Летние тренировки рушат здоровье, если пропустить одну мелочь

Лето всё ближе, а вместе с ним — мысли о путешествиях, отдыхе и активном времяпрепровождении. Но прежде чем готовить чемоданы, многие начинают активно заниматься спортом, чтобы встретить сезон в хорошей форме. Важно помнить: бросаться в тренировки "с места в карьер" не стоит. Грамотная разминка и заминка помогут не только повысить эффективность занятий, но и снизить риск травм.

Зачем нужна разминка?

Разминка работает как запуск двигателя перед поездкой: постепенно учащается сердцебиение, ускоряется дыхание, усиливается кровоток к мышцам. Благодаря этому снижается нагрузка на сердце, мышцы становятся более эластичными и подвижными.

Продолжительность разминки зависит от интенсивности последующей тренировки. В среднем достаточно 5-10 минут. Если занятие будет особенно активным, стоит потратить больше времени. Даже при короткой 30-минутной тренировке первые 5 минут необходимо посвятить подготовке организма.

С чего начать разминку

Хорошо начинать с упражнений для позвоночника. Сначала — наклон с прямой спиной вниз, затем мягкие скручивания для растяжения и создания пространства между позвонками.

Далее — динамические движения, которые задействуют суставы в полном диапазоне и повторяют будущие нагрузки. Подойдут:

• бег на месте с высоким подниманием коленей;

• захлёсты голенями;

• прыжки "джампинг джек";

• приседания с акцентом на пятки и прямую спину.

Полезны и базовые упражнения: "гуд морнинг" с наклоном от бёдер и "волк-ауты" с выходом в планку. Они активируют мышцы корпуса и подготавливают тело к нагрузке.

Разминка в разных плоскостях

Наше тело двигается в трёх плоскостях, поэтому стоит включить упражнения для каждой:

• сагиттальная — выпады вперёд и назад с подъёмом рук или прыжковые варианты;

• фронтальная — боковые выпады в сочетании с разводкой рук;

• поперечная — скручивающие движения, например, выпад с поворотом корпуса.

Если мышцы забиты после предыдущей тренировки или появилась крепатура, можно уделить время статическим растяжкам перед началом занятий.

Почему важна заминка

После тренировки мышцы напряжены и уставшие. Заминка помогает им быстрее восстановиться, снижает риск травм и ускоряет вывод молочной кислоты из крови. Постепенное снижение темпа позволяет вернуть сердечный ритм к норме и избежать головокружений.

Заминка также занимает 5-10 минут. Можно пройтись в спокойном темпе, выполнить упрощённые версии упражнений разминки, дождаться, пока пульс опустится ниже 120 ударов в минуту.

Растяжка после тренировки

Лучший способ завершить занятие — сочетание медленных растяжек и лёгкой активности. Советы просты:

Держите каждое положение 10-30 секунд. Избегайте боли и рывков — растяжка должна быть комфортной. Не пружиньте, чтобы не перегрузить связки и сухожилия. Дышите размеренно: вдох при входе в позицию, выдох для углубления растяжки.

Один из лучших вариантов — "Величайшая растяжка в мире", которая одновременно задействует множество мышц.

Разминка и заминка — это не дополнительные пункты программы, а её важные элементы. Разогрев перед нагрузкой насыщает мышцы кислородом и готовит сердце к работе, а заминка позволяет мягко вернуться в спокойный ритм и сохранить здоровье суставов и связок.

Даже если времени мало, лучше сократить саму тренировку, чем пропустить эти этапы. Ведь они помогают оставаться в форме и тренироваться с удовольствием, не опасаясь травм.