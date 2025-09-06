Пропустили разминку — готовьтесь к травмам

Разминка перед тренировкой — это не "дополнительные минуты", а важная часть подготовки, без которой мышцы и суставы работают менее эффективно и выше риск травмы. Тренеры отмечают, что всего 5-10 минут правильных движений помогают разогнать кровь, улучшить подвижность и настроиться психологически.

Зачем нужна разминка

• Ускоряет кровоток и повышает температуру тела.

• Готовит суставы и мышцы к нагрузке.

• Улучшает амплитуду движений.

• Снижает риск травм.

• Помогает переключиться с повседневных дел на тренировку.

7 упражнений, которые выбирают тренеры

Обратные выпады

Классика для включения ног и корпуса. Можно усложнять движениями рук или чередовать с выпадами в другие стороны. Сегментированная "кошка-корова"

Активирует позвоночник по всей длине, улучшает подвижность и снимает зажимы в спине. "Величайшая растяжка" (World's Greatest Stretch)

Универсальное упражнение, включающее тазобедренные, ягодицы, грудной отдел и плечи. Отличный выбор для полной мобилизации тела. Приседания с отягощением у груди (Goblet Squat)

Лёгкие варианты помогают подготовить ноги к силовым упражнениям, отработать правильную технику приседа. Отжимания

Разогревают грудные, плечи, трицепсы и спину. Подходят как перед жимами и подтягиваниями, так и в общем комплексе разминки. Повороты бёдер "90/90"

Развивают ротацию в тазобедренных суставах — особенно полезны перед приседаниями и выпадами. Торакальные вращения лёжа на боку

Снимают скованность верхней части спины и плеч, улучшают подвижность перед упражнениями на верх тела.

Итог

Даже короткая разминка из этих движений делает тренировку безопаснее и эффективнее. Главное — выполнять упражнения медленно, с контролем, не спеша переходить к рабочим весам.