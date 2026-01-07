Январь перепутал роли с мартом: Кубань вошла в праздничные дни с плюсовыми температурами

Аномально тёплая погода для начала января установилась в Краснодарском крае: в первые дни Рождества регион окажется под влиянием периферии циклона, центр которого сформировался над Карпатами. Об этом сообщает издание "Краснодарские известия" со ссылкой на данные синоптиков.

Влияние циклона и общий погодный фон

По оценкам специалистов, погодные условия в крае будут формироваться за счёт мягких воздушных масс, поступающих с юго-запада Европы. Это приведёт к сохранению плюсовых температур и отсутствию резких перепадов погоды, что нетипично для первой декады января.

"В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди", — сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Облачность будет носить переменный характер, а осадки, по прогнозам, окажутся кратковременными и локальными, не создавая серьёзных погодных осложнений.

Температурные показатели в регионе

6 января дневная температура воздуха в большинстве районов Кубани будет держаться на уровне +7…+9 градусов. Ночные значения также останутся выше климатической нормы, что исключает вероятность образования устойчивого снежного покрова в равнинной части края.

В Краснодаре существенных осадков в этот день не ожидается. Погода будет относительно спокойной, с умеренной облачностью и комфортными для зимнего периода температурами.

Прогноз на Рождество

7 января синоптики прогнозируют дальнейшее потепление. В дневные часы воздух прогреется до +11…+13 градусов, при этом вероятность осадков минимальна. Такие значения характерны скорее для ранней весны, чем для середины зимы.

Сохранение тёплой погоды создаст благоприятные условия для передвижения по дорогам и проведения праздничных мероприятий на открытом воздухе, однако специалисты рекомендуют учитывать возможную повышенную влажность и туманы в утренние часы.