Готовим за 25 минут: как теплый салат с перцем впишется в ваш график

Как насчет того, чтобы приготовить легкий и яркий салат, который украсит ваш стол? Теплый салат с перцем — это не только быстрое, но и очень вкусное блюдо, которое можно подать как самостоятельное угощение или в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам. Сочетание свежих овощей и зелени позволяет вам менять вкус салата в зависимости от настроения.

Ингредиенты

Болгарский перец — 300 г

Чеснок — 2 зубчика

Петрушка — 15 г (5 веточек)

Укроп — 15 г (5 веточек)

Кунжут — 1 ст. ложка

Растительное масло — 1 ст. ложка

Соль — по вкусу

Пошаговая инструкция

Начните с подготовки всех необходимых продуктов. Вы можете добавить в салат другие овощи, такие как красный лук или сельдерей, чтобы сделать его еще более разнообразным. Для яркости выберите перцы разных цветов.

Промойте болгарские перцы, обсушите их, удалите семена и плодоножки. Нарежьте перцы соломкой. Укроп и петрушку вымойте, обсушите и мелко нарежьте. Если хотите, можно заменить зелень на кинзу или добавить зеленый лук.

На среднем огне разогрейте растительное масло в сковороде. Выложите нарезанные перцы и обжаривайте их, помешивая, в течение 2-3 минут, чтобы они слегка размягчились, но сохранили форму и цвет. После этого добавьте в сковороду пропущенные через пресс зубчики чеснока и посолите по вкусу. Жарьте все вместе еще минуту, постоянно помешивая.

Снимите сковороду с огня и добавьте в нее измельченную зелень. Хорошо перемешайте. Переложите готовый салат на тарелку и посыпьте кунжутом. Подавайте сразу, пока блюдо еще теплое. По желанию, можно добавить мягкий сыр, например, моцареллу или фету.