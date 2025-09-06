Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка выполняет отжимания
Олег Белов Опубликована 06.09.2025 в 20:39

Пропустили разминку — готовьтесь к травмам

Тренеры назвали 7 упражнений для разминки перед тренировкой

Разминка перед тренировкой — это не "дополнительные минуты", а важная часть подготовки, без которой мышцы и суставы работают менее эффективно и выше риск травмы. Тренеры отмечают, что всего 5-10 минут правильных движений помогают разогнать кровь, улучшить подвижность и настроиться психологически.

Зачем нужна разминка

• Ускоряет кровоток и повышает температуру тела.
• Готовит суставы и мышцы к нагрузке.
• Улучшает амплитуду движений.
• Снижает риск травм.
• Помогает переключиться с повседневных дел на тренировку.

7 упражнений, которые выбирают тренеры

  1. Обратные выпады
    Классика для включения ног и корпуса. Можно усложнять движениями рук или чередовать с выпадами в другие стороны.

  2. Сегментированная "кошка-корова"
    Активирует позвоночник по всей длине, улучшает подвижность и снимает зажимы в спине.

  3. "Величайшая растяжка" (World's Greatest Stretch)
    Универсальное упражнение, включающее тазобедренные, ягодицы, грудной отдел и плечи. Отличный выбор для полной мобилизации тела.

  4. Приседания с отягощением у груди (Goblet Squat)
    Лёгкие варианты помогают подготовить ноги к силовым упражнениям, отработать правильную технику приседа.

  5. Отжимания
    Разогревают грудные, плечи, трицепсы и спину. Подходят как перед жимами и подтягиваниями, так и в общем комплексе разминки.

  6. Повороты бёдер "90/90"
    Развивают ротацию в тазобедренных суставах — особенно полезны перед приседаниями и выпадами.

  7. Торакальные вращения лёжа на боку
    Снимают скованность верхней части спины и плеч, улучшают подвижность перед упражнениями на верх тела.

Итог

Даже короткая разминка из этих движений делает тренировку безопаснее и эффективнее. Главное — выполнять упражнения медленно, с контролем, не спеша переходить к рабочим весам.

