пола и вернитесь в "медвежью" планку.

Продолжайте в том же духе до конца интервала.

Подъём таза с растяжкой

  1. Сядьте на пол, поставьте ладони за телом, согнув ноги в коленях. Положите щиколотку одной ноги на колено другой.

  2. Напрягите ягодицы и поднимите таз вверх, стараясь полностью разгибать тазобедренный сустав. Опуститесь обратно.

  3. Через 30 секунд поменяйте ноги и повторите упражнение.

Важно следить за плечами, они должны быть опущены на протяжении всего упражнения.

Движения лопаток с разворотами

  1. Встаньте на четвереньки и сведите лопатки, как будто собираетесь зажать карандаш. Удерживайте это положение несколько секунд.

  2. Разведите лопатки максимально широко.

  3. Оторвите правую руку от пола и уберите её за голову, стараясь развернуть грудь в сторону потолка. Зафиксируйтесь на пару секунд.

  4. Опустите правую руку, проведите её под левой и опустите правое плечо на пол. Положите голову на правую сторону и немного растягивайтесь.

  5. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение на другую сторону.

Советы по выполнению комплекса

  1. Важно делать все движения медленно, чтобы не травмироваться.

  2. После каждого упражнения давайте себе 30 секунд отдыха, чтобы тело успело восстановиться.

  3. Плавные движения помогут избежать перенапряжения мышц и принесут больше пользы.

  4. Этот комплекс подойдёт не только для разогрева, но и для улучшения гибкости и подвижности.

А что если…?

Если вы хотите добавить к этому комплексу ещё одну тренировку, можно дополнить его кардио-упражнениями, такими как прыжки или бег на месте. Это поможет улучшить общую выносливость и ускорит процесс похудения.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Быстрое разогревание мышц.

  • Удобен для занятий дома или в офисе.

  • Подходит для начинающих.

  • Улучшает гибкость и мобильность.

Минусы:

  • Потребует регулярности для видимых результатов.

  • Не заменяет полноценную силовую тренировку.

FAQ

Как выбрать лучший комплекс для разминки?

Лучше всего выбирать комплекс, ориентируясь на свои потребности: если нужно растянуть спину и плечи — выберите соответствующие упражнения, если основное внимание на бёдра — работайте с ними.

Сколько времени нужно для выполнения?

Комплекс рассчитан на 12 минут, включая отдых. Это оптимальное время для того, чтобы разогреться и не потратить много времени.

Что лучше для разминки: растяжка или кардио?

Для разминки лучше всего сочетать растяжку и лёгкие кардио-упражнения. Это обеспечит разогрев всех мышц, а также поможет подготовить тело к интенсивным тренировкам.

Исторический контекст

Разминка была частью спортивной практики ещё в античные времена, когда атлеты использовали различные упражнения для подготовки тела к интенсивным физическим нагрузкам. С развитием спорта и науки разминка получила чёткую структуру, учитывающую не только разогрев, но и растяжку, что помогает предотвратить травмы.

