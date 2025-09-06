Пропустили разминку — готовьтесь к травмам
Разминка перед тренировкой — это не "дополнительные минуты", а важная часть подготовки, без которой мышцы и суставы работают менее эффективно и выше риск травмы. Тренеры отмечают, что всего 5-10 минут правильных движений помогают разогнать кровь, улучшить подвижность и настроиться психологически.
Зачем нужна разминка
• Ускоряет кровоток и повышает температуру тела.
• Готовит суставы и мышцы к нагрузке.
• Улучшает амплитуду движений.
• Снижает риск травм.
• Помогает переключиться с повседневных дел на тренировку.
7 упражнений, которые выбирают тренеры
-
Обратные выпады
Классика для включения ног и корпуса. Можно усложнять движениями рук или чередовать с выпадами в другие стороны.
-
Сегментированная "кошка-корова"
Активирует позвоночник по всей длине, улучшает подвижность и снимает зажимы в спине.
-
"Величайшая растяжка" (World's Greatest Stretch)
Универсальное упражнение, включающее тазобедренные, ягодицы, грудной отдел и плечи. Отличный выбор для полной мобилизации тела.
-
Приседания с отягощением у груди (Goblet Squat)
Лёгкие варианты помогают подготовить ноги к силовым упражнениям, отработать правильную технику приседа.
-
Отжимания
Разогревают грудные, плечи, трицепсы и спину. Подходят как перед жимами и подтягиваниями, так и в общем комплексе разминки.
-
Повороты бёдер "90/90"
Развивают ротацию в тазобедренных суставах — особенно полезны перед приседаниями и выпадами.
-
Торакальные вращения лёжа на боку
Снимают скованность верхней части спины и плеч, улучшают подвижность перед упражнениями на верх тела.
Итог
Даже короткая разминка из этих движений делает тренировку безопаснее и эффективнее. Главное — выполнять упражнения медленно, с контролем, не спеша переходить к рабочим весам.
