Теплое против холодного: как простой салат ломает все кулинарные правила
Представьте: на столе стоит салат, который манит ароматом запечённой курицы, нежных баклажанов и сочных помидоров. Этот тёплый, насыщенный салат идеально подходит для ужина в кругу семьи или праздничного застолья. Его яркий вид и гармоничный вкус никого не оставят равнодушным.
Ингредиенты
- Куриное филе — 300 г
- Баклажаны — 300 г
- Помидоры — 150 г
- Сыр фета — 30 г
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Петрушка и базилик — по вкусу
- Специи для курицы — по вкусу
- Бальзамический уксус — 1 ст. л.
- Мёд — 1 ст. л.
- Чёрный перец — щепотка
Приготовление
Смешайте оливковое масло, уксус, мёд и перец. Взбейте до однородности.
Курица. Смажьте филе маслом, приправьте, заверните в фольгу и запекайте 30 минут при 180°C. Нарежьте помидоры и баклажаны ломтиками. Обжарьте баклажаны до золотистого цвета, добавьте томаты и прогрейте.
Нарежьте тёплую курицу, смешайте с овощами, посыпьте зеленью и сыром. Полейте заправкой. Подавайте салат тёплым — так он раскроется во всей красе! Попробуйте — и этот салат станет частым гостем на вашем столе.
