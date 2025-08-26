Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салат с ветчиной и перцем
Салат с ветчиной и перцем
© openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:47

Готовим за 25 минут: как теплый салат с перцем впишется в ваш график

Рецепт теплого салата с перцем: ингредиенты и пошаговая инструкция

Как насчет того, чтобы приготовить легкий и яркий салат, который украсит ваш стол? Теплый салат с перцем — это не только быстрое, но и очень вкусное блюдо, которое можно подать как самостоятельное угощение или в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам. Сочетание свежих овощей и зелени позволяет вам менять вкус салата в зависимости от настроения.

Ингредиенты

  • Болгарский перец — 300 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Петрушка — 15 г (5 веточек)
  • Укроп — 15 г (5 веточек)
  • Кунжут — 1 ст. ложка
  • Растительное масло — 1 ст. ложка
  • Соль — по вкусу

Пошаговая инструкция

Начните с подготовки всех необходимых продуктов. Вы можете добавить в салат другие овощи, такие как красный лук или сельдерей, чтобы сделать его еще более разнообразным. Для яркости выберите перцы разных цветов.

Промойте болгарские перцы, обсушите их, удалите семена и плодоножки. Нарежьте перцы соломкой. Укроп и петрушку вымойте, обсушите и мелко нарежьте. Если хотите, можно заменить зелень на кинзу или добавить зеленый лук.

На среднем огне разогрейте растительное масло в сковороде. Выложите нарезанные перцы и обжаривайте их, помешивая, в течение 2-3 минут, чтобы они слегка размягчились, но сохранили форму и цвет. После этого добавьте в сковороду пропущенные через пресс зубчики чеснока и посолите по вкусу. Жарьте все вместе еще минуту, постоянно помешивая.

Снимите сковороду с огня и добавьте в нее измельченную зелень. Хорошо перемешайте. Переложите готовый салат на тарелку и посыпьте кунжутом. Подавайте сразу, пока блюдо еще теплое. По желанию, можно добавить мягкий сыр, например, моцареллу или фету.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Приготовление салата с фунчозой: рецепт с корейской морковью и огурцом сегодня в 4:25

Секреты быстрого ужина: как за 20 минут создать кулинарный шедевр

Пикантный салат с фунчозой, корейской морковью и огурцом — идеальный лёгкий ужин всего за 20 минут. Ароматно, сытно и просто!

Читать полностью » Приготовление плова в тыкве: советы от кулинаров и секреты успеха сегодня в 4:15

Тыква вместо казана: как обычный ужин превратить в кулинарный праздник

Удивите близких ароматным пловом, запечённым в тыкве! Насыщенный вкус, сочное мясо и золотистый рис — осеннее блюдо, которое покорит всех.

Читать полностью » сегодня в 3:22

Рис, сыр и кусочек лосося — получается закуска, которая улетает со стола первой

Фальшивые суши — эффектная закуска из простых ингредиентов, которая станет хитом вечера и приятно удивит гостей своим необычным вкусом.

Читать полностью » Приготовьте горбушу с сыром в духовке: советы по выбору ингредиентов сегодня в 3:20

Горбуша, запечённая с сыром: вкус, который заставит вас забыть о диетах

Узнайте, как приготовить горбушу в духовке с майонезом, сыром и луком. Это блюдо станет звездой вашего стола на любом празднике!

Читать полностью » Технология приготовления бисквита с кипятком: рецепт от кулинарного сообщества сегодня в 3:12

95% кулинаров делают эту ошибку с бисквитом: проверьте, входите ли вы в их число

Узнайте секрет идеального бисквита на кипятке! Высокий, воздушный, простой в приготовлении. Идеальная основа для вашего торта

Читать полностью » Как приготовить трюфельный торт без выпечки: пошаговая инструкция от кулинаров сегодня в 2:57

Трюфельный торт: десерт, который удивит даже тех, кто не любит сладкое

Изысканный трюфельный торт без духовки: шоколадный, воздушный, с насыщенным вкусом. Простой рецепт для особого случая или вечера с чашкой кофе.

Читать полностью » Рецепт салата с кускусом и тунцом: быстрое блюдо за 15 минут сегодня в 2:16

Лёгкий салат с кускусом и тунцом: готовится всего за 10 минут, а разбирается за считанные секунды

Салат с кускусом, тунцом и моцареллой готовится за считанные минуты, но именно свежесть и необычные сочетания делают его по-настоящему особенным.

Читать полностью » Как правильно готовить мясо с картошкой: советы поваров и рецепты сегодня в 2:09

Это не рагу, а оружие: как накормить голодных мужчин за 20 минут

Узнайте, как быстро и просто приготовить наваристый соус с мясом и картошкой, который украсит любой стол. Простой рецепт с пошаговыми инструкциями!

Читать полностью »

Новости
Еда

Салат с капустой: рекомендации по выбору ингредиентов и сервировке
Садоводство

Ленивый сад в Смоленской области: эффективные советы по уходу и выбору растений
Красота и здоровье

Диетолог Елена Соломатина: нормы потребления варенья и последствия превышения
Питомцы

Ветеринары: манул, саванна и чаузи не подходят для домашнего разведения
Наука и технологии

UChicago PME создали первый биологический кубит — перспективы для медицинской диагностики
Туризм

Свободные для россиян страны Европы: куда можно поехать
Садоводство

Озимый чеснок в средней полосе сажают в сентябре–октябре на глубину 6–8 см
Авто и мото

Система Start-Stop теряет актуальность из-за роста гибридов и электромобилей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru