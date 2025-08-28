Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат из баклажанов и картофеля
Салат из баклажанов и картофеля
© flickr.com by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:16

Теплое против холодного: как простой салат ломает все кулинарные правила

Секреты приготовления теплого салата с курицей и сезонными овощами

Представьте: на столе стоит салат, который манит ароматом запечённой курицы, нежных баклажанов и сочных помидоров. Этот тёплый, насыщенный салат идеально подходит для ужина в кругу семьи или праздничного застолья. Его яркий вид и гармоничный вкус никого не оставят равнодушным.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 300 г
  • Баклажаны — 300 г
  • Помидоры — 150 г
  • Сыр фета — 30 г
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Петрушка и базилик — по вкусу
  • Специи для курицы — по вкусу
  • Бальзамический уксус — 1 ст. л.
  • Мёд — 1 ст. л.
  • Чёрный перец — щепотка

Приготовление

Смешайте оливковое масло, уксус, мёд и перец. Взбейте до однородности.
Курица. Смажьте филе маслом, приправьте, заверните в фольгу и запекайте 30 минут при 180°C. Нарежьте помидоры и баклажаны ломтиками. Обжарьте баклажаны до золотистого цвета, добавьте томаты и прогрейте.

Нарежьте тёплую курицу, смешайте с овощами, посыпьте зеленью и сыром. Полейте заправкой. Подавайте салат тёплым — так он раскроется во всей красе! Попробуйте — и этот салат станет частым гостем на вашем столе.

