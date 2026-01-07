Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с свитере оверсайз
Девушка с свитере оверсайз
© https://ru.freepik.com by teksomolika is licensed under Free
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:44

Январь перепутал роли с мартом: Кубань вошла в праздничные дни с плюсовыми температурами

Периферия циклона приносит тёплый воздух в регион — Краснодарские известия

Аномально тёплая погода для начала января установилась в Краснодарском крае: в первые дни Рождества регион окажется под влиянием периферии циклона, центр которого сформировался над Карпатами. Об этом сообщает издание "Краснодарские известия" со ссылкой на данные синоптиков.

Влияние циклона и общий погодный фон

По оценкам специалистов, погодные условия в крае будут формироваться за счёт мягких воздушных масс, поступающих с юго-запада Европы. Это приведёт к сохранению плюсовых температур и отсутствию резких перепадов погоды, что нетипично для первой декады января.

"В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди", — сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Облачность будет носить переменный характер, а осадки, по прогнозам, окажутся кратковременными и локальными, не создавая серьёзных погодных осложнений.

Температурные показатели в регионе

6 января дневная температура воздуха в большинстве районов Кубани будет держаться на уровне +7…+9 градусов. Ночные значения также останутся выше климатической нормы, что исключает вероятность образования устойчивого снежного покрова в равнинной части края.

В Краснодаре существенных осадков в этот день не ожидается. Погода будет относительно спокойной, с умеренной облачностью и комфортными для зимнего периода температурами.

Прогноз на Рождество

7 января синоптики прогнозируют дальнейшее потепление. В дневные часы воздух прогреется до +11…+13 градусов, при этом вероятность осадков минимальна. Такие значения характерны скорее для ранней весны, чем для середины зимы.

Сохранение тёплой погоды создаст благоприятные условия для передвижения по дорогам и проведения праздничных мероприятий на открытом воздухе, однако специалисты рекомендуют учитывать возможную повышенную влажность и туманы в утренние часы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Крестный ход временно перекрывает дороги в Севастополе — правительство Севастополя вчера в 14:37
Крестный ход остановит транспорт: центр Севастополя ждут перекрытия

В Рождество в Севастополе временно перекроют движение в центре и на Северной стороне из-за крестного хода — ограничения продлятся несколько часов.

Читать полностью » В Крыму планируют застройку по КРТ на 11 тыс. кв. метров — Минжилполитики Крыма вчера в 14:12
Крым готовят к масштабной застройке — акцент сделали на жильё: детали удивляют

В Крыму по программе комплексного развития территорий планируют ввести более 11 тыс. кв. метров застройки, основная часть которой придётся на жильё.

Читать полностью » Балканский циклон приносит аномальное тепло в Крым — Крымское УГМС вчера в 14:07
Балканский циклон меняет правила: в Крыму вместо морозов пришла оттепель

Балканский циклон принесёт в Крым дожди, туманы и нетипичное для января тепло, которое сохранится в период рождественских праздников.

Читать полностью » МЧС проверяет пожарную безопасность храмов Крыма к Рождеству — КИА вчера в 14:05
Тысячи верующих и режим готовности: Крым встретит Рождество под надзором служб

В рождественскую ночь в храмах Крыма усилят меры безопасности: проверки завершены, расчёты МЧС и экстренные службы будут дежурить круглосуточно.

Читать полностью » Детям-сиротам в Туапсе передали ключи от 20 квартир — прокуратура края вчера в 14:00
115 миллионов под контролем: вмешательство прокуратуры ускорило выдачу жилья

В Туапсе после вмешательства прокуратуры детям-сиротам вручили ключи от новых квартир, а муниципалитет ускорил освоение более 115 млн рублей субвенций.

Читать полностью » Эквадор и Саудовская Аравия наращивают поставки креветок — Россельхознадзор вчера в 13:52
Креветочный бум на Кубани: поставки выросли, остальное сократилось

Импорт креветок в Краснодарский край за год вырос вдвое, тогда как ввоз других морепродуктов сократился на фоне развития местной аквакультуры.

Читать полностью » Предупреждение о лавинах действует в крае до 8 января — BFM Кубань вчера в 13:48
Горы и реки под угрозой: Кубань входит в период повышенной природной опасности

На Кубани продлили лавинную опасность в горах и предупредили о возможном подъёме рек из-за осадков и снеготаяния.

Читать полностью » В Апшеронском районе без света остаются 637 человек — глава района Передереев вчера в 13:42
Снег оставил без света сотни жителей: Апшеронский район переживает новый удар

Снегопад оставил без электричества сотни жителей Апшеронского района: аварийные бригады работают в семи поселениях, восстановление идёт поэтапно.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Жилые дома Крыма проверяют на соответствие сейсмонормам — Минжилполитики Крыма
ЮФО
Средний срок автокредита в России достигает 5,8 года — НБКИ
Садоводство
Традесканция наращивает побеги до 50 см за несколько месяцев — цветоводы
Туризм
Макака устроила ограбление в отельном номере, унеся с собой пакет с протеином — SHOT
Недвижимость
Госдума рассматривает возможность создания простого закона для риелторов — Крашенинников
Общество
Рождество Христово открывает цикл праздников — РПЦ
Красота и здоровье
Препигментация повышает стойкость окрашивания седины — колористы
Наука
В Германии нашли один из крупнейших источников лития — Neptune Energy
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet